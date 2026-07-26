Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА" - 26.07.2026 Украина.ру
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Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"
Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА" - 26.07.2026 Украина.ру
Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"
Искусственный интеллект сейчас внедряется не только в ПВО, но и в ударные беспилотники. Технология управления дронами по оптоволокну имеет свой потолок из-за веса катушек, что ограничивает её развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-26T05:15
2026-07-26T05:15
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Отвечая на вопрос о внедрении ИИ, Шкурлатов заявил, что искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА и разведку.По словам Шкурлатова, Украина давно использует дроны на оптоволокне, но здесь есть предел. "Украина использует его давно, но, на мой взгляд, здесь потолок модернизации уже достигнут. Все упирается в вес катушки: на 25, 30, 50 км провода весят столько, что приходится сильно жертвовать боевой частью", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что это бесконечная технологическая гонка. "Да, многие средства невосприимчивы к РЭБ, так как летят по полетным заданиям или на "цифре". Но и РЭБ совершенствуется, охватывая новые диапазоны частот. Это бесконечная борьба меча и щита", — добавил он.Шкурлатов резюмировал, что Россия скоро неприятно удивит противника в сфере искусственного интеллекта. "Думаю, в плане ИИ мы скоро неприятно удивим противника. Те же "Герани" уже могут сами выявлять приоритетные цели в полете. Противник пока в чем-то нас превосходит, но мы не сильно отстаем", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про главные темы западных СМИ по Украине — в материале Татьяны Стоянович "Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, главные новости, главное, рэб, ии (искусственный интеллект), технологии, война, герань, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА, Главные новости, главное, РЭБ, ИИ (искусственный интеллект), технологии, война, Герань, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация

Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"

05:15 26.07.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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Искусственный интеллект сейчас внедряется не только в ПВО, но и в ударные беспилотники. Технология управления дронами по оптоволокну имеет свой потолок из-за веса катушек, что ограничивает её развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Отвечая на вопрос о внедрении ИИ, Шкурлатов заявил, что искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА и разведку.
По словам Шкурлатова, Украина давно использует дроны на оптоволокне, но здесь есть предел. "Украина использует его давно, но, на мой взгляд, здесь потолок модернизации уже достигнут. Все упирается в вес катушки: на 25, 30, 50 км провода весят столько, что приходится сильно жертвовать боевой частью", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что это бесконечная технологическая гонка. "Да, многие средства невосприимчивы к РЭБ, так как летят по полетным заданиям или на "цифре". Но и РЭБ совершенствуется, охватывая новые диапазоны частот. Это бесконечная борьба меча и щита", — добавил он.
Шкурлатов резюмировал, что Россия скоро неприятно удивит противника в сфере искусственного интеллекта. "Думаю, в плане ИИ мы скоро неприятно удивим противника. Те же "Герани" уже могут сами выявлять приоритетные цели в полете. Противник пока в чем-то нас превосходит, но мы не сильно отстаем", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про главные темы западных СМИ по Украине — в материале Татьяны Стоянович "Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
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