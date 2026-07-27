Васильев о помощи Запада: "В Брюсселе хорошо понимают, что Украина проиграла войну" - 27.07.2026 Украина.ру
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Васильев о помощи Запада: "В Брюсселе хорошо понимают, что Украина проиграла войну"
Васильев о помощи Запада: "В Брюсселе хорошо понимают, что Украина проиграла войну" - 27.07.2026 Украина.ру
Васильев о помощи Запада: "В Брюсселе хорошо понимают, что Украина проиграла войну"
Обещанные Украине €70 млрд от НАТО носят декларативный характер — получит ли Киев эти деньги, большой вопрос. США уже перенесли $400 млн на 2029 год, а в Европе понимают, что война Украиной проиграна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-07-27T14:00
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Ранее на саммите НАТО в Анкаре члены НАТО обязались выделить киевскому режиму 70 млрд евро в 2026 году и сохранить такой же объем помощи на 2027 год.Отвечая на вопрос о западной помощи Украине, Васильев заявил, что объявленные пакеты носят декларативный характер. "Учитывая расширение боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке у меня создается впечатление, что объявленные пакеты помощи носят декларативной характер. Получит их Украина или нет, сказать очень сложно", — пояснил собеседник Украина.ру.Васильев напомнил, что ранее в Вашингтоне уже перенесли $400 млн для Украины на 2029 год. "Вот вам конкретный пример. США вроде бы выделили 400 миллионов долларов. Но вдруг из-за обострения конфликта с Ираном они заявили, что эту сумму, которую Украина могла получить сейчас, она получит не раньше 2029 года", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что в Евросоюзе хорошо понимают — Украина проиграла войну. "Видимо, в Брюсселе и других европейских столицах понимают, что война Украиной проиграна. Вести войну в традиционных формах дальше бесполезно", — добавил он.Поэтому помощь Запада уже мало что может решить, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
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Васильев о помощи Запада: "В Брюсселе хорошо понимают, что Украина проиграла войну"

14:00 27.07.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Обещанные Украине €70 млрд от НАТО носят декларативный характер — получит ли Киев эти деньги, большой вопрос. США уже перенесли $400 млн на 2029 год, а в Европе понимают, что война Украиной проиграна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Ранее на саммите НАТО в Анкаре члены НАТО обязались выделить киевскому режиму 70 млрд евро в 2026 году и сохранить такой же объем помощи на 2027 год.
Отвечая на вопрос о западной помощи Украине, Васильев заявил, что объявленные пакеты носят декларативный характер.
"Учитывая расширение боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке у меня создается впечатление, что объявленные пакеты помощи носят декларативной характер. Получит их Украина или нет, сказать очень сложно", — пояснил собеседник Украина.ру.
Васильев напомнил, что ранее в Вашингтоне уже перенесли $400 млн для Украины на 2029 год. "Вот вам конкретный пример. США вроде бы выделили 400 миллионов долларов. Но вдруг из-за обострения конфликта с Ираном они заявили, что эту сумму, которую Украина могла получить сейчас, она получит не раньше 2029 года", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в Евросоюзе хорошо понимают — Украина проиграла войну. "Видимо, в Брюсселе и других европейских столицах понимают, что война Украиной проиграна. Вести войну в традиционных формах дальше бесполезно", — добавил он.
Поэтому помощь Запада уже мало что может решить, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.
В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
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