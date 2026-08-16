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На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского
На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского - 16.08.2026 Украина.ру
На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского
Отказ от финансирования Украины может положить конец "кабаре" Владимира Зеленского, в котором его коррупция остаётся безнаказанной. Об этом 16 августа написал польский портал Mysl Polska
2026-08-16T09:40
2026-08-16T09:40
2026-08-16T09:40
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владимир зеленский
кирилл стрельников
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Автор отметил, что западные партнёры безуспешно требуют от главы киевского режима усилить борьбу с коррупцией, однако европейские средства продолжают оседать в карманах украинской элиты."Зеленский не прекращает воровать; он построил идеальный мир, где его коррупция остаётся безнаказанной. Единственный способ положить конец этому кабаре — просто перестать платить", — говорится в публикации.Издание напоминает, что Польша уже пожертвовала Украине более 30 млрд долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим разворовывает не только деньги налогоплательщиков, но и западные средства, а украинские элиты "передрались, как пауки в банке".Подробнее – в материале Кирилла Стрельникова Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, запад, польша, владимир зеленский, кирилл стрельников, владимир путин
Новости, Украина, Запад, Польша, Владимир Зеленский, Кирилл Стрельников, Владимир Путин
На Западе раскрыли, что поможет избавиться от Зеленского
Отказ от финансирования Украины может положить конец "кабаре" Владимира Зеленского, в котором его коррупция остаётся безнаказанной. Об этом 16 августа написал польский портал Mysl Polska
Автор отметил, что западные партнёры безуспешно требуют от главы киевского режима усилить борьбу с коррупцией, однако европейские средства продолжают оседать в карманах украинской элиты.
"Зеленский не прекращает воровать; он построил идеальный мир, где его коррупция остаётся безнаказанной. Единственный способ положить конец этому кабаре — просто перестать платить", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что Польша уже пожертвовала Украине более 30 млрд долларов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим разворовывает не только деньги налогоплательщиков, но и западные средства, а украинские элиты "передрались, как пауки в банке".