https://ukraina.ru/20260730/durov-ostanetsya-bez-kryshi-i-ego-skrutyat--geller-o-riskakh-osnovatelya-telegram-1081971003.html
Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram
Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram - 30.07.2026 Украина.ру
Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров рискует в любой момент быть задержанным за рубежом — перед каждым выездом он вынужден глубоко консультироваться с юристами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер
2026-07-30T05:00
2026-07-30T05:00
2026-07-30T05:00
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В России же пока нет ни технических, ни политических ресурсов для красивого выхода из затянувшейся ситуации с мессенджером, и окончательное решение не принято.По словам эксперта, жизнь Дурова в настоящий момент незавидна. Проблема основателя Telegram, отметил Геллер, касается не России, а США и Европы, поскольку именно там он рискует попасть в руки правоохранительных органов. Перед каждой поездкой Дурову приходится серьезно консультироваться с юристами, и такими методами рано или поздно его все равно задержат.Отвечая на вопрос о возможном красивом выходе из некрасивой ситуации, которая длится весь 2026 год, эксперт подчеркнул, что для этого нужны дипломаты, умеющие договариваться и решать вопросы за счет множества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать.Однако, признал Геллер, время диктует свои правила, и есть задача максимально оперативно решить проблему. Но государству пока не хватает ресурсов — и технических, и политических. Окончательное решение до сих пор не принято."Для этого нужны дипломаты, которые умеют договариваться и решать вопросы за счет большого количества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать. Да, время диктует свои правила, поэтому есть задача максимально оперативно это сделать. Но сами видите, что у государства пока ресурсов не хватает: и технических, и политических. И окончательное решение пока не принято", — резюмировал Геллер.Ранее ФСБ предъявило обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. В ведомстве указали, что многочисленные каналы, чаты и боты в мессенджере активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, но они не были удалены. Также сообщалось, что французские власти ранее пытались задержать Дурова.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, павел дуров, европа, сша, евгений геллер, фсб, украина.ру, telegram, ии (искусственный интеллект), мир без границ
Новости, Россия, Павел Дуров, Европа, США, Евгений Геллер, ФСБ, Украина.ру, Telegram, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ
Дуров останется без "крыши" и его скрутят — Геллер о рисках основателя Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров рискует в любой момент быть задержанным за рубежом — перед каждым выездом он вынужден глубоко консультироваться с юристами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер
В России же пока нет ни технических, ни политических ресурсов для красивого выхода из затянувшейся ситуации с мессенджером, и окончательное решение не принято.
По словам эксперта, жизнь Дурова в настоящий момент незавидна. Проблема основателя Telegram, отметил Геллер, касается не России, а США и Европы, поскольку именно там он рискует попасть в руки правоохранительных органов. Перед каждой поездкой Дурову приходится серьезно консультироваться с юристами, и такими методами рано или поздно его все равно задержат.
"Вполне вероятно. Причем это история не про нас, а про США и Европу. Жизнь Дурова в этом плане незавидна. Ему трудно уезжать куда бы то ни было. Перед каждым выездом приходится глубоко и серьезно консультироваться с юристами. И такими методами рано или поздно кто-то его снова скрутит", — заявил Геллер.
Отвечая на вопрос о возможном красивом выходе из некрасивой ситуации, которая длится весь 2026 год, эксперт подчеркнул, что для этого нужны дипломаты, умеющие договариваться и решать вопросы за счет множества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать.
Однако, признал Геллер, время диктует свои правила, и есть задача максимально оперативно решить проблему. Но государству пока не хватает ресурсов — и технических, и политических. Окончательное решение до сих пор не принято.
"Для этого нужны дипломаты, которые умеют договариваться и решать вопросы за счет большого количества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать. Да, время диктует свои правила, поэтому есть задача максимально оперативно это сделать. Но сами видите, что у государства пока ресурсов не хватает: и технических, и политических. И окончательное решение пока не принято", — резюмировал Геллер.
Ранее ФСБ предъявило обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. В ведомстве указали, что многочисленные каналы, чаты и боты в мессенджере активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, но они не были удалены. Также сообщалось, что французские власти ранее пытались задержать Дурова.