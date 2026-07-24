Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Новый главком ВСУ Михаил Драпатый;
13:42 – Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио;
17:19 – Интервью Зеленского блогерше Лоре Лумер;
23:04 – Зачем Алиев раскрыл факт переговоров РФ и ФРГ в Баку?
27:56 – Новый 21-й пакет антироссийских санкций.
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:20 – Новый главком ВСУ Михаил Драпатый;
13:42 – Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио;
17:19 – Интервью Зеленского блогерше Лоре Лумер;
23:04 – Зачем Алиев раскрыл факт переговоров РФ и ФРГ в Баку?
27:56 – Новый 21-й пакет антироссийских санкций.
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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