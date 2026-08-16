"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова
© Фото : Александр ЧаленкоАндрей Черезов, Александр Чаленко, Майор Биркин
© Фото : Александр Чаленко
Соратники конструктора и разработчика дронов "Овод" из Тулы Андрея Черезова, служащие ЦСН "Барс-Сармат", продолжают выполнять своё обещание поквитаться за покушение на жизнь своего товарища
В Туле в ночь с 28 на 29 июля киллер три раза выстрелил в Черезова, когда тот стал открывать дверь в свою квартиру. Пули попали в руку, ногу и живот. Выбежавшая на шум в подъезде жена конструктора не смогла разглядеть стрелявшего, так как тот успел скрыться с места преступления. Хотя киллер до сих пор не найден, никто – ни правоохранительные органы, ни коллеги конструктора "Овода" – не сомневается в том, что за этим покушением стоят украинские спецслужбы.
"Андрей Павлович сейчас находится в больнице. Ранение было очень тяжелым, врачи прилагают все возможные усилия. Мы все верим, что и в этой битве Андрей победит", - сообщил изданию Украина.ру его соратник и один из самых результативных операторов в зоне СВО с позывным "Майор Биркин".
30 июля, 14:42Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушениеВ ночь с 28 на 29 июля 2026 года в Туле в подъезде собственного дома было совершено покушение на Андрея Черезова, разработчика и производителя отечественных дронов, которые российские военные используют в зоне СВО.
Именно он и бойцы его подразделения, находясь в зоне СВО, публично пообещали отомстить за покушение на своего товарища.
"Мы своё слово всегда держим. На одном из направлений в Новороссии – если позволите, не буду конкретно указывать место – мы выявили с помощью разведки вражеский пункт управления и логистический центр НРТК (наземных робототехнических комплексов) и уничтожили и то, и другое. Сначала прилетел один наш дрон на оптоволокне, который провел дополнительную разведку, а затем пробил сетку и дверь. Так как склад снарядов находился в погребе, а в узкий дверной проем, находящийся под углом в 45 градусов, нам было не залететь, второй дрон на оптоволокне под названием "Провод" мы снарядили специальным боеприпасом - ударным ядром. Активировав его под нужным углом, добились подрыва склада боеприпасов", - рассказал "Майор Биркин".
© Фото : из личного архиваПозывной "Майор Биркин"
© Фото : из личного архива
Позывной "Майор Биркин"
Когда для объективного контроля к месту взрыва прилетел дрон разведки, то наш собеседник и его товарищи увидели огромную воронку радиусом в 15 метров, а в радиусе 50 м там, где раньше были три дома, несколько сараев и гаражей, всё было снесено. При этом вся местность выгорела. По словам "Биркина", они сначала подумали, что, возможно, сюда прилетел ФАБ, настолько были сильны разрушения.
© Фото : из личного архива Майора Биркина
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© Фото : из личного архива Майора Биркина
© Фото : из личного архива Майора Биркина
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© Фото : из личного архива Майора Биркина
© Фото : из личного архива Майора Биркина
3 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
1 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
2 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
3 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
Однако потом выяснилось, что там был не только склад роботизированной техники, но и склад противотанковых мин и артиллерийских снарядов. В общем, попали хорошо и туда, куда надо.
"Биркин" объяснил принцип работы типа боеприпаса "ударного ядра", который был задействован в уничтожении бандеровского штаба и склада. Ударное ядро — это боеприпас, где взрывчатка при подрыве деформирует металлическую вогнутую пластину в компактный раскаленно-расплавленный "снаряд". Он разгоняется до очень высокой скорости и пробивает препятствия за счёт большой кинетической энергии.
В отличие от обычного кумулятивного заряда, образуется не тонкая струя расплавленного металла, бьющая недалеко, а "ядро", способное поражать цель на некотором расстоянии.
Также "Биркин" рассказал и о недавних испытаниях нового комплекса - управляемого удаленно мини-танка со стартовыми площадками для дронов на борту. Он создан для доставки дронов без участия бойца как можно ближе к линии фронта. Это разработка предприятия Андрея Черезова.
© Фото : из личного архиваПозывной "Майор Биркин"
© Фото : из личного архива
Позывной "Майор Биркин"
"Приспособление называется "Довод". Раньше нам самим надо было подойти как можно ближе к линии фронта, чтобы принести с собой и запустить дрон. Еще и не один. Но, как вы понимаете, и по дороге, и во время запуска мы могли быть обнаружены вражеской разведкой. Со всеми вытекающими из этого рисками. Теперь у нас есть возможность находиться в 10 км от запускаемого дрона, то есть работать на значительно более безопасном расстоянии.
© Фото : из личного архиваПозывной "Майор Биркин"
© Фото : из личного архива
Позывной "Майор Биркин"
Подъезжает мини-танк на радиоуправлении, раскрывается и дрон запускается. Понятно, что хорошо замаскированную небольшую технику довольно тяжело обнаружить. А ее стоимость не идет ни в какое сравнение с рисками для жизни бойца", - пояснил Биркин.
Смотрите также видео беседы Александра Чаленко с тульским конструктором - Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение
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