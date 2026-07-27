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Киевское "Динамо" пожаловалось в УЕФА на российский флаг на матче

Киевское "Динамо" пожаловалось в УЕФА на российский флаг на матче - 27.07.2026 Украина.ру

Киевское "Динамо" пожаловалось в УЕФА на российский флаг на матче

Киевское "Динамо" направило официальный протест в Союз европейских футбольных ассоциаций после появления триколора на игре Лиги Европы. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба клуба

2026-07-27T15:55

2026-07-27T15:55

2026-07-27T15:55

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Матч второго квалификационного раунда против греческого ПАОКа прошёл 23 июля на нейтральном поле в польском Люблине и завершился поражением украинской команды 2:3. Во время встречи болельщики вывесили полотно с государственной символикой РФ. В клубе назвали это "откровенной провокацией" и призвали УЕФА проявить принципиальность, "сравнимую с реакцией на проявления расизма и ксенофобии".Ответная игра состоится 30 июля. За ПАОК выступает россиянин Фёдор Чалов, а владельцем клуба является бизнесмен Иван Саввиди, имеющий российское и греческое гражданство. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, "динамо", уефа, вооруженные силы украины