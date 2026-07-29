https://ukraina.ru/20260729/zelenskiy-vstretilsya-s-tuskom-v-polshe-izbili-ukraintsev-angliyu-sushit-novosti-k-etomu-chasu-1081972725.html

Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу

Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу - 29.07.2026 Украина.ру

Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу

Владимир Зеленский продолжает мировой турне со встречами за закрытыми дверями. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T19:45

2026-07-29T19:45

2026-07-29T19:45

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Владимир Зеленский встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском в Польше. Встреча прошла без участия прессы и итоговой пресс-конференции.Другие новости к этому часу:🟥 В аэропорту Кракова поляк напал на украинок с оскорблениями и ударами;🟥 По провинции Западный Азербайджан в Иране нанесли ракетный удар, сообщил глава местного управления по ЧС - Fars;🟥 Президент США Дональд Трамп вновь угрожает ракетными ударами по Ирану без оглядки на ООН и международное право."Мы выжжем из них всю эту чертову мерзость, мы нанесем им мощный удар – они получат хорошую взбучку", – заявил Трамп, угрожая исламской республике.🟦 Конец ЕАЭС предрек премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ограничения экспорта армянских товаров в Россию."Евразийский экономический союз парализован и не работает. И если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте мне спрогнозировать, что это станет началом конца ЕАЭС", - заявил Пашинян журналистам.🟦 Президентские выборы в Киргизии пройдут 27 января.🟦 Американская блогерша Лора Лумер встретилась с неонацистом и террористом Андреем Билецким*. Он провел для нее экскурсию по городу, рассказывая о том, как разрушал будущее Харькова в 2014 году в боях за русский город. Блогерша ранее называла Зеленского "наркоманом" и жёстко критиковала киевский режим, а после визита на Украину вдруг резко сменила риторику и даже узнала про свои "украинские корни" - олигарх Ринат Ахметов передал ей $3 млн за реабилитацию Зеленского в СМИ.🟦 Лидеру движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщили в офисе украинского генпрокурора;🟦 Более половины территории Англии объявлено зоной засухи, сообщило Агентство по охране окружающей среды. В июле количество осадков составило всего 7% от обычного уровня для этого времени года, а на юге Англии — всего 1%.* внесён в перечень террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, иран, краков, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, никол пашинян, еаэс, оон, удар по ирану