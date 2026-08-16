https://ukraina.ru/20260816/evgeniy-norin-rossii-pomozhet-vyigrat-voynu-tolko-osvobozhdenie-slavkrama-1082524273.html

Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама"

Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама" - 16.08.2026 Украина.ру

Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама"

Мы стали использовать "Герани" не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу. Это осознанный тактический шаг, который приближает главную цель — освобождение Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

2026-08-16T05:30

2026-08-16T05:30

2026-08-16T05:30

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Киевский режим вовсю разгоняет тезис о том, что "Россия бешеными развивает свою группировку "Рассвет" для ударов по Украине, а нам Маск не дает использовать "Старлинк" для ударов по "старой" территории РФ". Однако, по словам Норина, все эти технологические споры уходят на второй план перед главной целью — освобождением Донбасса. Именно для этого "Герани" стали использовать не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу, подчеркнул Норин."Да, это забивание гвоздей кувалдой, потому что такие мощные штуки предназначены для работы на больших расстояниях. Но поскольку у нас есть отработанная машинка, которую мы производим в товарных количествах, ничего криминального в этом нет", — отметил эксперт.Война началась в Донбассе, там она и закончится, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.

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