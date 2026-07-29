https://ukraina.ru/20260729/zelenskiy-vstretilsya-s-tuskom-v-polshe-izbili-ukraintsev-angliyu-sushit-novosti-k-etomu-chasu-1081972725.html
Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу
Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу - 29.07.2026 Украина.ру
Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу
Владимир Зеленский продолжает мировой турне со встречами за закрытыми дверями. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T19:45
2026-07-29T19:45
2026-07-29T19:45
новости
польша
иран
краков
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина
никол пашинян
еаэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052836508_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_9c8e9959f7bda09699f1c90356ec155a.jpg
Владимир Зеленский встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском в Польше. Встреча прошла без участия прессы и итоговой пресс-конференции.Другие новости к этому часу:🟥 В аэропорту Кракова поляк напал на украинок с оскорблениями и ударами;🟥 По провинции Западный Азербайджан в Иране нанесли ракетный удар, сообщил глава местного управления по ЧС - Fars;🟥 Президент США Дональд Трамп вновь угрожает ракетными ударами по Ирану без оглядки на ООН и международное право."Мы выжжем из них всю эту чертову мерзость, мы нанесем им мощный удар – они получат хорошую взбучку", – заявил Трамп, угрожая исламской республике.🟦 Конец ЕАЭС предрек премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ограничения экспорта армянских товаров в Россию."Евразийский экономический союз парализован и не работает. И если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте мне спрогнозировать, что это станет началом конца ЕАЭС", - заявил Пашинян журналистам.🟦 Президентские выборы в Киргизии пройдут 27 января.🟦 Американская блогерша Лора Лумер встретилась с неонацистом и террористом Андреем Билецким*. Он провел для нее экскурсию по городу, рассказывая о том, как разрушал будущее Харькова в 2014 году в боях за русский город. Блогерша ранее называла Зеленского "наркоманом" и жёстко критиковала киевский режим, а после визита на Украину вдруг резко сменила риторику и даже узнала про свои "украинские корни" - олигарх Ринат Ахметов передал ей $3 млн за реабилитацию Зеленского в СМИ.🟦 Лидеру движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщили в офисе украинского генпрокурора;🟦 Более половины территории Англии объявлено зоной засухи, сообщило Агентство по охране окружающей среды. В июле количество осадков составило всего 7% от обычного уровня для этого времени года, а на юге Англии — всего 1%.* внесён в перечень террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
иран
краков
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052836508_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_dc33e02b24cc8adb0b11c3be685bfe99.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, иран, краков, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, никол пашинян, еаэс, оон, удар по ирану
Новости, Польша, Иран, Краков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина, Никол Пашинян, ЕАЭС, ООН, удар по Ирану
Зеленский встретился с Туском, в Польше избили украинцев, Англию сушит. Новости к этому часу
Владимир Зеленский продолжает мировой турне со встречами за закрытыми дверями. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском в Польше. Встреча прошла без участия прессы и итоговой пресс-конференции.
Другие новости к этому часу:
🟥 В аэропорту Кракова поляк напал на украинок с оскорблениями и ударами;
🟥 По провинции Западный Азербайджан в Иране нанесли ракетный удар, сообщил глава местного управления по ЧС - Fars;
🟥 Президент США Дональд Трамп вновь угрожает ракетными ударами по Ирану без оглядки на ООН и международное право.
"Мы выжжем из них всю эту чертову мерзость, мы нанесем им мощный удар – они получат хорошую взбучку", – заявил Трамп, угрожая исламской республике.
🟦 Конец ЕАЭС предрек премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ограничения экспорта армянских товаров в Россию.
"Евразийский экономический союз парализован и не работает. И если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте мне спрогнозировать, что это станет началом конца ЕАЭС", - заявил Пашинян журналистам.
🟦 Президентские выборы в Киргизии пройдут 27 января.
🟦 Американская блогерша Лора Лумер встретилась с неонацистом и террористом Андреем Билецким*. Он провел для нее экскурсию по городу, рассказывая о том, как разрушал будущее Харькова в 2014 году в боях за русский город. Блогерша ранее называла Зеленского "наркоманом" и жёстко критиковала киевский режим, а после визита на Украину вдруг резко сменила риторику и даже узнала про свои "украинские корни" - олигарх Ринат Ахметов передал ей $3 млн за реабилитацию Зеленского в СМИ.
🟦 Лидеру движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщили в офисе украинского генпрокурора;
🟦 Более половины территории Англии объявлено зоной засухи, сообщило Агентство по охране окружающей среды. В июле количество осадков составило всего 7% от обычного уровня для этого времени года, а на юге Англии — всего 1%.
* внесён в перечень террористов и экстремистов
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.