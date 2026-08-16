https://ukraina.ru/20260816/zachem-voevat-esli-net-ni-edinogo-shansa-na-pobedu-ukraintsy-nachinayut-prozrevat-1082523208.html

"Зачем воевать, если нет ни единого шанса на победу?" Украинцы начинают прозревать

"Зачем воевать, если нет ни единого шанса на победу?" Украинцы начинают прозревать - 16.08.2026 Украина.ру

"Зачем воевать, если нет ни единого шанса на победу?" Украинцы начинают прозревать

В украинском экспертном сообществе обсуждают, существует ли сейчас возможность добиваться восстановления Украины в границах 1991 года — и что делать, если такой Украина.ру, 16.08.2026

2026-08-16T05:04

2026-08-16T05:04

2026-08-16T05:04

эксклюзив

украина

россия

киев

кость бондаренко

владимир зеленский

руслан бортник

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205860f23e1dac40e6744dc35bcdf08d.jpg

В украинском экспертном сообществе обсуждают, существует ли сейчас возможность добиваться восстановления Украины в границах 1991 года — и что делать, если такой возможности нет. Думают и о том, не пора ли начинать эвакуацию жителей Киева.На Украине власти и СМИ говорят о новой угрозе, о возможном проведении мобилизации в России, но делается это, чтобы оправдать усиление внутренней мобилизации внутри самой Украины, считает украинский политолог Руслан Бортник.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала «Дикий LIVE», для этого необходимо «доказывать, показывать, убеждать общество в том, что Россия готовит мобилизацию», поэтому необходимо срочно предпринимать соответствующие меры.Кроме того, продолжил эксперт, таким образом Киев показывает миру, что Россия сейчас не готова идти на переговоры, что любые разговоры о перемирии – это для Москвы «тактика, это игра, на самом деле Москва не отказалась от своих планов по оккупации Украины, по свержению украинского правительства и собирается только усиливать интенсификацию боевых действий, усиливать противостояние, усиливать градус самой войны, поэтому Украине нужно больше помощи…».Бортник добавил, что такие заявления о мобилизации в РФ также «потенциально подрывают атмосферу выборов в России, поскольку… российское общество пойдёт с другим настроением на выборы», может усилиться оппозиция.«Это инструмент расшатывания российского общества, абсолютно такой законный, абсолютно традиционный для человеческих войн и конфликтов за всю человеческую историю», – заявил Бортник, добавив, что риск мобилизации в России «действительно вырос», но – «эти заявления имеют и другие политтехнологические и политические цели».Впрочем, на подконтрольной Киеву части Украины настроения тоже меняются. Бортник отметил, что две трети украинского общества хотят мира – отсюда и обещания продолжить мирный процесс, отсюда использование украинской властью самого слова «мир».Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что «народ не просто устал от войны, народ готов уже на любое завершение войны».Но сказать об этом открыто люди не решаются даже в ходе опросов.«Сам факт, что 90% респондентов отказываются отвечать на вопросы, отказываются отвечать на те или иные анкетные моменты, соответственно, показывает, что народ попросту боится… репрессий», – констатировал политолог в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Бондаренко предположил, что по этой же причине народ иногда «старается, возможно, подыгрывать интервьюерам».«Есть небольшое количество людей, которое искренне верит пропаганде, есть небольшое количество людей, которые искренне поддерживают Зеленского и его камарилью. Все остальные сегодня ждут, когда закончится война», – сказал эксперт.Однако, продолжил он, государство в лице Зеленского и как совокупность институтов – нацелено на продолжение войны. Поэтому интересы государства и интересы народа сегодня расходятся.«Народ задаётся вопросом: хорошо, зачем нам дальше воевать, если нет ни единого шанса одержать победу? Государство говорит – нет, мы должны воевать», – описал ситуацию Бондаренко.По его словам, народ и государство кардинально расходятся также в оценке деятельности ТЦК (аналоги военкоматов – ред.), в оценке цены войны – масштабы потерь катастрофические.Народ считает, что любая победа обесценивается таким количеством жертв, но в ответ слышит от государства, что «герои не умирают, поэтому вы должны дальше идти на смерть».«И таким образом происходит сегодня раскол между государством и обществом, и народом. Народ и государство сегодня живут в разных плоскостях… Такое впечатление, что они по-разному видят Украину и живут в разных Украинах», – подвёл итог политолог.Жить на Украине простым гражданам действительно становится всё сложнее. Дальше будет только хуже, кумулятивный эффект ударов российской армии по логистике, по энергетике и по другим важным объектам может сформироваться уже к концу года, считает известный украинский экономист Алексей Кущ.В свою очередь, Руслан Бортник заявил, что лично он выступает за скорейшее достижение мира, заключать мирное соглашение нужно безотлагательно, поскольку «любое продолжение войны для Украины – это катастрофа человеческая, территориальная, инфраструктурная».«И чем дольше длится война, тем тяжелее, длиннее будет восстановление. А многие вещи невозможно будет вообще уже восстановить в ближайших поколениях украинцев», – сказал эксперт.При этом, по его словам, сейчас Киев не имеет возможности добиться восстановления страны в границах 1991 года, с этим надо считаться. Но когда-нибудь…«Нужно будет ждать своего нового исторического шанса для нашей страны, когда Российская империя в очередной раз ослабнет… и вот тогда будем снова ставить вопросы в отношении и территории, и населения, и справедливости», – сказал Бортник (и эти слова близкого к Офису президента, ОП, политолога следует запомнить).Тем временем Telegram-канал «Легитимный» пишет (с пометкой «слухи», но со ссылкой на свой источник), что «на очередном заседании в ОП один из присутствующих заявил, что Киев не готов к зиме, город фактически идёт к гуманитарной катастрофе, если российские удары продолжатся».По данным канала, Зеленский отверг предложение начать эвакуацию столицы, поскольку это может вызвать панику в стране.«Есть версия, что Зеленский не хочет эвакуировать (предупреждать) местных жителей, что их ждёт, так как ему необходим всегда живой щит и трагическая картинка от обстрелов, которые потом он использует для пиара. Плюс к этому, сама гуманитарная катастрофа ему выгодна, чтобы пиариться потом на трагедии и кричать о геноциде (хотя после событий на Ближнем Востоке в Газе, где Израиль устроил тотальную блокаду и гуманитарную катастрофу, мир уже ничем не удивить)», – пишет «Легитимный».Авторы канала советуют читателям «быть готовыми к тому, что многие города Украины окажутся в кейсе гуманитарной катастрофы, тем более Киев, так как его сейчас утюжат сильно, а ракет ПВО осталось очень мало».* лица, признанные в РФ иноагентами;

https://ukraina.ru/20260814/smertnyy-prigovor-dlya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-zavedt-voyna-1082455304.html

https://ukraina.ru/20260813/osenyu-budet-katastrofa-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082423236.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, киев, кость бондаренко, владимир зеленский, руслан бортник, тцк