https://ukraina.ru/20260816/zelenskiy-poigral-v-ping-pong-allei-geroev-prevraschayut-v-svalki-i-tualety-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1082523622.html

Зеленский поиграл в пинг-понг, "Аллеи героев" превращают в свалки и туалеты. Западная Украина за неделю

Зеленский поиграл в пинг-понг, "Аллеи героев" превращают в свалки и туалеты. Западная Украина за неделю - 16.08.2026 Украина.ру

Зеленский поиграл в пинг-понг, "Аллеи героев" превращают в свалки и туалеты. Западная Украина за неделю

На минувшей неделе Владимир Зеленский, продолжающий позиционировать себя как президента Украины, впервые за три года побывал в Ивано-Франковске. Как и в... Украина.ру, 16.08.2026

2026-08-16T05:36

2026-08-16T05:36

2026-08-16T05:36

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коновалец

владимир зеленский

ирина верещук

офис президента

вооруженные силы украины

оун

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На минувшей неделе Владимир Зеленский, продолжающий позиционировать себя как президента Украины, впервые за три года побывал в Ивано-Франковске. Как и в предыдущий раз, поводом для визита стало заседание Конгресса местных и региональных властей, но программа киевского гостя была шире и имела прицел на грядущие выборы.В столице Прикарпатья Зеленский встретился с представителями всех горных территориальных общин Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областей, а также с губернаторами этих областей. Примечательно, что мэров областных центров на мероприятие не пригласили.Зеленский пообещал чиновникам и главам общин, что в сентябре состоится первый экономический саммит «Карпатская интеграционная инициатива». На нём будут представлены восемь государств, на территории которых находятся Карпаты. С идеей подобного форума в Киеве носились давно, но дело сдвинулось с мёртвой точки только после смены власти в Будапеште.На саммите также будут более 500 представителей бизнеса из разных стран, во время мероприятия планируют подписание договоров, договорённостей об инвестициях и обмен опытом в вопросах безопасности, защиты энергетики, продовольственной безопасности, которую партнёры хотят изучать на Украине.Поэтому, по словам Зеленского, важно уже сейчас готовиться к мероприятию и работать над привлечением инвестиций во время него.При этом главы общин попросили Зеленского изменить налоговое законодательство в сфере лесного хозяйства и туристического сбора – чтобы укрепить финансовые возможности общин, и в целом создать благоприятные условия для развития бизнеса. В частности, речь шла о создании комплексной программы развития горных общин. Зеленский пообещал, что через месяц правительство должно наработать первоочередные решения в этом направлении.На встрече также обсудили продолжение начатого ещё до СВО проекта «Малый Карпатский круг», призванного объединить курортные и туристические центры Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Проект предусматривал реконструкцию и строительство около 650 километров дорог.С февраля 2022 его реализация остановлена, но экс-губернатор Закарпатья, а ныне заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита настаивает на возобновлении работ. По слухам, чиновник обещает часть выделенных на дороги денег через подконтрольные фирмы направить в теневой избирательный фонд Зеленского.Собственно, поездка последнего в Ивано-Франковска имела откровенно предвыборный характер. Зеленский встретился с участниками спортивных соревнований «Воля к жизни», подавляющее большинство которых были действующими военными или ветеранами, в том числе инвалидами. Киевский гость поиграл с ними в пинг-понг, пострелял из лука и даже десять раз отжал от груди штангу массой 120 кг.Демонстрацию «отличной физической формы» и «близости к народу», прежде всего к военным, местные комментаторы напрямую связали с тем, что по последним опросам Владимир Зеленский занимает 4-6 место по рейтингу доверия избирателей, и в гипотетическом втором туре выборов проигрывает любому конкуренту. Хотя упомянутые опросы не имеют регионального измерения, но в последние годы наиболее рейтинговым политиком на Западной Украине является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Посмертные приключения Евгения Коновальца на УкраинеУтром в четверг, 13 августа, польские СМИ сообщили, что офис Зеленского разрабатывает план по улучшению имиджа Украины в Польше. Программа сосредоточена на публичной дипломатии, а к её реализации планируется привлечь внешнее PR-агентство.По данным изданий, Киев хочет наладить контакт с приверженной Украине частью польского общества. Для этого планируется проводить мероприятия, которые должны повысить «осведомлённость о российской угрозе и исторических польско-украинских союзах», такие как «пакт Пилсудского-Петлюры» в 1920 году.В публикациях говорилось, что киевские власти якобы рассматривали три варианта дальнейшей политики Украины в отношении Польши. Победило предложение заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук, которая хорошо знает Польшу и происходит из приграничной Равы-Русской (Львовская область) – именно она выступала за активные действия с использованием инструментов публичной дипломатии.А через несколько часов сама Верещук радостно сообщила в социальных сетях, что на Украину привезли останки основателя и лидера Украинской войсковой организации (УВО)* и Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца.УВО* и ОУН* под руководством Коновальца проводили кампанию террора в Восточной Галиции, которая тогда находилась под властью Варшавы: покушения на лидера Польши Юзефа Пилсудского и львовского воеводу Казимежа Грабовского (1921), на президента Польши Станислава Войцеховского (1924), массовые поджоги польских имений и имущества (1930), убийство польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого (1934) и др.В СССР считали Евгения Коновальца опасным врагом, в мае 1938 года его с помощью взрывного устройства ликвидировал советский агент Павел Судоплатов. Это произошло в Роттердаме, где Коновалец до сих пор был похоронен.В Польше деятельность ОУН* открыто осуждают, а самого Коновальца считают преступником. Поэтому действия киевской чиновницы вызвали в Варшаве возмущение. Конечно, гроб с прахом Коновальца везли не через польско-украинскую, а через словацко-украинскую границу, но его торжественная встреча планировалась не так уж далеко от Польши – в Зашкове, родном селе Коновальца под Львовом.В последний момент от этой идеи отказались, официально – из соображений безопасности.Останки Коновальца временно перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом, но в будущем их планируют перенести в Пантеон национальных героев сразу после его создания. Однако Зашков тоже не забыли – музею Коновальца в этом селе передали надгробие с могилы лидера ОУН*, привезённое из Роттердама.Этот памятник в своё время спроектировал автор эмблемы ОУН* Роберт Лиовский, и теперь на его основе в Зашкове создадут кенотаф Евгения Коновальца (пустую могилу, в которой нет останков умершего). Подобная форма без содержания – это буквально символ Украины, построенной по лекалам Коновальца и его последователей типа Бандеры или Шухевича.«Аллеи Героев» в регионе становятся танцплощадками и... туалетамиРяд тернопольских сайтов 12 августа обнародовал видео, на котором видны три девушки, исполняющие под композицию Ольги Бузовой танец возле «Аллеи Героев». Непосредственно позади них размещены портреты павших украинских военных. Ролик девушки сами опубликовали в социальных сетях.Издания утверждали, что видео снято в одном из населённых пунктов Тернопольской области, но не назвали его. Об идентификации или задержании девушек информации пока нет.Под публикацией с видео появились тысячи комментариев. Подавляющее большинство из них – резко отрицательные, оскорбительные. Люди осуждали поведение девушек, писали об ответственности родителей и призывали правоохранителей обратить внимание на ситуацию. Особенно острую реакцию пользователей вызвало то, что для танца выбрали музыку российской исполнительницы, а видео записали именно у места памяти погибших военных.В свою очередь городской голова Калуша Андрей Найда 13 августа призвал жителей и гостей города с уважением относиться к «Аллее Веры и Надежды» – пространству, посвященному военным, находящимся в плену или пропавшим без вести.«Родные защитников обращают внимание на одну важную проблему. По их словам, не все посетители должным образом воспринимают назначение этого места. На Аллее катаются на велосипедах и самокатах, употребляют алкоголь, оставляют мусор и даже справляют естественные надобности. Поэтому обращаемся к жителям Калушской общины с просьбой беречь Аллею Веры и Надежды и относиться к ней с уважением», – написал мэр города в социальных сетях.Напомним, в начале мая в Ровно 12-летняя девочка танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим военным на Аллее Героев. Ребёнка вместе с матерью пригласили в управление полиции. Школьница объяснила, что ей стало скучно, поэтому она решила снять танец под популярную среди сверстников музыку, а по поводу локации – «не подумала».* Организации запрещены в России

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https://ukraina.ru/20260815/prakh-natsionalistov-v-kieve-ukraina-priblizhaet-voynu-s-polshey-1082509907.html

https://ukraina.ru/20260802/oligarkhi-stavyat-svoikh-futbol-spasaet-ot-armii-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1082074968.html

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эксклюзив, украина, польша, киев, коновалец, владимир зеленский, ирина верещук, офис президента, вооруженные силы украины, оун