https://ukraina.ru/20260819/bespilotniki-vsu-neytralizovany-v-sevastopole---gubernator-1082622763.html
Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор
Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор - 19.08.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор
Атака беспилотников ВСУ на город-герой Севастополь отражена. Об этом 19 августа заявил губернатор Михаил Развожаев
2026-08-19T14:57
2026-08-19T14:57
2026-08-19T14:57
спецоперация
сво
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво сейчас
севастополь
украина
россия
михаил развожаев
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/05/1062929723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99ef14f515a310306ffb1f92afa71277.jpg
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - проинформировал губернатор.Развожаев отметил материальный ущерб, нанесённый городу русских моряков в результате агрессии киевского режима."Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне", - отметил он.Также губернатор сообщил, что в Нахимовском районе города-героя повреждено несколько окон многоквартирного дома.Ранее стало известно, что Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на СевастопольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
севастополь
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/05/1062929723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04bfc6b55bf4e5d740abc81f4c303db.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, атака бпла, бпла сегодня
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, атака БПЛА, БПЛА сегодня
Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор
Атака беспилотников ВСУ на город-герой Севастополь отражена. Об этом 19 августа заявил губернатор Михаил Развожаев
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - проинформировал губернатор.
Развожаев отметил материальный ущерб, нанесённый городу русских моряков в результате агрессии киевского режима.
"Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне", - отметил он.
Также губернатор сообщил, что в Нахимовском районе города-героя повреждено несколько окон многоквартирного дома.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.