https://ukraina.ru/20260819/vsu-atakovali-pyat-munitsipalitetov-belgorodskoy-oblasti---est-zhertvy-1082623223.html
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы - 19.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы
Мирные жители Белгородской области и их имущество пострадали в результате атак ВСУ. Об этом 19 августа сообщил оперштаб региона
2026-08-19T15:19
2026-08-19T15:19
2026-08-19T15:19
новости
белгородская область
белгород
шебекино
всу
мирные жители
кто
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg
"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя", - констатировал оперативный штаб региона.В частности, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона пострадал мужчина. С осколочным ранением грудной клетки его доставили в больницу."В Шебекино в результате атак беспилотников повреждены четыре многоквартирных дома — окна и кровля, три частных дома — фасад, кровля, навес, ограждения и газовая труба, в одном из домов произошло возгорание. Также повреждены предприятие и коммерческий объект — остекление, стены и кровля, а также два транспортных средства — автобус и легковой автомобиль", - рассказали в оперштабе. Там также сооьщили, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации БПЛА на территории частного дома пострадала женщина. С ранением брюшной полости её доставили в больницу Белгорода. В результате детонации ещё одного FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.Повреждены два легковых автомобиля в городе Грайворон при ударе беспилотника на территории коммерческого объекта.В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль - пострадала женщина. С осколочными ранениями она доставлена в больницу. При атаке ещё одного БПЛА поврежден легковой автомобиль. "В селе Никольское FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна. В селе Головино в результате атаки дрона на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль. В результате удара ещё одного дрона поврежден маршрутный автобус", - сказано в публикации телеграм-канала оперштаба.Также сообщается, что в Ракитянском округе на трассе Ракитное — Белгород в результате атаки FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. При атаке дрона поврежден забор частного дома в посёлке Пролетарский. В результате ещё одной атаки БПЛА повреждены линия электропередачи, два легковых автомобиля и окна в МКД.В Валуйках в результате атаки дрона повреждены кровля административного здания, гараж и два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс повреждения коммерческому объекту.Актуальное интервью: Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белгородская область
белгород
шебекино
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b98d7ee033105227fd27f49b2d754efb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, белгород, шебекино, всу, мирные жители, кто, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Белгородская область, Белгород, Шебекино, ВСУ, мирные жители, КТО, БПЛА сегодня, атака БПЛА
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - есть жертвы
Мирные жители Белгородской области и их имущество пострадали в результате атак ВСУ. Об этом 19 августа сообщил оперштаб региона
"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя", - констатировал оперативный штаб региона.
В частности, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона пострадал мужчина. С осколочным ранением грудной клетки его доставили в больницу.
"В Шебекино в результате атак беспилотников повреждены четыре многоквартирных дома — окна и кровля, три частных дома — фасад, кровля, навес, ограждения и газовая труба, в одном из домов произошло возгорание. Также повреждены предприятие и коммерческий объект — остекление, стены и кровля, а также два транспортных средства — автобус и легковой автомобиль", - рассказали в оперштабе.
Там также сооьщили, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации БПЛА на территории частного дома пострадала женщина. С ранением брюшной полости её доставили в больницу Белгорода. В результате детонации ещё одного FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.
Повреждены два легковых автомобиля в городе Грайворон при ударе беспилотника на территории коммерческого объекта.
В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль - пострадала женщина. С осколочными ранениями она доставлена в больницу. При атаке ещё одного БПЛА поврежден легковой автомобиль.
"В селе Никольское FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна. В селе Головино в результате атаки дрона на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль. В результате удара ещё одного дрона поврежден маршрутный автобус", - сказано в публикации телеграм-канала оперштаба.
Также сообщается, что в Ракитянском округе на трассе Ракитное — Белгород в результате атаки FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. При атаке дрона поврежден забор частного дома в посёлке Пролетарский. В результате ещё одной атаки БПЛА повреждены линия электропередачи, два легковых автомобиля и окна в МКД.
В Валуйках в результате атаки дрона повреждены кровля административного здания, гараж и два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс повреждения коммерческому объекту.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.