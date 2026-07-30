https://ukraina.ru/20260730/durov-ostanetsya-bez-kryshi-i-ego-skrutyat--geller-o-riskakh-osnovatelya-telegram-1081971003.html

Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram

Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram - 30.07.2026 Украина.ру

Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рискует в любой момент быть задержанным за рубежом — перед каждым выездом он вынужден глубоко консультироваться с юристами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер

2026-07-30T05:00

2026-07-30T05:00

2026-07-30T05:00

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В России же пока нет ни технических, ни политических ресурсов для красивого выхода из затянувшейся ситуации с мессенджером, и окончательное решение не принято.По словам эксперта, жизнь Дурова в настоящий момент незавидна. Проблема основателя Telegram, отметил Геллер, касается не России, а США и Европы, поскольку именно там он рискует попасть в руки правоохранительных органов. Перед каждой поездкой Дурову приходится серьезно консультироваться с юристами, и такими методами рано или поздно его все равно задержат.Отвечая на вопрос о возможном красивом выходе из некрасивой ситуации, которая длится весь 2026 год, эксперт подчеркнул, что для этого нужны дипломаты, умеющие договариваться и решать вопросы за счет множества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать.Однако, признал Геллер, время диктует свои правила, и есть задача максимально оперативно решить проблему. Но государству пока не хватает ресурсов — и технических, и политических. Окончательное решение до сих пор не принято."Для этого нужны дипломаты, которые умеют договариваться и решать вопросы за счет большого количества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать. Да, время диктует свои правила, поэтому есть задача максимально оперативно это сделать. Но сами видите, что у государства пока ресурсов не хватает: и технических, и политических. И окончательное решение пока не принято", — резюмировал Геллер.Ранее ФСБ предъявило обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. В ведомстве указали, что многочисленные каналы, чаты и боты в мессенджере активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, но они не были удалены. Также сообщалось, что французские власти ранее пытались задержать Дурова.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, павел дуров, европа, сша, евгений геллер, фсб, украина.ру, telegram, ии (искусственный интеллект), мир без границ