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Владимир Орлов: "За Фёдоровым и Сырским стоят свои группы влияния на Западе"

Владимир Орлов: "За Фёдоровым и Сырским стоят свои группы влияния на Западе" - 28.07.2026 Украина.ру

Владимир Орлов: "За Фёдоровым и Сырским стоят свои группы влияния на Западе"

Уход Михаила Федорова с поста министра обороны Украины — это потеря для ВСУ, поскольку он был проводником западных высоких технологий и генератором идей для беспилотных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-07-28T13:08

2026-07-28T13:08

2026-07-28T13:44

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Рассуждая о конфликте между отставным главкомом ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, Орлов заявил, что за каждым из них стоят влиятельные западные группы. "За Фёдоровым и Сырским стоят свои группы влияния на Западе и в США. Их дальнейшая судьба будет определяться не в кабинете Зеленского", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Орлова, Федоров был опасным и изобретательным противником. "Федоров был интересным противником, который выдвигал интересные идеи. Хорошо, что между ним и Сырским возник конфликт", — заявил он.Эксперт отметил, что специалисты в сфере цифровизации несут потенциальную угрозу для России, поскольку именно за этими технологиями — будущее военного дела. По его словам, Федоров как раз и принадлежал к числу таких компетентных людей, способных внедрять инновации в украинскую армию.Орлов подчеркнул, что с его уходом украинские беспилотные системы потеряют генератора идей. "С его уходом украинские беспилотные системы обеднеют идеями. Война двигается в сторону высоких технологий – искусственный интеллект, цифровизация, космос. Это будет определять будущее боевых действий", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.

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