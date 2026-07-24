https://ukraina.ru/20260724/zachem-aliev-slil-zakrytuyu-vstrechu-rf-i-frg-v-baku-gasparyan-o-zamyatii-temy-s-gusmanom-1081829091.html

Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом

Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом - 24.07.2026 Украина.ру

Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 – Новый главком ВСУ Михаил... Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T19:06

2026-07-24T19:06

2026-07-24T19:06

общественная палата

армен гаспарян

россия

германия

баку

ильхам алиев

михаил драпатый

вооруженные силы украины

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 – Новый главком ВСУ Михаил Драпатый;13:42 – Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио;17:19 – Интервью Зеленского блогерше Лоре Лумер;23:04 – Зачем Алиев раскрыл факт переговоров РФ и ФРГ в Баку?27:56 – Новый 21-й пакет антироссийских санкций.*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признана экстремистской и запрещена на территории РФАрмен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

общественная палата, армен гаспарян, россия, германия, баку, ильхам алиев, михаил драпатый, вооруженные силы украины, видео