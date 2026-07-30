https://ukraina.ru/20260730/bronya-krepka-i-tanki-shakha-bystry-30-let-so-dnya-zaklyucheniya-pakistanskogo-kontrakta-1081920329.html

Броня крепка и танки шаха* быстры. 30 лет со дня заключения "Пакистанского контракта"

Броня крепка и танки шаха* быстры. 30 лет со дня заключения "Пакистанского контракта" - 30.07.2026 Украина.ру

Броня крепка и танки шаха* быстры. 30 лет со дня заключения "Пакистанского контракта"

Танк – изделие не штучное. Покупают их обычно десятками: три-четыре десятка – батальон. Однако, закупки в сто и более танков считаются уже большими – чай, не пятак за штуку. Самый большой танковый контракт последних пятидесяти лет был заключён 30 июля 1996 года – по нему Украина поставляла Пакистану 320 танков Т-80УД

2026-07-30T07:11

2026-07-30T07:11

2026-07-30T07:11

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В СССР было принято на вооружение три основных боевых танка с практически идентичными характеристиками: харьковский Т-64, тагильский Т-72 и ленинградский Т-80. Отличались они в основном моторами – на первом стоял оппозитный дизель 5ТД, на втором – более классический V-образный В-46, на третьем – авиационная газовая турбина. У Т-72, который виделся как упрощённая в производстве, обслуживании и эксплуатации версия Т-64, были другая ходовая часть и автомат заряжания.Т-80УД (улучшенный, дизельный) – возвращение к более привычному формату за счёт установки вместо ГТД оппозитного дизеля 6ТД. Танк сохранил большинство особенностей Т-80 (система управления огнём, защита и т.п.), но двигателем отличался и от Т-80, и от Т-64 (шесть цилиндров, против пяти). По сравнению с газовой турбиной дизель был значительно менее "прожорлив" (топливная эффективность выше на 60-70%) и лучше приспособлен к условиям жары и запылённости.Танк вышел на испытания в 1983 году и был принят на вооружение в 1987 году. До распада СССР было произведено около 700 машин. В России они использовались как минимум в одной боевой операции – расстреле здания Верховного Совета в октябре 1993 года, но позже были сняты с вооружения из-за проблем с обслуживанием сложных и капризных двигателей.Танки семейств Т-64 и Т-80 считались более сложными, вооружённые ими воинские части располагались только на территории СССР, экспортных вариантов они не имели (в отличие от Т-72). Выход на международный рынок вооружений независимой Украины уральскую монополию поломал.Танк был продемонстрирован в ходе выставки IDEX-95 в Объединенных Арабских Эмиратах. Часто пишут, что в выставке принимал участие "Укрспецэкспорт", но выставка проходила в марте, а компания была создана в октябре. В Абу-Даби Украину представляла Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс".Пакистанцев в этой машине привлекло то, что он не был российским. Россия является давним и надёжным партнёром Индии, которая для Исламабада враг №1. Собственно и Россия не рассматривала Пакистан как покупателя бронетанковой техники, опасаясь потерять индийский рынок. В российских СМИ утверждалось, что харьковчане занизили цену на 40% по отношению к "российскому аналогу", но этот "аналог" – Т-80У – был оснащён газовой турбиной, которая не соответствовала пакистанским условиям (жара, пыль) и гораздо дороже (пусть и не на 40%).До этого Пакистан закупал американские и китайские танки. Однако США с 1990 года поставки ограничили, обвиняя Исламабад в работах по созданию ядерного оружия (испытания прошли в мае 1998 года). Китай предлагал танки Type 85 / Type 90-II, но уникальный харьковский дизель особенно хорошо показал себя в Пакистане (на испытаниях танки прошли 3 тыс. км.)По контракту за сумму в $ 650 млн Пакистан получал 320 танков, кроме того, украинская сторона предоставляла запчасти и обучала ремонтников.Заключение этого контракта для завода им. Малышева было, в известной степени, авантюрой.Во-первых, после развала СССР танковое производство на заводе было остановлено. Завод, выпустивший в 1991 году 800 танков, собрал только 43 в 1992 году и ни одного в 1993 и 1994 годах. Только под участие в выставке удалось подготовить три машины.Во-вторых, значительная часть комплектующих (степень зависимости достигала 80% по номенклатуре) производилась в России. Пришлось пообещать пакистанцам, что кооперативные связи будут восстановлены.По первому пункту особых проблем не возникло – производственные линии были расконсервированы и на работу было возвращено около пяти тысяч рабочих и инженеров. Благо, производство остановилось не так давно, чтобы все люди разъехались или потеряли квалификацию. Кроме того, у Украины было не озвученное преимущество – Т-80УД не состояли на вооружении ВСУ, потому первые поставки пошли со складов…А вот по второму получился затык – Россия сочла, что украинские танкостроители составляют конкуренцию российским. Сыграли свою роль и политические соображения – министр внешних экономических связей России Олег Давыдов тогда заявил:"Никакого сотрудничества с Украиной в этом направлении осуществляться не будет. Украина пошла на заключение договора с Пакистаном без консультации с Россией. (...) Россия не намерена способствовать усилению военного потенциала Пакистана в регионе в ущерб своему стратегическому партнеру – Индии".По сообщениям СМИ, Индия пригрозила, что в случае участия "Росвооружения" в пакистанском контракте, она заморозит индийско-российскую программу военно-технического сотрудничества, которая оценивается в $ 2,0-2,5 млрд.В результате Россия поставки заблокировала, в частности, украинские танки остались без башен, пушек 2А46-2, тепловизоров и средств связи. Потери России на этом заказе оценивались $ 300 млн.Надо отметить, что Украина от этого решения только выиграла – харьковчане привлекли к реализации проекта 179 (по другим данным – более 200) украинских предприятий и создали ряд новых производств. Например, пушечные стволы научилось катать Сумское НПО им. Фрунзе, производившее оборудование для нефтегазовой промышленности. Харьковчане разработали и новую сварно-катаную башню, которая устанавливалась на часть танков по пакистанскому контракту, а потом перешла на Т-84.Правда, качество комплектующих собственного производства было так себе. Например, стволы украинских орудий КБА-3 изначально имели ресурс в 25 выстрелов, вместо 1000**. Выйти из затруднения удалось благодаря закупкам старых башен и пушек из России (российская сторона эту информацию не подтверждала, а украинская – опровергала). Так или иначе, но на состоящие на вооружении ВСУ Т-64/84 пушка ставилась именно украинская.Нельзя сказать, что в стране был создан замкнутый цикл производства бронетанковой техники, но благодаря контракту украинский производитель сохранил способность производить профильную продукцию и избавился от наиболее болезненной российской зависимости. В результате, условная конкуренция превратилась в безусловную, а Украина получила возможность перевооружения своей армии на технику отечественного производства, чем, она, однако, не воспользовалась в равной степени из-за хронического безденежья и отсутствия самой необходимости перевооружения – вплоть до 2014 года украинская армия сокращалась, состоявшие же на вооружение Т-64 для актуальных целей (обучение в основном) были вполне пригодны. При этом Украина сразу вырвалась в десятку лидеров по поставкам вооружений в мире.Выигрыш России состоял в том, что получение Пакистаном трёхсот новых танков (контракт был закрыт 23 ноября 1999 года) встревожил Индию и в феврале 2011 года был заключён контракт на поставку в эту страну 310 танков Т-90С (Россия поставляло только 124 танка, остальное собирали сами индусы из машинокомплектов). Стоимость контракта составила $ 750 млн. Россияне оказались в таком же положении, что и украинцы – российские СМИ писали, что эта сделка позволила сохранить танковое производство на "Уралвагонзаводе" и всю программу Т-90.В конце 2001 года представители обеих стран заявляли, что намерены отказаться от конкуренции и вернуться к совместной разработке бронетанковой техники. Однако, от слов к делу танкостроители так и не перешли.Украина продолжала сотрудничать с Пакистаном. В частности, она приняла участие в модернизации имеющихся на вооружении китайских Type 59 (китайский вариант советского Т-55) до уровня "Ар-Заррар" и производстве пакистанских танков "Аль-Халид", на которые был установлен украинский двигатель 6ТД-2 с новой, 11-ступенчатой КПП. В феврале 2021 года "Укроборонпром" заключил контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД. Общая сумма сделки составила $ 85,6 млн.В 2023 году СМИ сообщали, что Пакистан готов вернуть Украине 44 танка в качестве военной помощи, но эта информация была плодом богатой фантазии индийских журналистов.В целом, история "Пакистанского контракта" больше о специфических условиях выживания постсоветской военной промышленности в 1990-е, чем об ошибках, допущенных военно-экономическим руководством России. Да, было бы здорово, если бы Россия за счёт кооперативных связей сохранила контроль над украинским ОПК, а через него – над внешнеэкономической стратегией Украины, но таких ресурсов у страны тогда не было.* Пакистан - республика, шаха там нет и не было, но это популярное в стране имя.** Так писали российские СМИ, чьи авторы понятия не имели о предмете. Просто цитата: "разрекламированные Т-80УД были оснащены не газотурбинными, как было обещано, а старыми дизельными двигателями марки 6ТД".

https://ukraina.ru/20260723/t-64-t-72-i-t-80-zachem-sssr-byli-nuzhny-tri-osnovnykh-boevykh-tanka-1081719328.html

https://ukraina.ru/20240918/1057510727.html

https://ukraina.ru/20200217/1026698503.html

https://ukraina.ru/20251101/spisyvat-so-schetov-tanki-v-zone-spetsoperatsii-esche-rano-1071013241.html

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