Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады - 16.08.2026 Украина.ру
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Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады
Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады - 16.08.2026 Украина.ру
Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады
83-летний мужчина погиб в результате ночной атаки беспилотника в Раменском муниципальном округе. Об этом 16 августа сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
2026-08-16T09:56
2026-08-16T09:56
подмосковье
железнодорожный
россия
алексей воробьев
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
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"К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома", — написал Воробьёв.В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Ещё один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница посёлка Железнодорожный — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает.Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий. В Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи. В Домодедово, где загорелся склад с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове повреждены частный дом и здание церковной школы, в Ступино — разрушена баня.Ранее в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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подмосковье, железнодорожный, россия, алексей воробьев, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Подмосковье, Железнодорожный, Россия, Алексей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО

Ночная атака дронов ВСУ на Подмосковье: пожилой мужчина погиб, повреждены дома и склады

09:56 16.08.2026
 
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Глава Чехова Михаил Собакин опубликовал фото последствий террористической атаки украинских БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
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83-летний мужчина погиб в результате ночной атаки беспилотника в Раменском муниципальном округе. Об этом 16 августа сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
"К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома", — написал Воробьёв.
В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Ещё один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница посёлка Железнодорожный — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает.
Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий. В Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи.
В Домодедово, где загорелся склад с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра.
В Чехове повреждены частный дом и здание церковной школы, в Ступино — разрушена баня.
Ранее в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области
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