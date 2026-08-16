Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку - 16.08.2026 Украина.ру
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Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку
Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку - 16.08.2026 Украина.ру
Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку
Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ умирают от остановки сердца во время боевого слаживания на полигоне в Сумской области. Об этом 16 августа сообщили в российских силовых структурах
2026-08-16T09:46
2026-08-16T09:46
новости
сумская область
чернигов
украина
вооруженные силы украины
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"Многие насильно мобилизованные солдаты умирают от остановки сердца уже в процессе боевого слаживания на полигоне в районе села Ольшана", — рассказал источник.По его словам, солдат инженерной роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово переводят в боевые подразделения.Ранее в российских силовых структурах сообщали, что десятки украинских боевиков, мобилизованных с хроническими заболеваниями, ежедневно умирают в больницах ЧерниговаКиевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦКВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сумская область, чернигов, украина, вооруженные силы украины
Новости, Сумская область, Чернигов, Украина, Вооруженные силы Украины

Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку

09:46 16.08.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ умирают от остановки сердца во время боевого слаживания на полигоне в Сумской области. Об этом 16 августа сообщили в российских силовых структурах
"Многие насильно мобилизованные солдаты умирают от остановки сердца уже в процессе боевого слаживания на полигоне в районе села Ольшана", — рассказал источник.
По его словам, солдат инженерной роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово переводят в боевые подразделения.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что десятки украинских боевиков, мобилизованных с хроническими заболеваниями, ежедневно умирают в больницах Чернигова
Киевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК
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