Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом - 24.07.2026 Украина.ру
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Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом
Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом - 24.07.2026 Украина.ру
Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 – Новый главком ВСУ Михаил... Украина.ру, 24.07.2026
2026-07-24T19:06
2026-07-24T19:06
общественная палата
армен гаспарян
россия
германия
баку
ильхам алиев
михаил драпатый
вооруженные силы украины
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 – Новый главком ВСУ Михаил Драпатый;13:42 – Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио;17:19 – Интервью Зеленского блогерше Лоре Лумер;23:04 – Зачем Алиев раскрыл факт переговоров РФ и ФРГ в Баку?27:56 – Новый 21-й пакет антироссийских санкций.*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признана экстремистской и запрещена на территории РФАрмен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общественная палата, армен гаспарян, россия, германия, баку, ильхам алиев, михаил драпатый, вооруженные силы украины, видео
общественная палата, Армен Гаспарян, Россия, Германия, Баку, Ильхам Алиев, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины

Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом

19:06 24.07.2026
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:20 – Новый главком ВСУ Михаил Драпатый;
13:42 – Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио;
17:19 – Интервью Зеленского блогерше Лоре Лумер;
23:04 – Зачем Алиев раскрыл факт переговоров РФ и ФРГ в Баку?
27:56 – Новый 21-й пакет антироссийских санкций.

*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan

ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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общественная палатаАрмен ГаспарянРоссияГерманияБакуИльхам АлиевМихаил ДрапатыйВооруженные силы Украины
 
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