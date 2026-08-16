https://ukraina.ru/20260816/mazepinets-mazepa-k-portretu-odnogo-iz-premer-ministrov-unr-1082457061.html

Мазепинец Мазепа. К портрету одного из премьер-министров УНР

Мазепинец Мазепа. К портрету одного из премьер-министров УНР - 16.08.2026 Украина.ру

Мазепинец Мазепа. К портрету одного из премьер-министров УНР

16 августа 1884 года родился один из важных персонажей революционных событий на Украине в 1917-21 годах – Исаак Прохорович Мазепа. Его фигура находится в тени Симона Петлюры, хотя Мазепа дольше всех был премьер-министром УНР

2026-08-16T08:00

2026-08-16T08:00

2026-08-16T08:00

история

история

история украины

украина

екатеринослав

киев

симон петлюра

скоропадский

оон

центральная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082456507_0:7:472:273_1920x0_80_0_0_dcfb8d3c1b375369bf4b2726e493341f.jpg

Исаак Мазепа родился в селе Костобобров Новгород-Северского уезда Черниговской губернии в крестьянской семье. Учился в уездном училище в Новгороде-Северском. Парень жил в частном доме, хозяин экономил керосин для освещения и у Исаака развилась близорукость.После "бурсы" Исаак Мазепа поступил в Черниговскую духовную семинарию и стал готовиться к поступлению в университет на факультет естественных наук. Чтобы учиться в столице пришлось сдать экзамены на аттестат зрелости при одной из петербургских гимназий.Осенью 1904 года Исаак Мазепа был принят на факультет естественных наук Санкт-Петербургского университета. Вскоре он стал "сознательным украинцем" и присоединился к Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП). Именно тогда он познакомился с Симоном Петлюрой и Николаем Поршем.В 1907 году он был избран делегатом на съезд УСДРП в Киеве, после чего некоторое время работал партийным организатором на Полтавщине. В 1909 году, благодаря протекции историка Дмитрия Яворницкого, получил возможность пройти агрономическую практику при Екатеринославском земстве.Поскольку Мазепа был успешным студентом, то после получения диплома агронома он побывал в Австро-Венгрии, Германии и Дании, куда вместе с группой молодых агрономов был направлен для ознакомления с системой сельского хозяйства в этих странах. Позже он работал агрономом в земских учреждениях Нижегородской губернии, а в начале 1914 года ему удалось получить место в Екатеринославе.С началом Первой Мировой войны Исаак Мазепа стал работать в продовольственном комитете, созданном во время войны при губернской земской управе для снабжения армии. Он был членом общества "Просвіта" в Екатеринославе вплоть до его закрытия "за уклонение в сторону политики" в январе 1916 года, поддерживал контакт с нелегальной организацией УСДРП, а также работал в комитете по делам беженцев из Галичины.После Февральской революции в России квартира Мазепы в центре Екатеринослава стала фактическим офисом организации УСДРП и одним из центров украинского движения в губернии.После создания Центральной Рады Мазепа стал организатором Украинского губернского национального съезда Екатеринославщины (21 мая – 22 мая 1917 года), делегаты которого избрали губернский Украинский совет. В июне 1917 присутствовал как гость на Екатеринославском губернском крестьянском съезде и настоял на включении в его резолюцию требования о национально-территориальной автономии Украины.На выборах в городскую думу в августе 1917 года стал одним из девяти депутатов – членов украинских партий (всего было 113 депутатов). Он вошёл также в губернскую земскую управу, среди восьми членов которой трое представляли украинские политические силы. Одновременно был избран в Совет рабочих и солдатских депутатов как представитель рабочих Александровского Южно-Русского металлургического завода.Результаты выборов Всероссийского и Всеукраинского учредительного собрания в Екатеринославской губернии стали неожиданностью для Мазепы. Он констатировал, что "неукраинский город постепенно становился главной базой российских большевиков". Правда, по губернии украинский блок собрал более 50% голосов. Делегатами Всеукраинского учредительного собрания от Екатеринославской губернии были избраны как Владимир Винниченко (впоследствии первый глава Директории УНР), так и Эммануил Квиринг (позже первый секретарь ЦК КП(б)У).Во время декабрьских (1917) боёв с большевиками в Екатеринославе Мазепа вместе с другими представителями украинских партий в Совете рабочих и солдатских депутатов ходил на переговоры между штабами участвовавших в противоборстве сил. После установления в городе власти большевиков Мазепа перешёл на полулегальное положение, а в апреле 1918 года, когда Екатеринослав заняли немецкие войска, возглавил губернский революционный совет, действовавший как местная власть.В Украинской державе гетмана Скоропадского Мазепа вернулся к работе в губернской земской управе. Он несколько раз выезжал в Киев, где посещал заседания ЦК УСДРП, встречался с Петлюрой (возглавлявшим тогда Всеукраинский союз земств) и другими деятелями оппозиции.После того, как как в декабре 1918-го Директория свергла власть гетмана, Мазепа переехал в Киев. В начале января 1919-го его избрали секретарём ЦК УСДРП, а в конце января он представлял Екатеринославскую губернию на Трудовом конгрессе Украины.В связи с наступлением большевиков на Киев в начале февраля 1919 года Мазепа вместе с руководством УНР перебрался в Винницу, где в апреле его назначили министром внутренних дел в правительстве Бориса Мартоса. Министру пришлось "гасить" последствия еврейских погромов, организовывать помощь пострадавшим. В июне 1919 года правительство УНР издало "Приказ о народной самообороне", согласно которому в каждом селе или городке организовывались отряды охраны порядка, в состав которых входило всё мужское население. Мазепа также поддержал закон УНР о государственной инспекции в армии.29 августа 1919 года Мазепа стал новым главой правительства УНР, одновременно оставаясь главой МВД, после отъезда Андрея Ливицкого с дипломатической миссией в Варшаву, ещё и главы МИД.15 ноября 1919 года Директория фактически распалась, а Петлюра получил всю полноту власти в УНР. 4 декабря 1919 года он прибыл в Варшаву для проведения секретных переговоров с Пилсудским, а правительство УНР на совещании в Каменец-Подольском приняло решение о переходе к партизанской форме вооружённого сопротивления.12 декабря 1919 года Петлюра назначил исполняющим обязанности главы правительства УНР Андрея Ливицкого, также находившегося в Варшаве. 11 февраля 1920 года Ливицкий прибыл в Каменец-Подольский и попытался убедить Мазепу в необходимости союза с Польшей любой ценой. Когда это не удалось, по приказу польского главного комиссара Волыни и Подольского фронта Антония Минкевича оба премьера были арестованы. Потом их отпустили, но осадочек остался…Ливицкий в письме, разосланном 18 марта 1920 года всем дипломатическим миссиям УНР, заявил, что "все преступные басни о каких-то различиях, даже вражде" между ним и Мазепой не соответствуют действительности, что "Мазепа и Совет Министров полностью апробируют нашу "Варшавскую политику". На самом деле Мазепа ознакомился с текстом "пакта Пилсудского-Петлюры", подписанного 21 апреля, только в середине мая, и резко осудил уступки Польше.20 мая 1920 года он подал в отставку, которая была принята лишь 28 мая (т.о., он находился на посту премьера УНР дольше всех). Петлюра попросил его стать министром земельных дел в правительстве Вячеслава Прокоповича. Однако это уже была чистая бутафория: в июне 1920 года власти и армия УНР вместе с поляками отступили на территорию Польши.В ноябре 1920 года Мазепа поселился во Львове. Он работал в библиотеке Научного товарищества им. Шевченко, выпускал ежемесячник "Социалистическая мысль". Летом 1921 года его жене и детям разрешили переехать во Львов из Екатеринослава, где они жили до того. В марте 1923 года Мазепа с семьёй перебрался в Прагу, и вплоть до нацистской оккупации Чехословакии работал библиотекарем и преподавателем Украинской хозяйственной академии в Подебрадах. При этом в 1936 году он отказался принять гражданство Чехословакии, заявив: "что это за пример для украинцев, когда премьер-министр предаст украинское гражданство ради "лакомства"?"В конце ноября 1944 года Мазепу вызвал в Берлин Ливицкий (к тому времени – "президент УНР в эмиграции"). Он участвовал в переговорах между Бандерой, Мельником, Ливицким, Скоропадским и другими лидерами украинских националистов по вопросу создания "Украинского Национального Комитета" (УНК) – политического представительства украинцев, признанным нацистской Германией. От сомнительной чести возглавить УНК он отказался.Перед вступлением советских войск в Прагу Исаак Мазепа выехал в Баварию: сначала в Регенсбург, а потом в Аугсбург. В 1947 году представители украинских партий избрали Мазепу главой подготовительной комиссии по созданию Украинской Национальной Рады (УНРады) – "украинского парламента". Когда 10 июня 1948 года УНРада была создана, Мазепа возглавил её Исполнительный комитет, или "правительство УНР в эмиграции". В этом "правительстве" Мазепа был также "уполномоченным по иностранным делам".На новом посту Исаак Мазепа стал активно рассылать письма в международные организации: Генерального секретаря ООН он просил, чтобы вопрос о состоянии дел на Украине и в Восточной Европе включили в повестку 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а Совет Европы – чтобы делегации УНРады позволили участвовать в его заседаниях. Мазепе даже удалось встретиться с экс-премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, которого интересовала позиция УНРады относительно польско-украинской границы.Однако лидеры эмиграционных украинских политических сил, входящих в состав УНРады, постоянно конфликтовали. Противоречия переросли в кризис в сентябре 1951 года, в результате чего Мазепа добровольно подал в отставку.Умер Исаак Мазепа 18 марта 1952 года в Аугсбурге, где и похоронен. В отличие от других деятелей УНР Мазепа от властей нынешней Украины не заслужил ни памятной монеты, ни улицы своего имени.

https://ukraina.ru/20250522/1046400233.html

https://ukraina.ru/20260305/1030759378.html

https://ukraina.ru/20260421/1045477411.html

https://ukraina.ru/20260525/1029951799.html

украина

екатеринослав

киев

унр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, украина, екатеринослав, киев, симон петлюра, скоропадский, оон, центральная рада, мвд, унр, революция, гражданская война, эмиграция