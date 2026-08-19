https://ukraina.ru/20260819/pensionnaya-reforma-na-ukraine-nadezhda-na-dlinnye-dengi-1082621378.html
Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги"
Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги" - 19.08.2026 Украина.ру
Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги"
Противники пенсионной реформы на Украине есть, как и виды на вложения денег пенсионных фондов. Об этом в опубликованном 19 августа интервью заявил председатель финансового комитета парламента Украины Даниил Гетманцев
2026-08-19T14:29
2026-08-19T14:29
2026-08-19T15:22
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Глава финансового комитета ВРУ рассказал изданию РБК-Украина о ключевой проблеме пенсионной реформы в постсоветской республике."Пенсионная реформа – это задача номер один для правительства. Это популярная реформа для большинства граждан, ведь ее цель – повысить минимальную пенсию до 6-7 тысяч гривен", - сказал парламентарий.Он отметил, что негативно к реформе относятся те, кто утратит клановые привилегии и специальные пенсии."Главная проблема предыдущих попыток реформирования пенсионной системы за последние 15 лет – их половинчатость. Составили такую формулу начисления, где из-за различных трюков человек теряет до 20% пенсии, а индексация привязана к устаревшей базе 2017 года", - отметил Гетманцев.Он уверен, что пенсия должна быть привязана к росту средней зарплаты с выходом на коэффициент замещения хотя бы 40% от средней зарплаты, которую получал гражданин."Далее должно состояться введение накопительного уровня. Рабочая модель: если работник платит 1% от зарплаты, государство добавляет 1% (вместе 2%); если 2% – государство добавляет 2% (вместе 4%). Негосударственные пенсионные фонды также должны получить четкие гарантии защиты сбережений от инфляции, чтобы эти деньги не сгорели", - продолжил парламентарий.Он сообщил, что уже подготовлен соответствующий законопроект"Привлеченные "длинные деньги" из пенсионных фондов (на 20-30 лет) мы направим на программу строительства 1 миллиона квартир. Это запустит строительную отрасль и даст возможность учителям, медикам, военным и многодетным семьям получить собственное качественное жилье стоимостью 30-50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых. Это деньги, которые мы могли бы инвестировать, взяв их у пенсионных фондов", - сказал глава парламентского комитета.В ходе интервью он обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов сбора налогов, борьбы с теневой экономикой и коррупцией, криминальными кланами в госаппарате. Также он указал на финансовую помощь постсоветской республике со стороны Запада."Мы ожидаем 45,3 миллиарда долларов в следующем году. Это огромные деньги. Они практически гарантированы, но под это мы должны выполнить наши обязательства по меморандумам с Евросоюзом и МВФ. Это не "принуждение" к чему-то вредному – это наши внутренние реформы, необходимые для нормальной работы экономики", - уточнил он.По мнению Гетманцева, сейчас на Украине сильное профессиональное правительство с опытным антикризисным менеджером во главе. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, пенсионеры, пенсии, пенсионная реформа, бывший ссср, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, финансовая помощь, ес, мвф, запад
Новости, Украина, пенсионеры, пенсии, Пенсионная реформа, бывший СССР, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, финансовая помощь, ЕС, МВФ, Запад
Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги"
14:29 19.08.2026 (обновлено: 15:22 19.08.2026)
Противники пенсионной реформы на Украине есть, как и виды на вложения денег пенсионных фондов. Об этом в опубликованном 19 августа интервью заявил председатель финансового комитета парламента Украины Даниил Гетманцев
Глава финансового комитета ВРУ рассказал изданию РБК-Украина о ключевой проблеме пенсионной реформы в постсоветской республике.
"Пенсионная реформа – это задача номер один для правительства. Это популярная реформа для большинства граждан, ведь ее цель – повысить минимальную пенсию до 6-7 тысяч гривен", - сказал парламентарий.
Он отметил, что негативно к реформе относятся те, кто утратит клановые привилегии и специальные пенсии.
"Половина украинских пенсионеров получает средства, на которые выжить невозможно", - признал председатель финансового комитета парламента Украины.
"Главная проблема предыдущих попыток реформирования пенсионной системы за последние 15 лет – их половинчатость. Составили такую формулу начисления, где из-за различных трюков человек теряет до 20% пенсии, а индексация привязана к устаревшей базе 2017 года", - отметил Гетманцев.
Он уверен, что пенсия должна быть привязана к росту средней зарплаты с выходом на коэффициент замещения хотя бы 40% от средней зарплаты, которую получал гражданин.
"Далее должно состояться введение накопительного уровня. Рабочая модель: если работник платит 1% от зарплаты, государство добавляет 1% (вместе 2%); если 2% – государство добавляет 2% (вместе 4%). Негосударственные пенсионные фонды также должны получить четкие гарантии защиты сбережений от инфляции, чтобы эти деньги не сгорели", - продолжил парламентарий.
Он сообщил, что уже подготовлен соответствующий законопроект
"Привлеченные "длинные деньги" из пенсионных фондов (на 20-30 лет) мы направим на программу строительства 1 миллиона квартир. Это запустит строительную отрасль и даст возможность учителям, медикам, военным и многодетным семьям получить собственное качественное жилье стоимостью 30-50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых. Это деньги, которые мы могли бы инвестировать, взяв их у пенсионных фондов", - сказал глава парламентского комитета.
В ходе интервью он обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов сбора налогов, борьбы с теневой экономикой и коррупцией, криминальными кланами в госаппарате. Также он указал на финансовую помощь постсоветской республике со стороны Запада.
"Мы ожидаем 45,3 миллиарда долларов в следующем году. Это огромные деньги. Они практически гарантированы, но под это мы должны выполнить наши обязательства по меморандумам с Евросоюзом и МВФ. Это не "принуждение" к чему-то вредному – это наши внутренние реформы, необходимые для нормальной работы экономики", - уточнил он.
По мнению Гетманцева, сейчас на Украине сильное профессиональное правительство с опытным антикризисным менеджером во главе.
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