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Уклониста убили в горах Западной Украины

Уклониста убили в горах Западной Украины - 29.07.2026 Украина.ру

Уклониста убили в горах Западной Украины

Убит харьковчанин, пытавшийся сбежать с Украины через горы. Об этом сообщает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T17:50

2026-07-29T17:50

2026-07-29T17:50

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62-летний житель села Черная Река Ивано-Франковской области временно проживал в небольшом сарае в лесу. 27 июля возле своего дома он встретил 27-летнего мужчину из Харьковской области, который несколько дней бродил по горам, пытаясь пересечь государственную границу.Хозяин пригласил его к себе, но радушный приём быстро сменился жарким спором о политике. В конечном итоге, гостеприимный житель сарая нанес гостю ножевое ранение, от которого тот умер на месте.Больше новостей дня представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, западная украина, украина, ивано-франковская область, мобилизация на украине, тцк, украина-ес, евроинтеграция, криминал