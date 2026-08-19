https://ukraina.ru/20260819/skandal-s-proslushkoy-nabiraet-oboroty-glavu-natsbanka-ukrainy-vyzvali-v-radu-1082622208.html
Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду
Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду - 19.08.2026 Украина.ру
Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду
Руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного вызвали на заседание Верховной рады из-за ситуации вокруг государственного "Сенс Банка", руководство которого оказалось замешано в громком коррупционном деле, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
2026-08-19T14:50
2026-08-19T14:50
2026-08-19T14:50
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
рада
набу
нацбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082418612_0:729:1333:1479_1920x0_80_0_0_2ad07927dcde9562d9993d0681bc329d.jpg
Парламентарий уточнил, что вынес на голосование предложение заслушать доклад председателя НБУ в четверг в 11:00.Инициативу поддержали 155 депутатов, чего по регламенту оказалось достаточно для утверждения решения."Сенс Банк" стал одним из центральных объектов в расследовании дела "Форрест Гамп". Ранее НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению. По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082418612_0:604:1333:1604_1920x0_80_0_0_45e9f66af45fbaba9c59328d51009f4b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, рада, набу, нацбанк
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Рада, НАБУ, Нацбанк
Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду
Руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного вызвали на заседание Верховной рады из-за ситуации вокруг государственного "Сенс Банка", руководство которого оказалось замешано в громком коррупционном деле, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
Парламентарий уточнил, что вынес на голосование предложение заслушать доклад председателя НБУ в четверг в 11:00.
Инициативу поддержали 155 депутатов, чего по регламенту оказалось достаточно для утверждения решения.
"Сенс Банк" стал одним из центральных объектов в расследовании дела "Форрест Гамп".
Ранее НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению.
По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.