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С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США

С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США - 30.07.2026 Украина.ру

С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США

Зеленский четвёртый раз посетил Белый Дом и в десятый раз встретился с Трампом. Такая активность говорит о том, что как бы американцы не пытались на словах дистанцироваться от украинского конфликта, перекладывая его на европейцев, на самом деле, если кто и сможет усадить Зеленского за стол переговоров, так только Трамп.

2026-07-30T07:06

2026-07-30T07:06

2026-07-30T07:08

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Встреча президента США и главы украинского режима была короткой, подробностей не сообщалось, хотя, возможно, добиться лицензии на производство "Пэтриотов" Зеленский сумел. Кстати, украинский обстрел иранского судна в Каспийском море тоже не добавил Зеленскому расположения ни американцев, ни израильтян. Нетаньяху даже отказался встречаться с украинским президентом. Более подробно о мерцающем визите Зеленского в Вашингтон - анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Алексей ЧеснаковПрошедшая в Белом доме встреча Трампа с Зеленским, несмотря на отсутствие большого объема информации, на самом деле говорит о многом. Порой, отсутствие сигнала и есть самый громкий сигнал. Можно зафиксировать ключевые моменты и треки, которые, вероятно, получат развитие в ближайшее время. Встреча продолжалась около часа. Недостаточно для того, чтобы обсудить сущностные вопросы. Этим и объясняется скупость информационных сводок по итогам. Из более-менее содержательного – Украина снова просила лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Но даже здесь речь идет, скорее, о символическом расширении окна Овертона, а не о прикладных вопросах. Наивно полагать, что если США не способны в нужном объеме производить необходимые ракеты, то это по лицензии сможет сделать Украина. Речь больше идет о том, чтобы повысить субъектность Киева (не просто реципиент, а непосредственный участник производства), что давно пытается сделать Зеленский. Пока безрезультатно. Формальный повод визита Зеленского в США - церемония прощания с "настоящим другом Украины", а на самом деле - признанным в России террористом и экстремистом Л.Грэмом*. Вероятное принятие законопроекта покойного о санкциях против России открывает Трампу дополнительный инструментарий для давления на Москву, но автоматически американский санкционный трек не меняет. Особенно сейчас, когда вокруг сделки такая неопределенность, а обострение конфликта с Ираном разгоняет цены на энергоносители, что крайне чувствительно для внутриполитического процесса в США в преддверии промежуточных выборов. Отсутствие сигналов относительно новых предложений по мирному урегулированию также показательно. Трамп не высказался даже в свойственной ему манере о том, что по итогам встречи достигнут "невероятный прогресс". Москва заняла позицию "отвергая – предлагай". Если соглашения, сформулированные в Анкоридже, выражаясь словами Рубио, "провалились", то что взамен? Отсутствие новых идей обостряет переговорный вакуум. Как долго он продлится – пока сказать трудно. Особенно, если учесть жесткость позиций сторон. В СМИ снова появились сигналы о скором визите Уиткоффа и Кушнера в Москву. Учитывая предыдущий опыт этого формата, информации не станет намного больше, но, быть может, появятся новые акценты.Политолог Алексей ПилькоЗеленский жёстко просчитался с ударом по иранскому судну на Каспии и ему объяснили это в Вашингтоне на встрече с Трампом и на похоронах сенатора Грэма* во время разговора с Нетаньяху. США и Израилю сейчас крайне необходимо временное перемирие в войне с Ираном: именно по этой причине катарские посредники выходили на Тегеран, а оманские даже приезжали в иранскую столицу. Переговоры идут сложно и вот в это самое время украинский дрон атакует судно под флагом Ирана, а сам Зеленский публично заявляет о причастности Украины к данному инциденту. При этом он формулирует причины атаки следующим образом: Тегеран оказывает военную помощь Москве и поэтому Украина имеет право атаковать иранские суда. То есть Зеленский мало того, что нарывался на иранский ответный удар, но ещё и даёт формально России повод атаковать украинских союзников, поставляющих вооружения Украине. В итоге как только Иран пообещал ответ, который мог бы превратиться не только в поражение целей на украинской территории, но и в Европе (иранская сторона недвусмысленно намекнула на это), Зеленский моментально сдал назад. Именно по этой причине глава украинского МИДа позвонил своему коллеге Аббасу Аракчи с извинениями. Показательно, что такого же звонка в Астану после атак на танкеры с казахстанской нефтью не последовало.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаКиев пытается превратить войну с Россией в часть собственного конфликта США с Ираном, пишет Эндрю Дэй из TAC. Это подтверждается тем, что украинские дроны атаковали иранское коммерческое судно. Зеленский, считает Дэй, предлагает Трампу новую формулу ценности Украины. Которая уже не просит деньги и оружие на неприоритетную для США войну, а выступает как военный союзник против общего врага. К этому относится заявление Зеленского о том, что Россия якобы передаёт Ирану спутниковые данные по американским базам в Бахрейне, Иордании и Кувейте.Нетаньяху заинтересован в той же связке, но по другой причине. Если Иран выступает не только врагом Израиля, но и участником войны против американских интересов на российском направлении, то продолжение конфликта с Тегераном можно продавать Вашингтону уже не как войну в интересах Израиля, а как защиту всей американской гегемонии. В этом случае вместо двух дорогостоящих периферийных конфликтов возникает единый образ российско-иранского блока, который одновременно угрожает Европе, Израилю, Украине, американским базам и мировой торговле.Всё это логично и потому похоже на правду. Хотя интересы Украины и Израиля не совпадают полностью. Киев заинтересован прежде всего в ПВО, вооружениях, санкциях и сохранении американского участия в европейской войне. Нетаньяху добивается свободы действий против Ирана и стремится не допустить американо-иранской сделки, ограничивающей Израиль. А значит, идет выработка не общей стратегии, а две параллельные попытки убедить Трампа в собственной полезности. При этом остаются "за бортом" другие претенденты вроде Европы или Тайваня. Украина и Израиль одновременно претендуют на ограниченный набор дефицитных американских возможностей. Начиная с ракет и средств ПВО и разведки и кончая самым важным — готовностью США и Белого дома принимать на себя риски эскалации и внутриполитические издержки. Кроме того, зависимость конфликтов от США усиливает не столько позиции Зеленского и Нетаньяху, сколько посредническую власть самого Трампа.Ну а самое интересное тут то, что в эту игру можно играть вдвоём. До сих пор Тегеран был прежде всего тыловым поставщиком для России. После удара по иранскому судну он получает политическое основание стать самостоятельной стороной, непосредственно действующей против Украины. То есть Киев может добиться большей американской заинтересованности, но ценой превращения ещё одного крупного государства из косвенного участника войны в прямого противника. Причём такого противника, который побочным уроном от ударов особенно не обеспокоен. И внутренней рефлексии насчёт общего исторического прошлого у него нет. Однако российский интерес состоит не в том, чтобы помочь Ирану открыть украинский фронт, а в том, чтобы не допустить превращения Каспия в новый международный театр войны. Последствия чего были бы труднопредсказуемыми, но вряд ли позитивными.Журналист Роман РомановОсобенных сенсаций по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского не ожидаю. Многие обозреватели пытаются представить эту встречу как некий "поворотный момент", после которого американский президент и его сторонники в республиканской партии резко изменят свой курс на украинском направлении и станут больше поддерживать Киев. Но есть несколько "но". Во-первых, складывается отчетливое ощущение, что главная причина, по которой Зеленский окажется в Белом доме — это похороны экс-сенатора Линдси Грэма* (внесен в список террористов и экстремистов). Каких-то сигналов о том, что его встреча с Трампом в Вашингтоне готовилась "задолго до" не было. Тем более, что украинский и американский президенты уже встречались дважды: в июне на саммите G7 и в июле на саммите НАТО.Во-вторых, абсолютное большинство республиканцев никогда не выступали против Украины и Зеленского. Та незначительная часть республиканцев, которая только ввиду незначительного большинства партии могла иногда позиционировать свою критическую позицию в отношении Украины в качестве основной линии, уже поредела (Марджори Тейлор-Грин ушла в отставку, а Томас Масси покинет палату уже в январе). А учитывая, что вместо Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) сенатором назначили его сестру, то и среди республиканцев в сенате поддержки Украины не убавится.В-третьих, не стоит забывать, что США все еще поставляют разведданные Киеву, а также продолжают продавать оружие Европе. Последняя, в свою очередь, передает их Украине. Поэтому назвать возможное (хотя пока и не гарантированное) усиление этих трендов "резким изменением" было бы, как минимум, преувеличением.В-четвертых, США и лично Трамп пока очень заняты Ираном. И пока это так, он не будет принципиально менять свою позицию по Украине или активировать свою посредническую деятельность. Ограничится заявлениями про надежды на скорое разрешение, приближение к сделке и т.д.В-пятых, есть ощущение, что сегодня Трамп нашел приемлемый для себя баланс вовлеченности в украинский конфликт и в переговорный процесс: с одной стороны он (по его мнению) отошел на безопасное расстояние от риска прямой эскалации отношений с Россией, а с другой — продает оружие европейцам, лишая своих критиков возможности осуждать его за отказ полноценно поддерживать Киев. ...Но ждать серьезных поворотов/разворотов/отворотов/выворотов не следует. Все стабильно сложно.Подробнее о том, как прошла встреча Трампа и Зеленского - в статье Евгении Кондаковой "Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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