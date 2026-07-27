https://ukraina.ru/20260727/reshenie-nuzhno-uzhe-seychas-shkurlatov-rasskazal-o-novoy-ballisticheskoy-ugroze-ukrainy-1081865927.html

"Решение нужно уже сейчас": Шкурлатов рассказал о новой баллистической угрозе Украины

"Решение нужно уже сейчас": Шкурлатов рассказал о новой баллистической угрозе Украины - 27.07.2026 Украина.ру

"Решение нужно уже сейчас": Шкурлатов рассказал о новой баллистической угрозе Украины

Россия превосходит Украину по качеству и количеству ракет, но противник пытается создать "собственную" баллистику, которая на деле является западной. Ответ нужно готовить уже сейчас, не дожидаясь осени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-27T05:30

2026-07-27T05:30

2026-07-27T05:30

новости

украина

киев

россия

украина.ру

ракеты

дальнобойные ракеты

сво

новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081391752_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_5e4199ba6f14da54961d7578d3c588d4.jpg

Комментируя тему ударов по Одесскому узлу, Шкурлатов предупредил, что Киев тоже пытается бить по российским НПЗ. "Противник пытается делать то же самое с нашими НПЗ. Это улица с двусторонним движением", — пояснил эксперт.По мнению Шкурлатова, текущее превосходство России в ракетном вооружении не должно приводить к самоуспокоению.Эксперт напомнил, что сейчас Киев работает над созданием баллистических ракет, за которыми на самом деле стоят западные разработки. "Противник идет к созданию "собственной" баллистики (на деле — западной под украинскими шильдиками)", — добавил Шкурлатов.Шкурлатов резюмировал, что решение о том, как противостоять этим новым угрозам, должно быть принято уже сейчас. "Думаю, нам уже сейчас, не дожидаясь осени, нужно решение, что мы сможем этому противопоставить", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, украина.ру, ракеты, дальнобойные ракеты, сво, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, главное, война, война на украине, новости россии, новости россии и украины