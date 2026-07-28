https://ukraina.ru/20260728/faktor-wildberries-1081917478.html

Фактор Wildberries

Фактор Wildberries - 28.07.2026 Украина.ру

Фактор Wildberries

Начавшиеся 18 июля украинские удары по складам российского маркетплейса Wildberries, которые привели к масштабным пожарам, несомненно являются новым фактором не только войны, но и послевоенного мира. Слишком многое связано с этой компанией, чтобы пожар на складе остался просто пожаром на складе

2026-07-28T13:03

2026-07-28T13:03

2026-07-28T13:03

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Начнём, пожалуй, с обзора – то, что Wildberries попали под раздачу первыми не удивительно просто исходя из масштаба. Это крупнейший российский маркетплейс, контролирующий примерно 45% рынка (ещё треть принадлежит "Озону"). Это миллион селлеров и 130 логистических центров в шести странах.Цели украинской стороны особо не скрываются. Любопытно, что украинские пропагандисты, вроде "Трухи", сочли нужным не просто объяснять своим читателям смысл этих ударов, но даже… оправдываться! Хотя, казалось бы, для ВСУ бить по гражданским объектам – норма ещё с 2014 года (тогда, впрочем, пропаганда тоже выглядела своеобразно – "Донецк обстреливают русские мы обстреливаем Донецк чтобы местные восстали и выгнали русских" – вот так, без знаков препинания).В первую очередь было заявлено, что Wildberries используется волонтёрскими структурами для военных поставок. Российская сторона тут же начала отрицать и это, наверное, правильно, но мы не видим причин, по которым волонтёры не могли использовать ресурсы Wildberries для поставок продукции медицинского и двойного назначения или даже комплектующих для сборки тех же дронов. Просто потому, что это удобно и недорого.Понятно, что логистические комплексы Wildberries – отнюдь не "склады с ураном", которые обнаружили специалисты по созданию кликбейтных заголовков (что достойно удивления – не только наши, но и украинские тоже) в Вишнёвом под Киевом. Но полностью отрицать возможность наличия военной составляющей в ударах по ним глупо.Помимо возможного прямого военного ущерба мог быть нанесён и косвенный – за счёт дезорганизации логистики: "каскадные сбои в доставке товаров по всей стране, перегрузка соседних складов и транспортных путей, необходимость для компаний тратить миллиарды на срочную децентрализацию и усиление обороны складских площадей" (это из "Трухи", создателя которой так и не отправили на фронт). Всё же доля компании и в перевозках, и в использовании складских помещений весьма велика.Сейчас, кстати, владельцы Wildberries расплачиваются за гигантоманию и экономию (эксперты отмечают, что у "Озона", например, логистическая сеть более децентрализована) – огромные склады конечно удобны, но:- построены они предельно экономно, причём экономили и на прочности конструкций, и на системах, например, пожаротушения (как они до этого не горели – уму не растяжимо);- в принципе непонятно что делать, если один из складов по каким-то причинам "выйдет из чата" – резервных складских мощностей такого размера в стране нет, да и логистику придётся восстанавливать практически с нуля.Эти проблемы администрации Wildberries придётся решать и в моменте, и на перспективу. Причём решения будут для них крайне неприятные, поскольку они требуют снижения нормы прибыли. Что-то они, конечно, попытаются свалить на страховщиков, что-то – на государство, но большую часть проблем придётся решать самим.Кстати говоря – насчёт нормы прибыли. Тут какой-то неумный человек предлагал российским гражданам отказаться от части пива, выпитого во время просмотра матчей футбольного чемпионата, на нужды ПВО. Так вот у нас есть Татьяна Ким – она не болельщица, но условное "пиво" (та самая часть прибыли) у неё есть, как есть у неё и непосредственный интерес в поддержке отечественного ПВО.Кстати, есть такая современная городская легенда (я думал, они вымерли, но нет – живы) о том, что на самом деле пункты выдачи маркетплейсов выполняют важную роль в сфере гражданской обороны – под каждым из них спрятано бомбоубежище! Откуда люди это взяли и как это можно подтвердить никто не задумывался (как советовал один экстремист – не рефлексируйте, а распространяйте). Так что может маркетплейсы и делают вклад в ПВО – люди ж зря говорить не будут.Ну и, разумеется, воздействие на российское общество.Во-первых, просто ощущение "войны на пороге". Нет ничего приятного в дымовой туче над головой и в запахе палёного барахла (это, если что, личные ощущения).Во-вторых, это просроченные или недоставленные заказы. Двоюродная сестра, сходив в пункт Wildberries за платьем, отчиталась, что буквально спасла его от украинского беспилотника. Восхищаюсь чувством юмора наших людей.В-третьих, это потери малого бизнеса, который занимается реализацией. Я далёк от того, чтобы верить в сказки о бешеных процентах ВВП, которые, якобы, продуцирует малый и средний бизнес (хотя он продуцирует – ВВП специально придуман чтобы отражать то, чего нет), но представители малого бизнеса – люди социально активные, и когда они отвлекаются от попыток что-то заработать, следствием является рост напряжённости в обществе. А ведь дело не только в самих предпринимателях, но и в огромном количестве наёмных работников.Кстати говоря, буквально накануне ударов, 7 июля 2026 года вступила в силу новая редакция оферты Wildberries, по которой маркетплейс освобождает себя от ответственности за последствия применения вооружений и военной техники, в т.ч. БПЛА.С одной стороны, отрадно, что представители бизнеса обратили внимание на окружающую природу и заметили некоторые "обстоятельства непреодолимой силы". Потому что государство в целом у нас живёт как будто никакой войны и нет.С другой стороны, как-то уж очень вовремя вступила в силу эта редакция. Но это, конечно, просто совпадение. А у нас не сталинские времена, чтобы проверять случайность таких совпадений. Тем более, что конкуренты – "Озон" и "Яндекс.Маркет", – такие пункты в оферту внесли раньше.Справедливости ради надо упомянуть, что Wildberries предложили пострадавшим коммерсантам меры поддержки: погашение долгов может быть отложено на срок до полугода; предоставление кредитов на выгодных условиях и факторинговые услуги, направленные на восполнение утраченных товарных запасов; освобождение от комиссий за платежи по России и увеличение процентной ставки по остаткам денежных средств на счетах. Более того – по крайней мере части пострадавших предпринимателей (речь идёт о 88 тыс. человек) компенсируют стоимость потерянного товара, хотя компания и не обязана это делать.Из позитивного отметим, что удары по, типа гражданской, логистике – один из немногих элементов эскалации, в которых активной стороной была как раз Россия – мы первые начали наносить удары по терминалам "Новой почты" (первый резонансный удар состоялся 21 октября 2023 года), а потом – "Укрпочты" и магазинам строительной сети "Эпицентр". 19 июля в окрестностях Киева были накрыты логистические хабы "Амтел Пропертис" и DB Schenker. Правда, там немного другое, судя по повторным детонациям в местах прилётов…После войны же необходимо будет задуматься над некоторыми реалиями отечественного бизнеса.Во-первых, нужны ли нам монополисты, от устойчивости бизнеса которых зависит половина торговли (в данном случае, не всей, а только электронной – но к ней люди уже привыкли)? Причём тут как вы понимаете затрагивается не столько работа ФАС (у неё как раз претензий к Wildberries нет), сколько стратегические ориентиры – не слишком ли либеральна наша экономика? Может нам нужно меньше отчётности и больше государственного влияния?Во-вторых, учитывая стратегическое значение логистики и состояния складских комплексов крупных частных компаний возможно стоит не только усилить их ПВО, но и ужесточить требования по инженерной защите, размещению и т.п. Разумеется, уважаемые люди могут потерять процент от прибыли… Ну так надо до них как-то донести, что БПЛА и ракеты в прибыли не разбираются.В-третьих, крупные российские страховые компании пока не готовы работать с военными рисками. Война идёт пятый год если что, но они по-прежнему "пока не готовы"…

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мнения, киев, россия, донецк, вооруженные силы украины, укрпочта, торговля, склады, бизнес, война