"Не просто микрофон": Орлов о том, как акустические детекторы помогают уничтожать дроны - 27.07.2026 Украина.ру
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"Не просто микрофон": Орлов о том, как акустические детекторы помогают уничтожать дроны
"Не просто микрофон": Орлов о том, как акустические детекторы помогают уничтожать дроны - 27.07.2026 Украина.ру
"Не просто микрофон": Орлов о том, как акустические детекторы помогают уничтожать дроны
Акустические детекторы создают дополнительный контур обнаружения дронов. Они не просто фиксируют шум, а распознают цели и дают автоматические целеуказания другим системам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-07-27T04:30
2026-07-27T04:30
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Отвечая на вопрос о роли акустических детекторов при обнаружении дронов ВСУ, Орлов заявил, что несколько компаний занимаются подобными разработками. "Несколько компаний в рамках различных акселераторов двойного назначения (программы поддержки стартапов, создающие технологии, которые применяются как в гражданской сфере, так и для нужд обороны и безопасности – ред.) занимаются этой тематикой", — заявил собеседник Украина.ру.По мнению Орлова, такие системы уже начинают использовать для контроля воздушного пространства. Они позволяют создавать дополнительный контур обнаружения угроз.Эксперт подчеркнул, что акустические детекторы — это не просто микрофоны, улавливающие шум, а устройства с возможностью выдачи целеуказаний другим системам. "Это не просто микрофон, который передает шумы. Это индивидуальные системы с возможностями по распознаванию и автоматической выдаче целеуказаний остальным системам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
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"Не просто микрофон": Орлов о том, как акустические детекторы помогают уничтожать дроны

04:30 27.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения береговых войск Балтийского флота
Учения береговых войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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Акустические детекторы создают дополнительный контур обнаружения дронов. Они не просто фиксируют шум, а распознают цели и дают автоматические целеуказания другим системам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Отвечая на вопрос о роли акустических детекторов при обнаружении дронов ВСУ, Орлов заявил, что несколько компаний занимаются подобными разработками.
"Несколько компаний в рамках различных акселераторов двойного назначения (программы поддержки стартапов, создающие технологии, которые применяются как в гражданской сфере, так и для нужд обороны и безопасности – ред.) занимаются этой тематикой", — заявил собеседник Украина.ру.
По мнению Орлова, такие системы уже начинают использовать для контроля воздушного пространства. Они позволяют создавать дополнительный контур обнаружения угроз.
Эксперт подчеркнул, что акустические детекторы — это не просто микрофоны, улавливающие шум, а устройства с возможностью выдачи целеуказаний другим системам.
"Это не просто микрофон, который передает шумы. Это индивидуальные системы с возможностями по распознаванию и автоматической выдаче целеуказаний остальным системам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Орлов: Россия улучшает "Свод" и "Рассвет", а ВСУ грозит кризис идей в сфере беспилотных систем" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
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