Смертность в рядах ВСУ: мобилизованные с хроническими болезнями не переживают подготовку
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ умирают от остановки сердца во время боевого слаживания на полигоне в Сумской области. Об этом 16 августа сообщили в российских силовых структурах
"Многие насильно мобилизованные солдаты умирают от остановки сердца уже в процессе боевого слаживания на полигоне в районе села Ольшана", — рассказал источник.
По его словам, солдат инженерной роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово переводят в боевые подразделения.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что десятки украинских боевиков, мобилизованных с хроническими заболеваниями, ежедневно умирают в больницах Чернигова
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