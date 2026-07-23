https://ukraina.ru/20260723/povtorit-pechalnuyu-istoriyu-unr-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1081780484.html

"Повторить печальную историю УНР". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"Повторить печальную историю УНР". Эксперты и политики о ситуации на Украине - 23.07.2026 Украина.ру

"Повторить печальную историю УНР". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают возможные последствия перестановок в руководстве ВСУ и думают над тем, к чему это может привести

2026-07-23T16:32

2026-07-23T16:32

2026-07-23T16:32

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александр сырский

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После выполнения требования "картонного Майдана" об отставке главкома ВСУ Александра Сырского протестующие не намерены успокаиваться, анонсированы новые митинги в Киеве и в других городах. Дело в том, что главным поводом поднять картонки было увольнение главы МО Михаила Фёдорова — "соросята" требуют вернуть его на место, утверждая, что без него Украина проиграет войну.Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложил Фёдорову "достойную позицию во власти", связанную с технологическим развитием. Но экс-министр обороны от всех предложений отказался, пояснив, что не понимает причин своего увольнения с поста.Итак, протесты продолжатся, но называть их "народными" вовсе не стоит.Говоря о "картонном Майдане" в поддержку Фёдорова, украинский политолог Дмитрий Спивак отметил, что ничего общего с "гласом народа" это не имеет: в данном случае мы видим, как работают грантовые структуры, которые с 2013 года не раз показывали и доказывали свою эффективность.Почему-то молодёжь с картонками вышла за Фёдорова и против Сырского, но не с требованием мира, не с протестом против роста цен и/или беспредела ТЦК (кстати, тэцэкашники на месте действия так и не появились).Спивак напомнил, что нового главкома (им назначен генерал-майор Михаил Драпатый) должен ещё утвердить парламент, который до 18 августа находится в отпуске. Впрочем, депутатов могут собрать и в неурочное время.Что касается отставленного Фёдорова, то эксперт посоветовал всем подробнее ознакомиться с его биографией, чтобы убедиться, что "не со всем всё так, как там на картонках пишут, — с точки зрения цифровизации, с точки зрения дроновой войны и вообще".Тем не менее можно констатировать, что все соросовские круги на Украине "сделали ставку на Фёдорова, всем очевидно, это их кандидат в президенты, уже никто этого не скрывает"; по сути, Фёдоров начал свою политическую кампанию.Но на Западе в этом вопросе нет единства: кто-то ставит на бывшего главкома, ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного, кто-то ставит на главу ОП Кирилла Буданова* — в общем, "Запад раздроблен", там нет единого видения будущего Украины, подчеркнул Спивак, добавив, что раздробленность наблюдается и в политическом поле на самой Украине.Кстати, как-то очень вовремя обнародованы результаты проведённого украинской социологической группой "Рейтинг" опроса, согласно которым Залужный, Буданов и Фёдоров опередили Зеленского по уровню доверия населения. Конечно, это тоже элемент политтехнологий, мы помним их по прежним Майданам. Можно согласиться, что доверие к Зеленскому падает, но надо помнить, что в сложившихся условиях говорить об объективных подходах в изучении общественного мнения на Украине вообще не приходится.Как бы то ни было, а "картонный Майдан" может затянуться. Украинский политолог Владимир Фесенко выразил обеспокоенность в связи с такой перспективой. По его словам, "начало внутренней политической войны будет путём к поражению в войне с Россией"."Здесь дело не в симпатиях или антипатиях к Зеленскому, Фёдорову или Сырскому. Речь идёт о выживании страны. Это важнее, чем политические амбиции или романтические иллюзии. Зеленский свои ошибки уже совершил. Если свои ошибки начнут совершать политики и общественные активисты, мы рискуем повторить печальную историю УНР", — считает украинский политолог.О делах армейских. За новым главкомом ВСУ Драпатым "маячит" военная оппозиция, она будет брать реванш — "и можем только догадаться, как это отразится на положении дел на фронте", заявил политтехнолог Андрей Золотарёв.Он пояснил, что "кланы в ВСУ никуда не делись", и напомнил, что в своё время, когда Сырский сменил Залужного на посту главкома, за этим последовал "комбригопад", тогда это привело к проблемам на линии боевого соприкосновения. Теперь некоторые военные кланы начнут, по всей видимости, "брать реванш", а это снова может негативно отразиться на положении ВСУ.Что касается Зеленского, то он в данной ситуации показал, что политически его можно продавить, отметил эксперт.Все указы и решения нелегитимного Зеленского незаконны и преступны, хотя сам он лишь марионетка Запада, а западники никогда никакими соображениями законности не руководствовались, тем более в странах-колониях, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По его словам, сам он неоднократно имел возможность в этом убедиться, хотя возглавляемое им правительство пыталось ещё каким-то образом отстаивать суверенитет страны. Теперь говорить о суверенитете просто не приходится.Сейчас кураторов Зеленского не устраивает эффективность распределения предоставляемых Западом средств; кроме того, на Западе намерены укрепить карательную систему на Украине, потому что всё идёт к тому, что могут начаться "какие-то волнения, какие-то попытки выборов и так далее", отметил Азаров в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Он добавил, что поэтому не случайно наблюдаемое "усиление нацистского направления" на Украине. В частности, даже ссора Зеленского с Польшей из-за героизации УПА** была бы невозможна без согласования с американцами и англичанами. Для кураторов важно, чтобы на Украине укрепились позиции националистов, "потому что ситуация в стране усложняется, должна быть сила, которая готова убивать, готова давить любых противников", сказал экс-премьер.Он подчеркнул, что с этим может быть связано и незаконное назначение Драпатого на пост главкома ВСУ — тот тоже нацист, достаточно вспомнить его "подвиги" в Мариуполе в мае 2014 года — "зверское уничтожение восставших, сожжение заживо милиционеров в Мариупольском УВД, последующие расправы".Азаров отметил, что всеми этими расправами командовал тогда комбат Драпатый, так что "замена очень даже подходящая".По мнению политика, все организуемые американцами назначения на Украине объясняются следованием их давней стратегии сохранения нацистского режима и удержания в страхе населения страны.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов**Деятельность организации запрещена в РФ

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, запад, россия, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский