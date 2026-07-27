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ВСУ ночью атаковали Ростов-на-Дону, есть жертвы

ВСУ ночью атаковали Ростов-на-Дону, есть жертвы - 27.07.2026 Украина.ру

ВСУ ночью атаковали Ростов-на-Дону, есть жертвы

Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Ростов-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс", передает 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T07:50

2026-07-27T07:50

2026-07-27T08:58

ростов-на-дону

железнодорожный

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"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии, в том числе подросток", - написал Слюсарь.Он уточнил, что раненым оказана медицинская помощь, медики делают все необходимое. Губернатор добавил, что разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений.Почти все пожары были оперативно потушены, сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.В свою очередь глава города Александр Скрябин указал, что после воздушной атаки в Ростове-на-Дону был поврежден многоквартирный дом, для жителей развернули пункт временного размещения.О других событиях - в материале ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО на сайте Украина.ру.

ростов-на-дону

железнодорожный

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ростов-на-дону, железнодорожный, белгород, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация