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Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор

Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор - 19.08.2026 Украина.ру

Беспилотники ВСУ нейтрализованы в Севастополе - губернатор

Атака беспилотников ВСУ на город-герой Севастополь отражена. Об этом 19 августа заявил губернатор Михаил Развожаев

2026-08-19T14:57

2026-08-19T14:57

2026-08-19T14:57

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"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - проинформировал губернатор.Развожаев отметил материальный ущерб, нанесённый городу русских моряков в результате агрессии киевского режима."Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне", - отметил он.Также губернатор сообщил, что в Нахимовском районе города-героя повреждено несколько окон многоквартирного дома.Ранее стало известно, что Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на СевастопольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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