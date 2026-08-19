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Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду

Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду - 19.08.2026 Украина.ру

Скандал с прослушкой набирает обороты: главу Нацбанка Украины вызвали в Раду

Руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного вызвали на заседание Верховной рады из-за ситуации вокруг государственного "Сенс Банка", руководство которого оказалось замешано в громком коррупционном деле, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк

2026-08-19T14:50

2026-08-19T14:50

2026-08-19T14:50

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ярослав железняк

владимир зеленский

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нацбанк

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Парламентарий уточнил, что вынес на голосование предложение заслушать доклад председателя НБУ в четверг в 11:00.Инициативу поддержали 155 депутатов, чего по регламенту оказалось достаточно для утверждения решения."Сенс Банк" стал одним из центральных объектов в расследовании дела "Форрест Гамп". Ранее НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению. По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, рада, набу, нацбанк