https://ukraina.ru/20260726/ot-mobilnykh-grupp-do-s-400-ekspert-rasskazal-o-sozdanii-edinoy-sistemy-pvo-1081852663.html

"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО

"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО - 26.07.2026 Украина.ру

"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО

Создание единой интегрированной системы ПВО — важная веха, но не панацея, так как противник тоже совершенствуется. Современная ПВО — это сложный конгломерат от мобильных групп на пикапах до крупных комплексов С-400. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-26T05:00

2026-07-26T05:00

2026-07-26T05:00

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Отвечая на вопрос журналиста о создании единой интегрированной системы ПВО к ноябрю 2026 года, Шкурлатов заявил, что это важная веха, но не панацея. "Думаю, это просто обозначенный очередной рубеж, веха. Это не делается в одночасье и не станет панацеей, так как противник тоже совершенствуется. Причем он не одинок: за его спиной стоит ВПК стран НАТО и США. Они активно участвуют в создании и "меча", и "щита" Украины", — пояснил эксперт.Шкурлатова подчеркнул, что современная российская система ПВО представляет собой сложную систему, которая включает не только зенитные комплексы С-300, С-400 или "Панцирь-С", но и мобильные огневые группы, FPV-перехватчики, зенитные батареи, армейскую авиацию и другие средства.Эксперт отметил, что единый контур свяжет всё в одну систему. "Единый контур системы ПВО и общее радиолокационное поле позволят связать всё, от пулемета до С-400, в одну систему", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

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