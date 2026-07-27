Киевское "Динамо" пожаловалось в УЕФА на российский флаг на матче
Киевское "Динамо" направило официальный протест в Союз европейских футбольных ассоциаций после появления триколора на игре Лиги Европы. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба клуба
Матч второго квалификационного раунда против греческого ПАОКа прошёл 23 июля на нейтральном поле в польском Люблине и завершился поражением украинской команды 2:3.
Во время встречи болельщики вывесили полотно с государственной символикой РФ. В клубе назвали это "откровенной провокацией" и призвали УЕФА проявить принципиальность, "сравнимую с реакцией на проявления расизма и ксенофобии".
Ответная игра состоится 30 июля. За ПАОК выступает россиянин Фёдор Чалов, а владельцем клуба является бизнесмен Иван Саввиди, имеющий российское и греческое гражданство.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июля
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