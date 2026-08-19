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Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги"

Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги" - 19.08.2026 Украина.ру

Пенсионная реформа на Украине: надежда на "длинные деньги"

Противники пенсионной реформы на Украине есть, как и виды на вложения денег пенсионных фондов. Об этом в опубликованном 19 августа интервью заявил председатель финансового комитета парламента Украины Даниил Гетманцев

2026-08-19T14:29

2026-08-19T14:29

2026-08-19T15:22

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Глава финансового комитета ВРУ рассказал изданию РБК-Украина о ключевой проблеме пенсионной реформы в постсоветской республике."Пенсионная реформа – это задача номер один для правительства. Это популярная реформа для большинства граждан, ведь ее цель – повысить минимальную пенсию до 6-7 тысяч гривен", - сказал парламентарий.Он отметил, что негативно к реформе относятся те, кто утратит клановые привилегии и специальные пенсии."Главная проблема предыдущих попыток реформирования пенсионной системы за последние 15 лет – их половинчатость. Составили такую формулу начисления, где из-за различных трюков человек теряет до 20% пенсии, а индексация привязана к устаревшей базе 2017 года", - отметил Гетманцев.Он уверен, что пенсия должна быть привязана к росту средней зарплаты с выходом на коэффициент замещения хотя бы 40% от средней зарплаты, которую получал гражданин."Далее должно состояться введение накопительного уровня. Рабочая модель: если работник платит 1% от зарплаты, государство добавляет 1% (вместе 2%); если 2% – государство добавляет 2% (вместе 4%). Негосударственные пенсионные фонды также должны получить четкие гарантии защиты сбережений от инфляции, чтобы эти деньги не сгорели", - продолжил парламентарий.Он сообщил, что уже подготовлен соответствующий законопроект"Привлеченные "длинные деньги" из пенсионных фондов (на 20-30 лет) мы направим на программу строительства 1 миллиона квартир. Это запустит строительную отрасль и даст возможность учителям, медикам, военным и многодетным семьям получить собственное качественное жилье стоимостью 30-50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых. Это деньги, которые мы могли бы инвестировать, взяв их у пенсионных фондов", - сказал глава парламентского комитета.В ходе интервью он обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов сбора налогов, борьбы с теневой экономикой и коррупцией, криминальными кланами в госаппарате. Также он указал на финансовую помощь постсоветской республике со стороны Запада."Мы ожидаем 45,3 миллиарда долларов в следующем году. Это огромные деньги. Они практически гарантированы, но под это мы должны выполнить наши обязательства по меморандумам с Евросоюзом и МВФ. Это не "принуждение" к чему-то вредному – это наши внутренние реформы, необходимые для нормальной работы экономики", - уточнил он.По мнению Гетманцева, сейчас на Украине сильное профессиональное правительство с опытным антикризисным менеджером во главе. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, пенсионеры, пенсии, пенсионная реформа, бывший ссср, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, финансовая помощь, ес, мвф, запад