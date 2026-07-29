Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую - 29.07.2026 Украина.ру
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Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую
Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую - 29.07.2026 Украина.ру
Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую
В новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" в одной из сцен актриса Эмили Блант произносит длинную реплику на русском языке. Однако украинская студия дубляжа полностью заменила этот фрагмент, переведя речь на итальянский. Об этом сообщил 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T20:58
2026-07-29T20:58
стивен спилберг
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По информации издания, студия не поленилась перевести фразу на итальянский и адаптировать озвучивание под ритм оригинала. Пользователи соцсетей обратили внимание на нелогичность решения. Граждане Украины свободно владеют русским языком, однако предпочитают делать вид, что не понимают его.Ранее уведомлялось, что в Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке. Женщина, казашка по национальности, работала в противоопухолевом центре с 1999 года. После судебных разбирательств её не восстановили на рабочем месте, заявив, что "необходимость общения на украинском языке является установленной законом обязанностью". Инцидент вызвал обсуждения о языковой дискриминации на Украине - В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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стивен спилберг, украина, ровно, россия, украина.ру, новости
Стивен Спилберг, Украина, Ровно, Россия, Украина.ру, Новости

Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую

20:58 29.07.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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В новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" в одной из сцен актриса Эмили Блант произносит длинную реплику на русском языке. Однако украинская студия дубляжа полностью заменила этот фрагмент, переведя речь на итальянский. Об этом сообщил 29 июля телеграм-канал Украина.ру
По информации издания, студия не поленилась перевести фразу на итальянский и адаптировать озвучивание под ритм оригинала.
Пользователи соцсетей обратили внимание на нелогичность решения.
Граждане Украины свободно владеют русским языком, однако предпочитают делать вид, что не понимают его.
Ранее уведомлялось, что в Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке.
Женщина, казашка по национальности, работала в противоопухолевом центре с 1999 года.
После судебных разбирательств её не восстановили на рабочем месте, заявив, что "необходимость общения на украинском языке является установленной законом обязанностью".
Инцидент вызвал обсуждения о языковой дискриминации на Украине - В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке.
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