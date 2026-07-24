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Зачем встречались Лавров и Рубио?

Зачем встречались Лавров и Рубио? - 24.07.2026 Украина.ру

Зачем встречались Лавров и Рубио?

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США подтвердила сохранение контактов двух стран. Украинский вопрос остается бескомпромиссным. Рубио указал, что договоренности на Аляске не принял Киев, а Лавров настаивал на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружением

2026-07-24T09:22

2026-07-24T09:22

2026-07-24T09:22

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Стороны договорились продолжать контакты. Во всем этом официальном информационном сопровождении встречи Рубио и Лаврова трудно разглядеть главное. А именно — эскалация будет продолжена и оплачена западными союзниками Украины. Почему? Объясняли эксперты в своих соцсетях.Политолог Алексей ЧеснаковВстреча Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН снова провоцирует волну дискуссий о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Активизации также способствует разговор Уиткоффа и Кушнера с Зеленским. У части аудитории создается ощущение новой попытки большого перезапуска процесса, который явно застопорился после жестких июльских сигналов, прозвучавших на саммитах НАТО, G7 и ЕС. Несмотря на волну оптимизма, пока все указывает на то, что все эти усилия нацелены на сохранение и поддержание канала связи, а не на качественные изменения в процессе. Во-первых, отсутствует конкретика. В паблике только общие фразы о приверженности к мирным переговорам. В условиях явного дефицита позитива по этому треку даже самый малый прогресс подавался бы как переговорный успех Вашингтона. Мы это уже неоднократно видели по комментариям Трампа, Рубио и Уиткоффа. Сейчас этого нет, как и самого позитива. Главный месседж встречи — "Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны", — об этом прямо заявил Рубио. И это самое явное подтверждение тезиса Москвы о том, что именно Киев является главным препятствием на пути к мирным переговорам. Во-вторых, сущностное обсуждение под вопросом. Встреча Лаврова и Рубио продлилась около 35 минут. За это время невозможно обсудить субстантивные вещи. Сверить часы — быть может. Но обговорить реальные действия — вряд ли. После встречи на это прямо указал сам Рубио. Поэтому встреча воспринимается, скорее, как сигнал сохранения контакта, что уже само по себе является позитивом, однако не может стать поводом для реального оптимизма. В-третьих, стороны нацелены на эскалацию. На прошедшем саммите НАТО Трамп заявил, что именно эскалация может стать ключом к разрешению конфликта. Этот сигнал был воспринят Киевом, который в июле попытался повысить ставки за счет ударов по НПЗ и гражданской инфраструктуре РФ. Переговорный процесс в такой конфигурации вряд ли возможен. Москва будет отвечать зеркально и жестко. Действия под давлением — не в стилистике Кремля.Политолог Игорь ШишкинГод назад Россия приняла предложения Америки по украинскому урегулированию, пошла на "компромиссы". Целый год с российской стороны выражалась приверженность сначала "духу Анкориджа", затем (когда это "дух" стал мемом) "пониманиям Анкориджа", которые не воплощаются в жизнь исключительно из-за того, что Трампа вяжут по рукам и ногам коварные европейцы. Даже когда госсекретарь США Рубио заявил, что никаких договоренностей в Анкоридже не было и в помине, верность анкориджскому то ли духу, то ли пониманию осталась непреклонной. Более того, перед самой встречей министра иностранных дел России Лаврова с этим самым Рубио до американской стороны была доведена информация о "приверженности договоренностям, достигнутым в Анкоридже". По итогам прошедшей встречи Рубио объявил: "Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия". В переводе с дипломатического на русский — потребовал от России быть готовой к новым "компромиссам", о содержании которых американцы поставят Москву в известность позже, когда у них появится на то свободное время. Неужели кто-то серьезно ожидал чего-то иного?Политический аналитик Сергей КолясниковГоссекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым заявил, что переговоры в Анкоридже провалились и теперь странам нужно придумать новые идеи для урегулирования конфликта на Украине. Это, видимо, на добивание. Прямым уже текстом. Нет никакого "духа Анкориджа". Нет никаких "договоренностей в Анкоридже". Ноль. Зеро. Есть только прямая военная поддержка Украины со стороны США. Ежедневно подтверждать "приверженность России к договоренностям в Анкоридже" бесполезно. И унизительно. Меня не удивляет позиция США, на примере с Ираном мы наглядно видим, чего стоят любые договоренности со Штатами. Меня удивляет категорическое непонимание реалий с нашей стороны. Нет никаких "двоякостей". Нас кинули. Открыто и нагло.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакРубио после встречи с Лавровым фактически дистанцировался от прежних планов по урегулированию, заявив, что условия "Анкориджа" (предполагающие вывод войск из Донбасса) для Киева стали еще менее приемлемыми, чем раньше. Логика Вашингтона: за прошедшее время Украина научилась бить глубоко по российской территории, что кардинально изменило расклад. При этом Лавров продолжает настаивать, что "анкориджские договоренности" все еще в силе, создавая заметный диссонанс между тем, что транслируют в Москве, и тем, что теперь озвучивают в Госдепе. Рубио дал понять, что США готовы искать "новые концепции", так как старые попытки договориться ни к чему не привели. Белый дом признает, что для реального мира потребуется колоссальная работа, а впереди у Украины тяжелая зима, требующая приоритетного внимания к ПВО. Становится очевидно, что прежняя формула "территории в обмен на мир" в нынешних боевых реалиях выглядит все более оторванной от жизни.Политолог Вадим ТрухачёвТем временем Рубио открыто сказал, что переговоры в Анкоридже провалились, и нужны "новые идеи". Он также дал понять, что США продолжат вооружать Украину и оказывать ей "иную помощь". Например, в наведении ракет на цели в глубине России... Здесь отмечу одну вещь. Его не устроило то, что на Аляске Россия не взяла на себя никаких письменных обязательств. Устные заявления в том мире мало что стоят, а вот бумага стоит дорого. Здесь, слава богу, что это российская делегация учла. Но дальше нам ясно дали понять, что воевать с нами будут всерьез, пока мы не примем их ультимативные условия. И отвечать придется тоже всерьез — иначе условия с той стороны будут все жестче. В общем, удар на удар вместо "духа Анкориджа". Иного пути нет.Политолог Георгий Бовт"Дух Анкориджа" официально "американским доктором" провозглашен мертвым. Тональность заявления Рубио примерно такая: когда Москва и Киев вдоволь навоюются, то пусть обращаются, мы что-нибудь предложим. А так пока посмотрим, как у них пойдет.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

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эксклюзив, россия, сша, украина, марко рубио, сергей лавров, на площадях и площадках