Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама" - 16.08.2026 Украина.ру
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Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама"
Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама" - 16.08.2026 Украина.ру
Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама"
Мы стали использовать "Герани" не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу. Это осознанный тактический шаг, который приближает главную цель — освобождение Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
2026-08-16T05:30
2026-08-16T05:30
новости
донбасс
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Киевский режим вовсю разгоняет тезис о том, что "Россия бешеными развивает свою группировку "Рассвет" для ударов по Украине, а нам Маск не дает использовать "Старлинк" для ударов по "старой" территории РФ". Однако, по словам Норина, все эти технологические споры уходят на второй план перед главной целью — освобождением Донбасса. Именно для этого "Герани" стали использовать не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу, подчеркнул Норин."Да, это забивание гвоздей кувалдой, потому что такие мощные штуки предназначены для работы на больших расстояниях. Но поскольку у нас есть отработанная машинка, которую мы производим в товарных количествах, ничего криминального в этом нет", — отметил эксперт.Война началась в Донбассе, там она и закончится, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, киев, россия, евгений норин, илон маск, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, главные новости, главное, герань, война, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Донбасс, Киев, Россия, Евгений Норин, Илон Маск, Украина.ру, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, Герань, война, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Евгений Норин: России поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама"

05:30 16.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Мы стали использовать "Герани" не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу. Это осознанный тактический шаг, который приближает главную цель — освобождение Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
Киевский режим вовсю разгоняет тезис о том, что "Россия бешеными развивает свою группировку "Рассвет" для ударов по Украине, а нам Маск не дает использовать "Старлинк" для ударов по "старой" территории РФ".
Однако, по словам Норина, все эти технологические споры уходят на второй план перед главной целью — освобождением Донбасса. Именно для этого "Герани" стали использовать не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу, подчеркнул Норин.
"Да, это забивание гвоздей кувалдой, потому что такие мощные штуки предназначены для работы на больших расстояниях. Но поскольку у нас есть отработанная машинка, которую мы производим в товарных количествах, ничего криминального в этом нет", — отметил эксперт.
Война началась в Донбассе, там она и закончится, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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