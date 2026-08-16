"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова - 16.08.2026 Украина.ру
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"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова
"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова - 16.08.2026 Украина.ру
"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова
Соратники конструктора и разработчика дронов "Овод" из Тулы Андрея Черезова, служащие ЦСН "Барс-Сармат", продолжают выполнять своё обещание поквитаться за покушение на жизнь своего товарища
2026-08-16T08:58
2026-08-16T08:58
эксклюзив
позывной "биркин"
бпла
дроны
сво
бандеровцы
андрей черезов
александр чаленко
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В Туле в ночь с 28 на 29 июля киллер три раза выстрелил в Черезова, когда тот стал открывать дверь в свою квартиру. Пули попали в руку, ногу и живот. Выбежавшая на шум в подъезде жена конструктора не смогла разглядеть стрелявшего, так как тот успел скрыться с места преступления. Хотя киллер до сих пор не найден, никто – ни правоохранительные органы, ни коллеги конструктора "Овода" – не сомневается в том, что за этим покушением стоят украинские спецслужбы."Андрей Павлович сейчас находится в больнице. Ранение было очень тяжелым, врачи прилагают все возможные усилия. Мы все верим, что и в этой битве Андрей победит", - сообщил изданию Украина.ру его соратник и один из самых результативных операторов в зоне СВО с позывным "Майор Биркин".Именно он и бойцы его подразделения, находясь в зоне СВО, публично пообещали отомстить за покушение на своего товарища."Мы своё слово всегда держим. На одном из направлений в Новороссии – если позволите, не буду конкретно указывать место – мы выявили с помощью разведки вражеский пункт управления и логистический центр НРТК (наземных робототехнических комплексов) и уничтожили и то, и другое. Сначала прилетел один наш дрон на оптоволокне, который провел дополнительную разведку, а затем пробил сетку и дверь. Так как склад снарядов находился в погребе, а в узкий дверной проем, находящийся под углом в 45 градусов, нам было не залететь, второй дрон на оптоволокне под названием "Провод" мы снарядили специальным боеприпасом - ударным ядром. Активировав его под нужным углом, добились подрыва склада боеприпасов", - рассказал "Майор Биркин".Когда для объективного контроля к месту взрыва прилетел дрон разведки, то наш собеседник и его товарищи увидели огромную воронку радиусом в 15 метров, а в радиусе 50 м там, где раньше были три дома, несколько сараев и гаражей, всё было снесено. При этом вся местность выгорела. По словам "Биркина", они сначала подумали, что, возможно, сюда прилетел ФАБ, настолько были сильны разрушения.Однако потом выяснилось, что там был не только склад роботизированной техники, но и склад противотанковых мин и артиллерийских снарядов. В общем, попали хорошо и туда, куда надо."Биркин" объяснил принцип работы типа боеприпаса "ударного ядра", который был задействован в уничтожении бандеровского штаба и склада. Ударное ядро — это боеприпас, где взрывчатка при подрыве деформирует металлическую вогнутую пластину в компактный раскаленно-расплавленный "снаряд". Он разгоняется до очень высокой скорости и пробивает препятствия за счёт большой кинетической энергии.В отличие от обычного кумулятивного заряда, образуется не тонкая струя расплавленного металла, бьющая недалеко, а "ядро", способное поражать цель на некотором расстоянии.Также "Биркин" рассказал и о недавних испытаниях нового комплекса - управляемого удаленно мини-танка со стартовыми площадками для дронов на борту. Он создан для доставки дронов без участия бойца как можно ближе к линии фронта. Это разработка предприятия Андрея Черезова."Приспособление называется "Довод". Раньше нам самим надо было подойти как можно ближе к линии фронта, чтобы принести с собой и запустить дрон. Еще и не один. Но, как вы понимаете, и по дороге, и во время запуска мы могли быть обнаружены вражеской разведкой. Со всеми вытекающими из этого рисками. Теперь у нас есть возможность находиться в 10 км от запускаемого дрона, то есть работать на значительно более безопасном расстоянии.Подъезжает мини-танк на радиоуправлении, раскрывается и дрон запускается. Понятно, что хорошо замаскированную небольшую технику довольно тяжело обнаружить. А ее стоимость не идет ни в какое сравнение с рисками для жизни бойца", - пояснил Биркин.Смотрите также видео беседы Александра Чаленко с тульским конструктором - Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение
https://ukraina.ru/20260730/ukrainaru-publikuet-otryvok-intervyu-andreya-cherezova-na-kotorogo-v-tule-bylo-soversheno-pokushenie-1081998002.html
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, позывной "биркин", бпла, дроны, сво, бандеровцы, андрей черезов, александр чаленко
Эксклюзив, Позывной "Биркин", БПЛА, дроны, СВО, бандеровцы, Андрей Черезов, Александр Чаленко

"Удар по складу ВСУ: все выгорело в радиусе 50 м". Отомстили за тяжелораненого конструктора Черезова

08:58 16.08.2026
 
© Фото : Александр ЧаленкоАндрей Черезов, Александр Чаленко, Майор Биркин
Андрей Черезов, Александр Чаленко, Майор Биркин - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© Фото : Александр Чаленко
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Соратники конструктора и разработчика дронов "Овод" из Тулы Андрея Черезова, служащие ЦСН "Барс-Сармат", продолжают выполнять своё обещание поквитаться за покушение на жизнь своего товарища
В Туле в ночь с 28 на 29 июля киллер три раза выстрелил в Черезова, когда тот стал открывать дверь в свою квартиру. Пули попали в руку, ногу и живот. Выбежавшая на шум в подъезде жена конструктора не смогла разглядеть стрелявшего, так как тот успел скрыться с места преступления. Хотя киллер до сих пор не найден, никто – ни правоохранительные органы, ни коллеги конструктора "Овода" – не сомневается в том, что за этим покушением стоят украинские спецслужбы.
"Андрей Павлович сейчас находится в больнице. Ранение было очень тяжелым, врачи прилагают все возможные усилия. Мы все верим, что и в этой битве Андрей победит", - сообщил изданию Украина.ру его соратник и один из самых результативных операторов в зоне СВО с позывным "Майор Биркин".
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
30 июля, 14:42
Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушениеВ ночь с 28 на 29 июля 2026 года в Туле в подъезде собственного дома было совершено покушение на Андрея Черезова, разработчика и производителя отечественных дронов, которые российские военные используют в зоне СВО.
Именно он и бойцы его подразделения, находясь в зоне СВО, публично пообещали отомстить за покушение на своего товарища.
"Мы своё слово всегда держим. На одном из направлений в Новороссии – если позволите, не буду конкретно указывать место – мы выявили с помощью разведки вражеский пункт управления и логистический центр НРТК (наземных робототехнических комплексов) и уничтожили и то, и другое. Сначала прилетел один наш дрон на оптоволокне, который провел дополнительную разведку, а затем пробил сетку и дверь. Так как склад снарядов находился в погребе, а в узкий дверной проем, находящийся под углом в 45 градусов, нам было не залететь, второй дрон на оптоволокне под названием "Провод" мы снарядили специальным боеприпасом - ударным ядром. Активировав его под нужным углом, добились подрыва склада боеприпасов", - рассказал "Майор Биркин".
© Фото : из личного архиваПозывной "Майор Биркин"
Позывной Майор Биркин - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : из личного архива
Позывной "Майор Биркин"
Когда для объективного контроля к месту взрыва прилетел дрон разведки, то наш собеседник и его товарищи увидели огромную воронку радиусом в 15 метров, а в радиусе 50 м там, где раньше были три дома, несколько сараев и гаражей, всё было снесено. При этом вся местность выгорела. По словам "Биркина", они сначала подумали, что, возможно, сюда прилетел ФАБ, настолько были сильны разрушения.
© Фото : из личного архива Майора Биркина
Андрей Овод Черезов
1 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
© Фото : из личного архива Майора Биркина
Андрей Овод Черезов
2 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
© Фото : из личного архива Майора Биркина
Андрей Овод Черезов
3 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
1 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
2 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
3 из 3
© Фото : из личного архива Майора Биркина
Однако потом выяснилось, что там был не только склад роботизированной техники, но и склад противотанковых мин и артиллерийских снарядов. В общем, попали хорошо и туда, куда надо.
"Биркин" объяснил принцип работы типа боеприпаса "ударного ядра", который был задействован в уничтожении бандеровского штаба и склада. Ударное ядро — это боеприпас, где взрывчатка при подрыве деформирует металлическую вогнутую пластину в компактный раскаленно-расплавленный "снаряд". Он разгоняется до очень высокой скорости и пробивает препятствия за счёт большой кинетической энергии.
В отличие от обычного кумулятивного заряда, образуется не тонкая струя расплавленного металла, бьющая недалеко, а "ядро", способное поражать цель на некотором расстоянии.
Также "Биркин" рассказал и о недавних испытаниях нового комплекса - управляемого удаленно мини-танка со стартовыми площадками для дронов на борту. Он создан для доставки дронов без участия бойца как можно ближе к линии фронта. Это разработка предприятия Андрея Черезова.
© Фото : из личного архиваПозывной "Майор Биркин"
Позывной Майор Биркин - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : из личного архива
Позывной "Майор Биркин"
"Приспособление называется "Довод". Раньше нам самим надо было подойти как можно ближе к линии фронта, чтобы принести с собой и запустить дрон. Еще и не один. Но, как вы понимаете, и по дороге, и во время запуска мы могли быть обнаружены вражеской разведкой. Со всеми вытекающими из этого рисками. Теперь у нас есть возможность находиться в 10 км от запускаемого дрона, то есть работать на значительно более безопасном расстоянии.
© Фото : из личного архиваПозывной "Майор Биркин"
Позывной Майор Биркин - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : из личного архива
Позывной "Майор Биркин"
Подъезжает мини-танк на радиоуправлении, раскрывается и дрон запускается. Понятно, что хорошо замаскированную небольшую технику довольно тяжело обнаружить. А ее стоимость не идет ни в какое сравнение с рисками для жизни бойца", - пояснил Биркин.
Смотрите также видео беседы Александра Чаленко с тульским конструктором - Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение
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