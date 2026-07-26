Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага - 26.07.2026 Украина.ру
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Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага
Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага - 26.07.2026 Украина.ру
Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага
Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Хотя тут нужно учитывать и ущерб: если дрон попадет в НПЗ или бьет в газовый хаб, ущерб будет баснословным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-26T05:30
2026-07-26T05:30
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Продолжая тему создания единой системы ПВО, Шкурлатов заявил, что всё сводится к финансовой составляющей. "Полагаю, все сводится к деньгам. Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Сейчас бывает так: летит беспилотник за несколько тысяч долларов, а ракета, которой его сбивают, стоит миллионы", — пояснил эксперт.Шкурлатов пояснил, что мобильные группы обходятся дешевле, но их возможности ограничены: бойцы могут поражать цели только на высоте до 600 метров. Если дрон идёт выше, приходится применять более сложные системы — перехватчики или тяжёлые ЗРК.Эксперт также описал тактику противника: сначала по низинам и руслам рек запускают дешевые "обманки" (бензиновые "мопеды"), чтобы попытаться разрядить российское ПВО, а следом — тяжелые ударные системы, зачастую реактивные. "Есть еще "электрички" на электромоторах — они бесшумны и опасны на дистанциях до 30 км от линии боестолкновения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про главные темы западных СМИ по Украине — в материале Татьяны Стоянович "Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
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Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага

05:30 26.07.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Хотя тут нужно учитывать и ущерб: если дрон попадет в НПЗ или бьет в газовый хаб, ущерб будет баснословным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Продолжая тему создания единой системы ПВО, Шкурлатов заявил, что всё сводится к финансовой составляющей.
"Полагаю, все сводится к деньгам. Средства противодействия не должны быть дороже средств поражения. Сейчас бывает так: летит беспилотник за несколько тысяч долларов, а ракета, которой его сбивают, стоит миллионы", — пояснил эксперт.
Шкурлатов пояснил, что мобильные группы обходятся дешевле, но их возможности ограничены: бойцы могут поражать цели только на высоте до 600 метров. Если дрон идёт выше, приходится применять более сложные системы — перехватчики или тяжёлые ЗРК.
Эксперт также описал тактику противника: сначала по низинам и руслам рек запускают дешевые "обманки" (бензиновые "мопеды"), чтобы попытаться разрядить российское ПВО, а следом — тяжелые ударные системы, зачастую реактивные.
"Есть еще "электрички" на электромоторах — они бесшумны и опасны на дистанциях до 30 км от линии боестолкновения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про главные темы западных СМИ по Украине — в материале Татьяны Стоянович "Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
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