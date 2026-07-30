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Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева

Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева - 30.07.2026 Украина.ру

Мерц топит Германию ради личного: Голубовский — о крахе поддержки Киева

Британия видит поддержку Украины как римейк Крымской войны — вопрос не финансовый, а экзистенциальный для имперских амбиций Лондона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский

2026-07-30T06:30

2026-07-30T06:30

2026-07-30T06:30

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Но в Европе зреет раскол: немцы категорически не хотят воевать с Россией и платить за амбиции Зеленского, а самый непопулярный канцлер Мерц может уйти в отставку. При этом французские элиты гораздо более русофобские, чем принято думать, — им хорошо помнят роль СССР в демонтаже колониальной империи, особенно Алжир.Комментируя встречу Владимира Зеленского с новым премьером Великобритании Бернемом на авианосце HMS Queen Elisabeth, Голубовский отметил, что британские элиты воспринимают украинский конфликт не как финансовую проблему, а как экзистенциальный римейк Крымской войны. Империя Лондона развалилась, а Россия — нет, и это ключевой драйвер их политики.Эксперт подчеркнул, что в отличие от Германии, где социал-демократы будут иметь проблемы с сокращением расходов на медицину, Британия сохраняет высокую кредитоспособность и будет продолжать свой курс.При этом британский избиратель далек от украинской темы, а информационное пространство жестко контролируется — Британия, по словам аналитика, мировой лидер по цензуре и репрессиям за инакомыслие."У германского правительства будут большие проблемы с сокращением расходов на медицину, потому что это социал-демократы. А в Британии социал-демократия была разгромлена еще во времена Тэтчер. Пока у Лондона есть высокая кредитоспособность, он будет продолжать свой политический курс. Что касается британского избирателя, то от него тема украинского конфликта очень далека. К тому же Британия — мировой лидер по цензуре, мониторингу интернета и репрессиям за инакомыслие, и информационное пространство контролируется", — заявил Голубовский.По его словам, изменения возможны только с приходом к власти Найджела Фаража и его партии Reform UK. Пока же лейбористы и консерваторы правят бал, ничего не изменится.Ключевые изменения, по мнению эксперта, могут произойти в Германии. Там зреет огромное недовольство: немцы категорически не хотят воевать с Россией и платить за украинский конфликт. Особенно учитывая, что Германия официально признала причастность СБУ к взрыву "Северных потоков", что должно было стать поводом откреститься от Зеленского."Немцы категорически не хотят воевать с Россией. И они не хотят платить за украинский конфликт. Но больше всего за амбиции Зеленского платит Германия. Хотя с учетом того, что Германия официально признала, что 'Северные потоки' взорвала СБУ, немцы должны были от Зеленского откреститься и признать, что допустили ошибку, когда влезли в его поддержку", — пояснил эксперт.Голубовский также обратил внимание на роль личности канцлера Фридриха Мерца. По его словам, правящая коалиция проводит политику, исходя из субъективных взглядов Мерца и агрессивной части германской элиты, а не в интересах страны."Почему правящая коалиция проводит такую политику? Видимо, что-то личное. Посмотрите родословную Мерца. Роль личности в истории никто не отменял даже в условиях, когда во власти есть система сдержек и противовесов. Любое лицо принимает решения субъективно. Мерц влияет на формирование правительства, исходя из своих взглядов. Мы имеем дело с агрессивной частью германской элиты, которая принимает решения не в интересах страны", — заявил Голубовский.Однако есть надежда, что самый непопулярный канцлер в истории Германии уйдет в отставку, и политическая линия сменится. Это станет сильным ударом по коалиции поддерживающих Украину стран.При этом эксперт не ждет изменений во Франции — французские элиты гораздо более русофобские, чем принято думать. Они хорошо помнят исторические конфликты с Россией и роль СССР в демонтаже их колониальной империи, особенно в Алжире."Это будет сильный удар по коалиции поддерживающих Украину стран. И это же будет конфликтом с Францией, потому что изменения политической линии в этой стране я не жду. Французские элиты гораздо более русофобские, чем о них принято думать. Во Франции хорошо помнят исторические конфликты с Россией. Французы хорошо помнят, какую роль СССР сыграл в демонтаже их колониальной империи. Тот же Алжир, страна, которая поддерживалась Кремлем", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, британия, дмитрий голубовский, владимир зеленский, фридрих мерц, украина.ру, сбу, мир без границ