Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду - 19.08.2026 Украина.ру
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Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду
Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду - 19.08.2026 Украина.ру
Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду
Руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного вызвали на заседание Верховной рады из-за ситуации вокруг государственного "Сенс Банка", руководство которого оказалось замешано в громком коррупционном деле, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
2026-08-19T14:50
2026-08-19T14:50
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
рада
набу
нацбанк
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Парламентарий уточнил, что вынес на голосование предложение заслушать доклад председателя НБУ в четверг в 11:00.Инициативу поддержали 155 депутатов, чего по регламенту оказалось достаточно для утверждения решения."Сенс Банк" стал одним из центральных объектов в расследовании дела "Форрест Гамп". Ранее НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению. По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, рада, набу, нацбанк
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Рада, НАБУ, Нацбанк

Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду

14:50 19.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Пишний﻿
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Пишний﻿
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Руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного вызвали на заседание Верховной рады из-за ситуации вокруг государственного "Сенс Банка", руководство которого оказалось замешано в громком коррупционном деле, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
Парламентарий уточнил, что вынес на голосование предложение заслушать доклад председателя НБУ в четверг в 11:00.
Инициативу поддержали 155 депутатов, чего по регламенту оказалось достаточно для утверждения решения.
"Сенс Банк" стал одним из центральных объектов в расследовании дела "Форрест Гамп".
Ранее НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению.
По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.
Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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