Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор - 19.08.2026 Украина.ру
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Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор
Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор - 19.08.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор
Атака беспилотников ВСУ на город-герой Севастополь отражена. Об этом 19 августа заявил губернатор Михаил Развожаев
2026-08-19T14:57
2026-08-19T14:57
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"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - проинформировал губернатор.Развожаев отметил материальный ущерб, нанесённый городу русских моряков в результате агрессии киевского режима."Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне", - отметил он.Также губернатор сообщил, что в Нахимовском районе города-героя повреждено несколько окон многоквартирного дома.Ранее стало известно, что Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на СевастопольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, атака БПЛА, БПЛА сегодня

Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор

14:57 19.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Атака беспилотников ВСУ на город-герой Севастополь отражена. Об этом 19 августа заявил губернатор Михаил Развожаев
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - проинформировал губернатор.
Развожаев отметил материальный ущерб, нанесённый городу русских моряков в результате агрессии киевского режима.

"Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне", - отметил он.
Также губернатор сообщил, что в Нахимовском районе города-героя повреждено несколько окон многоквартирного дома.
Ранее стало известно, что Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь
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