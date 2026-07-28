https://ukraina.ru/20260728/dvoystvennost-vashingtona--oruzhie-ili-mir-vetrenko-o-tom-chto-obsudyat-tramp-i-zelenskiy-1081931740.html

Двойственность Вашингтона — оружие или мир: Ветренко о том, что обсудят Трамп и Зеленский

Двойственность Вашингтона — оружие или мир: Ветренко о том, что обсудят Трамп и Зеленский - 28.07.2026 Украина.ру

Двойственность Вашингтона — оружие или мир: Ветренко о том, что обсудят Трамп и Зеленский

Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским предполагает обсуждение украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал... Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T15:41

2026-07-28T15:41

2026-07-28T15:41

новости

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

cnn

сергей лавров

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081931500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb62cc44993429eeb63882886cef103e.png

Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским предполагает обсуждение украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.В Кремле справедливо отмечают двойственность позиции США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для наступления мира на Украине требуются новые идеи и предложения. Это заявление по сути обнулило все предыдущие попытки договориться.Что на сегодня может считаться для Москвы "новым" предложением, которое нельзя было озвучить год назад, корреспонденту Анастасии Градинаровой пояснила доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, cnn, сергей лавров, переговоры, новости переговоров, мир, видео, киевский режим, видео