МОГи, сетки и ночная логистика: Поликарпов объяснил, как обезопасить трассу "Новороссия" - 28.07.2026 Украина.ру
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МОГи, сетки и ночная логистика: Поликарпов объяснил, как обезопасить трассу "Новороссия"
МОГи, сетки и ночная логистика: Поликарпов объяснил, как обезопасить трассу "Новороссия" - 28.07.2026 Украина.ру
МОГи, сетки и ночная логистика: Поликарпов объяснил, как обезопасить трассу "Новороссия"
Тактические успехи украинских дипстрайков не критичны для России, а проблемы с ударами по тылу решаемы усилением МОГов, сетками и ночной логистикой. Главная задача — лишить Украину любой надежды на "победу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов
2026-07-28T12:55
2026-07-28T14:31
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Отвечая на вопрос о тактических успехах ВСУ, Поликарпов заявил, что они связаны с применением дальнобойных ударных беспилотников — дипстрайков. Беспилотники "Хорнет" создали проблемы, но они не критичны, уверен эксперт."Есть мнение, что успех мидлстрайков (класс беспилотников, которые применяются для высокоточных ударов по тыловым объектам на оперативной глубине) это следствие наших организационных просчётов", — заявил Поликарпов.По его словам, исправить ситуацию можно за счёт комплекса мер: усилить мобильные огневые группы (МОГ) на трассах, установить защитные сетки на уязвимых участках и перевести движение транспорта на ночное время. Это позволит восстановить пропускную способность трассы "Новороссия".Поликарпов подчеркнул, что главная задача — свести к минимуму западную помощь Украине. "Наша задача — минимизировать западную помощь и добиться серьёзных успехов, чтобы лишить их ощущения, что они могут победить Россию в течение полутора лет", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.
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МОГи, сетки и ночная логистика: Поликарпов объяснил, как обезопасить трассу "Новороссия"

12:55 28.07.2026 (обновлено: 14:31 28.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Тактические успехи украинских дипстрайков не критичны для России, а проблемы с ударами по тылу решаемы усилением МОГов, сетками и ночной логистикой. Главная задача — лишить Украину любой надежды на "победу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о тактических успехах ВСУ, Поликарпов заявил, что они связаны с применением дальнобойных ударных беспилотников — дипстрайков. Беспилотники "Хорнет" создали проблемы, но они не критичны, уверен эксперт.
"Есть мнение, что успех мидлстрайков (класс беспилотников, которые применяются для высокоточных ударов по тыловым объектам на оперативной глубине) это следствие наших организационных просчётов", — заявил Поликарпов.
По его словам, исправить ситуацию можно за счёт комплекса мер: усилить мобильные огневые группы (МОГ) на трассах, установить защитные сетки на уязвимых участках и перевести движение транспорта на ночное время. Это позволит восстановить пропускную способность трассы "Новороссия".
Поликарпов подчеркнул, что главная задача — свести к минимуму западную помощь Украине. "Наша задача — минимизировать западную помощь и добиться серьёзных успехов, чтобы лишить их ощущения, что они могут победить Россию в течение полутора лет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.
О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.
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