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Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"

Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА" - 26.07.2026 Украина.ру

Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"

Искусственный интеллект сейчас внедряется не только в ПВО, но и в ударные беспилотники. Технология управления дронами по оптоволокну имеет свой потолок из-за веса катушек, что ограничивает её развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-26T05:15

2026-07-26T05:15

2026-07-26T05:15

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Отвечая на вопрос о внедрении ИИ, Шкурлатов заявил, что искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА и разведку.По словам Шкурлатова, Украина давно использует дроны на оптоволокне, но здесь есть предел. "Украина использует его давно, но, на мой взгляд, здесь потолок модернизации уже достигнут. Все упирается в вес катушки: на 25, 30, 50 км провода весят столько, что приходится сильно жертвовать боевой частью", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что это бесконечная технологическая гонка. "Да, многие средства невосприимчивы к РЭБ, так как летят по полетным заданиям или на "цифре". Но и РЭБ совершенствуется, охватывая новые диапазоны частот. Это бесконечная борьба меча и щита", — добавил он.Шкурлатов резюмировал, что Россия скоро неприятно удивит противника в сфере искусственного интеллекта. "Думаю, в плане ИИ мы скоро неприятно удивим противника. Те же "Герани" уже могут сами выявлять приоритетные цели в полете. Противник пока в чем-то нас превосходит, но мы не сильно отстаем", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про главные темы западных СМИ по Украине — в материале Татьяны Стоянович "Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.

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