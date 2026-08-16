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Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады

Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады - 16.08.2026 Украина.ру

Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады

83-летний мужчина погиб в результате ночной атаки беспилотника в Раменском муниципальном округе. Об этом 16 августа сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв

2026-08-16T09:56

2026-08-16T09:56

2026-08-16T09:56

подмосковье

железнодорожный

россия

алексей воробьев

вооруженные силы украины

украина.ру

спецоперация

сво

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"К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома", — написал Воробьёв.В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Ещё один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница посёлка Железнодорожный — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает.Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий. В Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи. В Домодедово, где загорелся склад с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове повреждены частный дом и здание церковной школы, в Ступино — разрушена баня.Ранее в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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подмосковье, железнодорожный, россия, алексей воробьев, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво