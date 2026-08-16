Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине - 16.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260816/korruptsiya-zelenskogo-razdrazhaet-es-v-germanii-zagovorili-o-provale-reform-na-ukraine-1082527289.html
Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине
Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине - 16.08.2026 Украина.ру
Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине
Коррупция в окружении Владимира Зеленского подпитывает сомнения руководства Евросоюза и Германии в отношении Киева. Об этом 16 августа написал автор немецкого издания Berliner Zeitung Удо Норден
2026-08-16T10:31
2026-08-16T10:31
новости
украина
германия
киев
владимир зеленский
андрей ермак
фридрих мерц
еврокомиссия
ес
высший антикоррупционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388126_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_ad9925836a2d4a5bb92cab2e464bffa1.jpg
"Коррупция, заблокированные реформы и новые расследования в окружении Зеленского подпитывают сомнения в Берлине и Брюсселе касательно стремления Киева проводить реформы", — говорится в статье.По мнению колумниста, когда канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорят об Украине, в их словах чувствуется заметное нетерпение. Освобождение из-под залога экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака стало свидетельством провала борьбы с коррупцией."Ещё большей загадкой остаётся вопрос о том, сколько денег западных, в том числе и немецких налогоплательщиков, собранных миллиардами для Украины, утонули в коррумпированном киевском болоте", — пишет автор.Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
германия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388126_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_14f1008bb30b483165fd7bbcc2b0a78c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, фридрих мерц, еврокомиссия, ес, высший антикоррупционный суд
Новости, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, ЕС, Высший антикоррупционный суд

Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине

10:31 16.08.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать в
ДзенTelegram
Коррупция в окружении Владимира Зеленского подпитывает сомнения руководства Евросоюза и Германии в отношении Киева. Об этом 16 августа написал автор немецкого издания Berliner Zeitung Удо Норден
"Коррупция, заблокированные реформы и новые расследования в окружении Зеленского подпитывают сомнения в Берлине и Брюсселе касательно стремления Киева проводить реформы", — говорится в статье.
По мнению колумниста, когда канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорят об Украине, в их словах чувствуется заметное нетерпение. Освобождение из-под залога экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака стало свидетельством провала борьбы с коррупцией.
"Ещё большей загадкой остаётся вопрос о том, сколько денег западных, в том числе и немецких налогоплательщиков, собранных миллиардами для Украины, утонули в коррумпированном киевском болоте", — пишет автор.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакФридрих МерцЕврокомиссияЕСВысший антикоррупционный суд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:44Атака на Москву и не только, взрывы в Киеве. Хроника событий на утро 16 августа
10:31Коррупция Зеленского раздражает ЕС: в Германии заговорили о провале реформ на Украине
10:11Тяжелая жизнь иноагентов: как они выживают за рубежом? Орбакайте, Гребенщиков*, Моргенштерн* и другие
09:56Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады
09:46Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку
09:40На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского
09:33Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины: подробности ночной атаки
09:26Как скоро на Западе начнётся грызня, если НАТО развалится, и чем Альянсу навредила Украина – Евстафьев
08:58"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова
08:00Мазепинец Мазепа. К портрету одного из премьер-министров УНР
07:00Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее
05:45Войска усиливают натиск: Алехин о ситуации на ключевом участке по линии Славянск-Краматорск
05:36Зеленский поиграл в пинг-понг, "Аллеи героев" превращают в свалки и туалеты. Западная Украина за неделю
05:30Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама"
05:15"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман
05:04"Зачем воевать, если нет ни единого шанса на победу?" Украинцы начинают прозревать
04:45Добропольское направление: войска закрывают "карман" у Дружковки и давят на Межевую — Алехин
04:30"Зимой начнется катание друг друга на ракетах": Норин о пределах технологической войны
22:27Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие
20:53Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав
Лента новостейМолния