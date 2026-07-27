"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам - 27.07.2026 Украина.ру
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"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам
"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам - 27.07.2026 Украина.ру
"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам
Киевский режим пытается обвинить Иран и КНДР и нападении на Украину. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T13:54
2026-07-27T13:57
новости
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Владимир Зеленский заявил, что Иран уже де-факто воюет против Украины, якобы поставляя Москве тысячи беспилотников Shahed и передав лицензии на их внутреннее производство. Так он решил оправдать удар украинских спецслужб по сухогрузам 25 июля."Иран уже атаковал нас, поставляя оружие в Россию. Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными: иранцы и северные корейцы уже нападали на нас. Я надеюсь, что они не будут усиливать эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему", – сказал он в интервью Sky News.Два дня назад украинские дальнобойные дроны поразили цели в Каспийском море и в Ростове-на-Дону: под удар попали находящиеся под санкциями сухогрузы Port Olya 2 и Begey, перевозившие грузы из Ирана, а также ракетный катер проекта 12418 "Молния" и нефтеплатформа "Филановского". В результате взрыва на судах погиб моряк и пострадал член экипажа.МИД Ирана после удара вызвал временного поверенного Украины, вручив ему ноту протеста из-за нарушения Устава ООН. Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи предупредил Брюссель о непредсказуемых последствиях для союзников Киева, а глава комиссии меджлиса по нацбезопасности Эбрахим Азизи пригрозил Украине расплатой в соцсетях. Иранские источники также напомнили, что вся украинская территория теоретически находится в радиусе действия тяжелых иранских баллистических ракет "Седжиль" и "Хоррамшахр-4" с дальностью до 3000 км."Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!", — заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, мид, оон, кндр, международные отношения, международное право, нападение, эскалация, мир без границ
Новости, Иран, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, МИД, ООН, КНДР, международные отношения, международное право, нападение, эскалация, Мир без границ

"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам

13:54 27.07.2026 (обновлено: 13:57 27.07.2026)
 
© REUTERS / Metin Aktaş
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Metin Aktaş
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Киевский режим пытается обвинить Иран и КНДР и нападении на Украину. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский заявил, что Иран уже де-факто воюет против Украины, якобы поставляя Москве тысячи беспилотников Shahed и передав лицензии на их внутреннее производство. Так он решил оправдать удар украинских спецслужб по сухогрузам 25 июля.

"Иран уже атаковал нас, поставляя оружие в Россию. Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными: иранцы и северные корейцы уже нападали на нас. Я надеюсь, что они не будут усиливать эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему", – сказал он в интервью Sky News.

Два дня назад украинские дальнобойные дроны поразили цели в Каспийском море и в Ростове-на-Дону: под удар попали находящиеся под санкциями сухогрузы Port Olya 2 и Begey, перевозившие грузы из Ирана, а также ракетный катер проекта 12418 "Молния" и нефтеплатформа "Филановского". В результате взрыва на судах погиб моряк и пострадал член экипажа.

МИД Ирана после удара вызвал временного поверенного Украины, вручив ему ноту протеста из-за нарушения Устава ООН. Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи предупредил Брюссель о непредсказуемых последствиях для союзников Киева, а глава комиссии меджлиса по нацбезопасности Эбрахим Азизи пригрозил Украине расплатой в соцсетях.
Иранские источники также напомнили, что вся украинская территория теоретически находится в радиусе действия тяжелых иранских баллистических ракет "Седжиль" и "Хоррамшахр-4" с дальностью до 3000 км.
"Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!", — заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.
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