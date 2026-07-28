Двойственность Вашингтона — оружие или мир: Ветренко о том, что обсудят Трамп и Зеленский
Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским предполагает обсуждение украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
В Кремле справедливо отмечают двойственность позиции США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для наступления мира на Украине требуются новые идеи и предложения. Это заявление по сути обнулило все предыдущие попытки договориться.
Что на сегодня может считаться для Москвы "новым" предложением, которое нельзя было озвучить год назад, корреспонденту Анастасии Градинаровой пояснила доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.
В Кремле справедливо отмечают двойственность позиции США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для наступления мира на Украине требуются новые идеи и предложения. Это заявление по сути обнулило все предыдущие попытки договориться.
Что на сегодня может считаться для Москвы "новым" предложением, которое нельзя было озвучить год назад, корреспонденту Анастасии Градинаровой пояснила доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.
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