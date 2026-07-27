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"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам

"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам - 27.07.2026 Украина.ру

"Они уже воюют с Украиной": Зеленский обвинил Тегеран в ударах по иранским судам

Киевский режим пытается обвинить Иран и КНДР и нападении на Украину. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T13:54

2026-07-27T13:54

2026-07-27T13:57

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Владимир Зеленский заявил, что Иран уже де-факто воюет против Украины, якобы поставляя Москве тысячи беспилотников Shahed и передав лицензии на их внутреннее производство. Так он решил оправдать удар украинских спецслужб по сухогрузам 25 июля."Иран уже атаковал нас, поставляя оружие в Россию. Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными: иранцы и северные корейцы уже нападали на нас. Я надеюсь, что они не будут усиливать эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему", – сказал он в интервью Sky News.Два дня назад украинские дальнобойные дроны поразили цели в Каспийском море и в Ростове-на-Дону: под удар попали находящиеся под санкциями сухогрузы Port Olya 2 и Begey, перевозившие грузы из Ирана, а также ракетный катер проекта 12418 "Молния" и нефтеплатформа "Филановского". В результате взрыва на судах погиб моряк и пострадал член экипажа.МИД Ирана после удара вызвал временного поверенного Украины, вручив ему ноту протеста из-за нарушения Устава ООН. Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи предупредил Брюссель о непредсказуемых последствиях для союзников Киева, а глава комиссии меджлиса по нацбезопасности Эбрахим Азизи пригрозил Украине расплатой в соцсетях. Иранские источники также напомнили, что вся украинская территория теоретически находится в радиусе действия тяжелых иранских баллистических ракет "Седжиль" и "Хоррамшахр-4" с дальностью до 3000 км."Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!", — заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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