Как скоро на Западе начнётся грызня, если НАТО развалится, и чем Альянсу навредила Украина – Евстафьев - 16.08.2026 Украина.ру
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Как скоро на Западе начнётся грызня, если НАТО развалится, и чем Альянсу навредила Украина – Евстафьев
Как скоро на Западе начнётся грызня, если НАТО развалится, и чем Альянсу навредила Украина – Евстафьев - 16.08.2026 Украина.ру
Как скоро на Западе начнётся грызня, если НАТО развалится, и чем Альянсу навредила Украина – Евстафьев
Многие процессы и решения, которые принимает коллективный Запад, выглядят нелогично. Но не всегда речь идёт о чистой политической иррациональности. Многое... Украина.ру, 16.08.2026
2026-08-16T09:26
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Многие процессы и решения, которые принимает коллективный Запад, выглядят нелогично. Но не всегда речь идёт о чистой политической иррациональности. Многое определяется теми организационными рамками, в которых Запад существовал и развивался. И одной из ключевых организаций, которая определяла эти рамки, был Североатлантический альянс. В судьбе НАТО проявились все особенности современного "Большого Запада". Теневые кукловоды западной политики, закладывавшие основу для развития ЕвроАтлантики, были неглупыми людьми и понимали нецелостность того региона, который они конструировали. В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" мы говорим о НАТО - организации, которая создавалась как бы для территориальной обороны Западной Европы, а в действительности - для войны с Россией. И в тот момент, когда геополитическая ситуация, казалось бы, приблизила НАТО к реализации своего предназначения, Альянс оказался к этому не то, чтобы не готов. Но были нюансы. В итоге, не получилось. Попытаемся разобраться, почему. Об этом и не только расскажет профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
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видео, запад, украина, россия, украина.ру, дмитрий евстафьев, нато, видео
Видео, Запад, Украина, Россия, Украина.ру, Дмитрий Евстафьев, НАТО

Как скоро на Западе начнётся грызня, если НАТО развалится, и чем Альянсу навредила Украина – Евстафьев

09:26 16.08.2026
 
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Многие процессы и решения, которые принимает коллективный Запад, выглядят нелогично. Но не всегда речь идёт о чистой политической иррациональности. Многое определяется теми организационными рамками, в которых Запад существовал и развивался. И одной из ключевых организаций, которая определяла эти рамки, был Североатлантический альянс. В судьбе НАТО проявились все особенности современного "Большого Запада".

Теневые кукловоды западной политики, закладывавшие основу для развития ЕвроАтлантики, были неглупыми людьми и понимали нецелостность того региона, который они конструировали.

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" мы говорим о НАТО - организации, которая создавалась как бы для территориальной обороны Западной Европы, а в действительности - для войны с Россией. И в тот момент, когда геополитическая ситуация, казалось бы, приблизила НАТО к реализации своего предназначения, Альянс оказался к этому не то, чтобы не готов. Но были нюансы. В итоге, не получилось. Попытаемся разобраться, почему. Об этом и не только расскажет профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.

Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
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