https://ukraina.ru/20260726/izmenilsya-kharakter-ugroz-shkurlatov-pro-novye-vyzovy-i-transformatsiyu-rossiyskoy-pvo-1081852473.html

"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО

"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО - 26.07.2026 Украина.ру

"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО

Российская система ПВО трансформируется максимально быстро, поскольку изменился характер угроз. Современная война показала уязвимости системы, которая в советский период считалась одной из лучших в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-26T04:30

2026-07-26T04:30

2026-07-26T04:30

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В последнее время тактика ВСУ изменилась — противник перешёл к массированным "каскадным" атакам, запуская до 400 дронов за ночь. Цель — перегрузить российскую ПВО и нанести удары по объектам ОПК и нефтепереработки, включая НПЗ в Ярославле, Уфе и Москве.Отвечая на вопрос журналиста о трансформации ПВО, Шкурлатов заявил, что российская система уже меняется не первый год. "Российская система противовоздушной обороны, безусловно, должна и уже трансформируется не первый год. Современная война показала уязвимость нашей системы, которая и в советский, и в постсоветский периоды считалась одной из лучших в мире", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, проблема не в недостатках ПВО, а в изменившемся характере угроз. "И не потому, что она плохая, а потому что сегодня изменился характер угроз и тактика применения средств поражения. Это требует изменения подходов, что мы и делаем максимально быстро", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что сравнивать полноценные крылатые ракеты и те средства, которые сейчас применяет Украина. Зачастую это достаточно дешевые, но эффективные дроны ВСУ самолетного типа с большой дальностью — они долетают и до Урала, и до Поволжья, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

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