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Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку

Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку - 16.08.2026 Украина.ру

Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку

Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ умирают от остановки сердца во время боевого слаживания на полигоне в Сумской области. Об этом 16 августа сообщили в российских силовых структурах

2026-08-16T09:46

2026-08-16T09:46

2026-08-16T09:46

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сумская область

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украина

вооруженные силы украины

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"Многие насильно мобилизованные солдаты умирают от остановки сердца уже в процессе боевого слаживания на полигоне в районе села Ольшана", — рассказал источник.По его словам, солдат инженерной роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово переводят в боевые подразделения.Ранее в российских силовых структурах сообщали, что десятки украинских боевиков, мобилизованных с хроническими заболеваниями, ежедневно умирают в больницах ЧерниговаКиевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦКВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сумская область, чернигов, украина, вооруженные силы украины