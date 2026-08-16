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На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского

На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского - 16.08.2026 Украина.ру

На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского

Отказ от финансирования Украины может положить конец "кабаре" Владимира Зеленского, в котором его коррупция остаётся безнаказанной. Об этом 16 августа написал польский портал Mysl Polska

2026-08-16T09:40

2026-08-16T09:40

2026-08-16T09:40

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Автор отметил, что западные партнёры безуспешно требуют от главы киевского режима усилить борьбу с коррупцией, однако европейские средства продолжают оседать в карманах украинской элиты."Зеленский не прекращает воровать; он построил идеальный мир, где его коррупция остаётся безнаказанной. Единственный способ положить конец этому кабаре — просто перестать платить", — говорится в публикации.Издание напоминает, что Польша уже пожертвовала Украине более 30 млрд долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим разворовывает не только деньги налогоплательщиков, но и западные средства, а украинские элиты "передрались, как пауки в банке".Подробнее – в материале Кирилла Стрельникова Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав

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новости, украина, запад, польша, владимир зеленский, кирилл стрельников, владимир путин