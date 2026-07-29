Угроза БПЛА в Воронежской области, удар по Сумам. Новости СВО - 29.07.2026 Украина.ру
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Угроза БПЛА в Воронежской области, удар по Сумам. Новости СВО
Угроза БПЛА в Воронежской области, удар по Сумам. Новости СВО - 29.07.2026 Украина.ру
Угроза БПЛА в Воронежской области, удар по Сумам. Новости СВО
ВСУ снова желают бомбить Воронежскую область. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T20:00
2026-07-29T20:00
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🟥 В Лискинском районе Воронежской области тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, заявил губернатор Александр Гусев;🟥 В медицинских организациях Белгородской области из-за атак ВВСУ лечатся 130 человек, 17 из них в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников;🟥 Удар нанесён по Сумам.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Угроза БПЛА в Воронежской области, удар по Сумам. Новости СВО

20:00 29.07.2026
 
© Украина.руКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Украина.ру
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ВСУ снова желают бомбить Воронежскую область. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Лискинском районе Воронежской области тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, заявил губернатор Александр Гусев;
🟥 В медицинских организациях Белгородской области из-за атак ВВСУ лечатся 130 человек, 17 из них в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников;
🟥 Удар нанесён по Сумам.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский топает ногами, Россия идет к победе, Дуров открещивается от терроризма. Итоги 29 июля
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