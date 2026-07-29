https://ukraina.ru/20260729/ukrainskiy-dublyazh-filma-spilberga-zamenil-russkuyu-rech-na-italyanskuyu-1081973671.html

Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую

Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую - 29.07.2026 Украина.ру

Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую

В новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" в одной из сцен актриса Эмили Блант произносит длинную реплику на русском языке. Однако украинская студия дубляжа полностью заменила этот фрагмент, переведя речь на итальянский. Об этом сообщил 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T20:58

2026-07-29T20:58

2026-07-29T20:58

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По информации издания, студия не поленилась перевести фразу на итальянский и адаптировать озвучивание под ритм оригинала. Пользователи соцсетей обратили внимание на нелогичность решения. Граждане Украины свободно владеют русским языком, однако предпочитают делать вид, что не понимают его.Ранее уведомлялось, что в Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке. Женщина, казашка по национальности, работала в противоопухолевом центре с 1999 года. После судебных разбирательств её не восстановили на рабочем месте, заявив, что "необходимость общения на украинском языке является установленной законом обязанностью". Инцидент вызвал обсуждения о языковой дискриминации на Украине - В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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