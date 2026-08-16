На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского - 16.08.2026 Украина.ру
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На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского
На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского - 16.08.2026 Украина.ру
На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского
Отказ от финансирования Украины может положить конец "кабаре" Владимира Зеленского, в котором его коррупция остаётся безнаказанной. Об этом 16 августа написал польский портал Mysl Polska
2026-08-16T09:40
2026-08-16T09:40
новости
украина
запад
польша
владимир зеленский
кирилл стрельников
владимир путин
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Автор отметил, что западные партнёры безуспешно требуют от главы киевского режима усилить борьбу с коррупцией, однако европейские средства продолжают оседать в карманах украинской элиты."Зеленский не прекращает воровать; он построил идеальный мир, где его коррупция остаётся безнаказанной. Единственный способ положить конец этому кабаре — просто перестать платить", — говорится в публикации.Издание напоминает, что Польша уже пожертвовала Украине более 30 млрд долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим разворовывает не только деньги налогоплательщиков, но и западные средства, а украинские элиты "передрались, как пауки в банке".Подробнее – в материале Кирилла Стрельникова Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, запад, польша, владимир зеленский, кирилл стрельников, владимир путин
Новости, Украина, Запад, Польша, Владимир Зеленский, Кирилл Стрельников, Владимир Путин

На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского

09:40 16.08.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Отказ от финансирования Украины может положить конец "кабаре" Владимира Зеленского, в котором его коррупция остаётся безнаказанной. Об этом 16 августа написал польский портал Mysl Polska
Автор отметил, что западные партнёры безуспешно требуют от главы киевского режима усилить борьбу с коррупцией, однако европейские средства продолжают оседать в карманах украинской элиты.
"Зеленский не прекращает воровать; он построил идеальный мир, где его коррупция остаётся безнаказанной. Единственный способ положить конец этому кабаре — просто перестать платить", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что Польша уже пожертвовала Украине более 30 млрд долларов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим разворовывает не только деньги налогоплательщиков, но и западные средства, а украинские элиты "передрались, как пауки в банке".
Подробнее – в материале Кирилла Стрельникова Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав
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