Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева - 30.07.2026 Украина.ру
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Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева
Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева - 30.07.2026 Украина.ру
Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева
Британия видит поддержку Украины как римейк Крымской войны — вопрос не финансовый, а экзистенциальный для имперских амбиций Лондона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский
2026-07-30T06:30
2026-07-30T06:30
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германия
россия
британия
дмитрий голубовский
владимир зеленский
фридрих мерц
украина.ру
сбу
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Но в Европе зреет раскол: немцы категорически не хотят воевать с Россией и платить за амбиции Зеленского, а самый непопулярный канцлер Мерц может уйти в отставку. При этом французские элиты гораздо более русофобские, чем принято думать, — им хорошо помнят роль СССР в демонтаже колониальной империи, особенно Алжир.Комментируя встречу Владимира Зеленского с новым премьером Великобритании Бернемом на авианосце HMS Queen Elisabeth, Голубовский отметил, что британские элиты воспринимают украинский конфликт не как финансовую проблему, а как экзистенциальный римейк Крымской войны. Империя Лондона развалилась, а Россия — нет, и это ключевой драйвер их политики.Эксперт подчеркнул, что в отличие от Германии, где социал-демократы будут иметь проблемы с сокращением расходов на медицину, Британия сохраняет высокую кредитоспособность и будет продолжать свой курс.При этом британский избиратель далек от украинской темы, а информационное пространство жестко контролируется — Британия, по словам аналитика, мировой лидер по цензуре и репрессиям за инакомыслие."У германского правительства будут большие проблемы с сокращением расходов на медицину, потому что это социал-демократы. А в Британии социал-демократия была разгромлена еще во времена Тэтчер. Пока у Лондона есть высокая кредитоспособность, он будет продолжать свой политический курс. Что касается британского избирателя, то от него тема украинского конфликта очень далека. К тому же Британия — мировой лидер по цензуре, мониторингу интернета и репрессиям за инакомыслие, и информационное пространство контролируется", — заявил Голубовский.По его словам, изменения возможны только с приходом к власти Найджела Фаража и его партии Reform UK. Пока же лейбористы и консерваторы правят бал, ничего не изменится.Ключевые изменения, по мнению эксперта, могут произойти в Германии. Там зреет огромное недовольство: немцы категорически не хотят воевать с Россией и платить за украинский конфликт. Особенно учитывая, что Германия официально признала причастность СБУ к взрыву "Северных потоков", что должно было стать поводом откреститься от Зеленского."Немцы категорически не хотят воевать с Россией. И они не хотят платить за украинский конфликт. Но больше всего за амбиции Зеленского платит Германия. Хотя с учетом того, что Германия официально признала, что 'Северные потоки' взорвала СБУ, немцы должны были от Зеленского откреститься и признать, что допустили ошибку, когда влезли в его поддержку", — пояснил эксперт.Голубовский также обратил внимание на роль личности канцлера Фридриха Мерца. По его словам, правящая коалиция проводит политику, исходя из субъективных взглядов Мерца и агрессивной части германской элиты, а не в интересах страны."Почему правящая коалиция проводит такую политику? Видимо, что-то личное. Посмотрите родословную Мерца. Роль личности в истории никто не отменял даже в условиях, когда во власти есть система сдержек и противовесов. Любое лицо принимает решения субъективно. Мерц влияет на формирование правительства, исходя из своих взглядов. Мы имеем дело с агрессивной частью германской элиты, которая принимает решения не в интересах страны", — заявил Голубовский.Однако есть надежда, что самый непопулярный канцлер в истории Германии уйдет в отставку, и политическая линия сменится. Это станет сильным ударом по коалиции поддерживающих Украину стран.При этом эксперт не ждет изменений во Франции — французские элиты гораздо более русофобские, чем принято думать. Они хорошо помнят исторические конфликты с Россией и роль СССР в демонтаже их колониальной империи, особенно в Алжире."Это будет сильный удар по коалиции поддерживающих Украину стран. И это же будет конфликтом с Францией, потому что изменения политической линии в этой стране я не жду. Французские элиты гораздо более русофобские, чем о них принято думать. Во Франции хорошо помнят исторические конфликты с Россией. Французы хорошо помнят, какую роль СССР сыграл в демонтаже их колониальной империи. Тот же Алжир, страна, которая поддерживалась Кремлем", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, британия, дмитрий голубовский, владимир зеленский, фридрих мерц, украина.ру, сбу, мир без границ
Новости, Германия, Россия, Британия, Дмитрий Голубовский, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Украина.ру, СБУ, Мир без границ

Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева

06:30 30.07.2026
 
© Украина.ру / НейросетьФридрих Мерц и Кая Каллас. Нейросеть
Фридрих Мерц и Кая Каллас. Нейросеть - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Украина.ру / Нейросеть
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Британия видит поддержку Украины как римейк Крымской войны — вопрос не финансовый, а экзистенциальный для имперских амбиций Лондона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский
Но в Европе зреет раскол: немцы категорически не хотят воевать с Россией и платить за амбиции Зеленского, а самый непопулярный канцлер Мерц может уйти в отставку. При этом французские элиты гораздо более русофобские, чем принято думать, — им хорошо помнят роль СССР в демонтаже колониальной империи, особенно Алжир.
Комментируя встречу Владимира Зеленского с новым премьером Великобритании Бернемом на авианосце HMS Queen Elisabeth, Голубовский отметил, что британские элиты воспринимают украинский конфликт не как финансовую проблему, а как экзистенциальный римейк Крымской войны. Империя Лондона развалилась, а Россия — нет, и это ключевой драйвер их политики.
"Британские элиты смотрят на происходящее как на римейк Крымской войны. У них империя развалилась, а у нас, как они считают, нет. Поэтому здесь вопрос не финансовый, а экзистенциальный. Да и финансовый вопрос для Англии малозначим, потому что это абсолютно не социальное государство", — пояснил Голубовский.
Эксперт подчеркнул, что в отличие от Германии, где социал-демократы будут иметь проблемы с сокращением расходов на медицину, Британия сохраняет высокую кредитоспособность и будет продолжать свой курс.
При этом британский избиратель далек от украинской темы, а информационное пространство жестко контролируется — Британия, по словам аналитика, мировой лидер по цензуре и репрессиям за инакомыслие.
"У германского правительства будут большие проблемы с сокращением расходов на медицину, потому что это социал-демократы. А в Британии социал-демократия была разгромлена еще во времена Тэтчер. Пока у Лондона есть высокая кредитоспособность, он будет продолжать свой политический курс. Что касается британского избирателя, то от него тема украинского конфликта очень далека. К тому же Британия — мировой лидер по цензуре, мониторингу интернета и репрессиям за инакомыслие, и информационное пространство контролируется", — заявил Голубовский.
По его словам, изменения возможны только с приходом к власти Найджела Фаража и его партии Reform UK. Пока же лейбористы и консерваторы правят бал, ничего не изменится.
Ключевые изменения, по мнению эксперта, могут произойти в Германии. Там зреет огромное недовольство: немцы категорически не хотят воевать с Россией и платить за украинский конфликт. Особенно учитывая, что Германия официально признала причастность СБУ к взрыву "Северных потоков", что должно было стать поводом откреститься от Зеленского.
"Немцы категорически не хотят воевать с Россией. И они не хотят платить за украинский конфликт. Но больше всего за амбиции Зеленского платит Германия. Хотя с учетом того, что Германия официально признала, что 'Северные потоки' взорвала СБУ, немцы должны были от Зеленского откреститься и признать, что допустили ошибку, когда влезли в его поддержку", — пояснил эксперт.
Голубовский также обратил внимание на роль личности канцлера Фридриха Мерца. По его словам, правящая коалиция проводит политику, исходя из субъективных взглядов Мерца и агрессивной части германской элиты, а не в интересах страны.
"Почему правящая коалиция проводит такую политику? Видимо, что-то личное. Посмотрите родословную Мерца. Роль личности в истории никто не отменял даже в условиях, когда во власти есть система сдержек и противовесов. Любое лицо принимает решения субъективно. Мерц влияет на формирование правительства, исходя из своих взглядов. Мы имеем дело с агрессивной частью германской элиты, которая принимает решения не в интересах страны", — заявил Голубовский.
Однако есть надежда, что самый непопулярный канцлер в истории Германии уйдет в отставку, и политическая линия сменится. Это станет сильным ударом по коалиции поддерживающих Украину стран.
При этом эксперт не ждет изменений во Франции — французские элиты гораздо более русофобские, чем принято думать. Они хорошо помнят исторические конфликты с Россией и роль СССР в демонтаже их колониальной империи, особенно в Алжире.
"Это будет сильный удар по коалиции поддерживающих Украину стран. И это же будет конфликтом с Францией, потому что изменения политической линии в этой стране я не жду. Французские элиты гораздо более русофобские, чем о них принято думать. Во Франции хорошо помнят исторические конфликты с Россией. Французы хорошо помнят, какую роль СССР сыграл в демонтаже их колониальной империи. Тот же Алжир, страна, которая поддерживалась Кремлем", — резюмировал Голубовский.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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