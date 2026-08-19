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ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы - 19.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы

Мирные жители Белгородской области и их имущество пострадали в результате атак ВСУ. Об этом 19 августа сообщил оперштаб региона

2026-08-19T15:19

2026-08-19T15:19

2026-08-19T15:19

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"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя", - констатировал оперативный штаб региона.В частности, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона пострадал мужчина. С осколочным ранением грудной клетки его доставили в больницу."В Шебекино в результате атак беспилотников повреждены четыре многоквартирных дома — окна и кровля, три частных дома — фасад, кровля, навес, ограждения и газовая труба, в одном из домов произошло возгорание. Также повреждены предприятие и коммерческий объект — остекление, стены и кровля, а также два транспортных средства — автобус и легковой автомобиль", - рассказали в оперштабе. Там также сооьщили, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации БПЛА на территории частного дома пострадала женщина. С ранением брюшной полости её доставили в больницу Белгорода. В результате детонации ещё одного FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.Повреждены два легковых автомобиля в городе Грайворон при ударе беспилотника на территории коммерческого объекта.В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль - пострадала женщина. С осколочными ранениями она доставлена в больницу. При атаке ещё одного БПЛА поврежден легковой автомобиль. "В селе Никольское FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна. В селе Головино в результате атаки дрона на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль. В результате удара ещё одного дрона поврежден маршрутный автобус", - сказано в публикации телеграм-канала оперштаба.Также сообщается, что в Ракитянском округе на трассе Ракитное — Белгород в результате атаки FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. При атаке дрона поврежден забор частного дома в посёлке Пролетарский. В результате ещё одной атаки БПЛА повреждены линия электропередачи, два легковых автомобиля и окна в МКД.В Валуйках в результате атаки дрона повреждены кровля административного здания, гараж и два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс повреждения коммерческому объекту.Актуальное интервью: Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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