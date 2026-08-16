https://ukraina.ru/20260816/korruptsiya-zelenskogo-razdrazhaet-es-v-germanii-zagovorili-o-provale-reform-na-ukraine-1082527289.html

Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине

Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине - 16.08.2026 Украина.ру

Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине

Коррупция в окружении Владимира Зеленского подпитывает сомнения руководства Евросоюза и Германии в отношении Киева. Об этом 16 августа написал автор немецкого издания Berliner Zeitung Удо Норден

2026-08-16T10:31

2026-08-16T10:31

2026-08-16T10:31

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"Коррупция, заблокированные реформы и новые расследования в окружении Зеленского подпитывают сомнения в Берлине и Брюсселе касательно стремления Киева проводить реформы", — говорится в статье.По мнению колумниста, когда канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорят об Украине, в их словах чувствуется заметное нетерпение. Освобождение из-под залога экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака стало свидетельством провала борьбы с коррупцией."Ещё большей загадкой остаётся вопрос о том, сколько денег западных, в том числе и немецких налогоплательщиков, собранных миллиардами для Украины, утонули в коррумпированном киевском болоте", — пишет автор.Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, германия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, фридрих мерц, еврокомиссия, ес, высший антикоррупционный суд