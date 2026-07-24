https://ukraina.ru/20260724/uroki-proshlogo-oborotnyu--oborotnevo-stavka-gitlera-pod-vinnitsey-1081451236.html

Уроки прошлого. Оборотню – оборотнево: ставка Гитлера под Винницей

Уроки прошлого. Оборотню – оборотнево: ставка Гитлера под Винницей - 24.07.2026 Украина.ру

Уроки прошлого. Оборотню – оборотнево: ставка Гитлера под Винницей

Когда в 2022 году обсуждался вопрос в каком именно бункере сидит Зеленский никто не упоминал о бывшей ставке Гитлера Werwolf неподалёку от посёлка Стрижавка под Винницей. Конечно было бы красиво, но в 1944 году немцы подольский бункер подорвали. Так что прятаться там Зеленский никак не мог и даже неизвестно, бывал ли он в Стрижавке

2026-07-24T08:00

2026-07-24T08:00

2026-07-24T08:00

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Для начала о названии – всё вообще, что окружало Гитлера, имело отношение к волкам. Яхта фюрера называлась Seewolf ("Морской волк"), самолёт – Fliegende Wolf ("Летящий волк"). Соответственно ставка в Восточной Пруссии – Wolfchanze ("Волчье логово"), а на Украине – Werwolf ("Волк-оборотень", "Волколак"). Гитлер и сам представлялся как герр Вольф или геноссе Вольф ("партай-геноссе" – партийный товарищ). Он считал, что его имя включает слово "волк" (имя Адольф действительно означает "благородный (или "счастливый") волк").В ряде публикаций указывается, что решение о строительстве было принято ещё в ноябре 1940 года – до принятия решения о вторжении в СССР. Скорее всего это ошибка – по плану "Барбаросса" война в СССР должна была закончиться в один теплый сезон 1941 года, но именно в него ставка не строилась...Непонятно, почему именно Винница и на каком именно этапе было принято решение о конкретном местоположении. Упоминается, например, о том, что изначально ставку планировалось разместить под Лубнами Полтавской области, но там строительство даже не начиналось. У Винницы не было ощутимых преимуществ. Обоснования относительно узла дорог и оборонительного значения рек явно надуманы – узел дорог есть у любого города (кроме может Певека). Правда места эти считаются курортными, но жители "Вервольфа" жаловались на удушающую жару и массу комаров летом, да и автору это место показалось не самым приятным в смысле микроклимата (в отличие от Немирова и Хмельника).С уверенностью можно сказать только то, что резиденция Германа Геринга и штабы ОКХ (командования сухопутных войск) и люфтваффе были размещены в Винницкой области уже после того, как стало известно, что тут будет ставка Гитлера.Строительство резиденции началось осенью 1941 года (занят был город 19 июля) и в основном было закончено в апреле 1942 года. Строительством занималась "Организация Тодта", активно использовался труд советских военнопленных и, возможно, винницких евреев. Личный пилот Гитлера Ганс Баур утверждал, что для строительства привлекалось местное население, причём люди боялись, что их всех расстреляют как строителей ставки маршала Тимошенко, но обергруппенфюрер СС то ли врёт, то ли пересказывает слухи – использование пленных и завезённых из Германии рабочих подтверждено документально, местное население в документации не упоминается.В округе был введён пропускной режим. На аэродроме в Калиновке базировались два полка истребителей, обеспечивавших охрану ставки с воздуха. Непосредственная защита места возлагалась на отборную часть, относящейся к дивизии "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер", а внешнюю охрану обеспечивала специальная группа "Ост" тайной полевой полиции численностью 648 человек (около батальона). Впрочем, как отмечал заместитель начальника штаба оперативного руководства ОКВ (командование вермахта) Вальтер Варлимонт:"Гражданское население (…) было настроено дружелюбно. Мы обычно гуляли по лесу без охраны и купались поблизости в реке Буг (…), и никаких инцидентов не случалось".Собственно, в лесу был размещён целый городок. Он включал личный дом Гитлера (по словам связиста Рохуса Миша там были "рабочий кабинет, гостиная с камином, кухня, ванная, небольшое помещение для прислуги и скудно обставленная спальня"), 12 жилых домов для генералов и офицеров, два подземных бункера, телефонная станция, столовая, бассейн, различные охранные (отдельное здание для гестапо) и технические (водокачка) службы – всего 81 объект. Большинство зданий было построено из сырой древесины (Гитлер почему-то считал её полезной для здоровья). В видах маскировки и благоустройства после завершения строительства было высажено 800 деревьев и несколько тысяч кустов (часть этой посадки сохранилась), а также отдельный огород для выращивания овощей для вегитарианца Гитлера. Начальник Генштаба ОКХ Франц Гальдер писал об этой ставке так:"Помещения очень неплохо подготовлены. Хорошие возможности для работы всех отделов. Хорошие квартиры. Большие интервалы между домами затрудняют караульную службу".Изначально объект имел временный характер, который предполагалось использовать только в тёплый сезон 1942 года – строители провели водопровод, канализацию, сделали противопожарную систему, но централизованного отопления не было (на территории обнаружены буржуйки).Впервые Гитлер прибыл в неё 16 июля 1942 года, а последний раз уехал 15 сентября 1943 года. Всего он прожил здесь 140 дней. Здесь были приняты директивы о взятии Черноморского побережья Кавказа, Сталинграда и последующем наступлении на Баку, а позже – об окружении и уничтожении частей Красной армии на Курской дуге. Рохус Миш писал:"Вервольф" стал ставкой поражений. Там были пережиты первые по-настоящему трудные минуты, непрекращающиеся провалы, туда нескончаемым потоком поступали дурные новости с фронта. Туда же одна за другой приходили телеграммы с сообщениями о массированных бомбардировках немецких городов".В сентябре 1943 года ставка была эвакуирована, "Вервольф" занял командующий группой армий "Юг" Эрих фон Манштейн. В марте 1944 года территория "Вервольфа" была занята советскими войсками, но немцы их отбросили – кажется исключительно затем, чтобы подорвать бетонные сооружения (это случилось 15 или 16 марта).В 2011 году на территории ставки был создан Историко-мемориальный комплекс памяти жертв нацизма, имеющий статус филиала Винницкого областного краеведческого музея (украинские коммунисты тогда протестовали, полагая, что музей станет местом паломничества неонацистов).Попытки изучения бункера проводились неоднократно с 1944 года, но только в 2019 году сотрудники украинского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии с помощью современных средств зондирования установили, что главный бункер имел четыре этажа (один надземный) на глубине до 10-12 метров с бетонными перекрытиями толщиной 50 см. Доступные для изучения наземные конструкции имеют стены и потолки толщиной до 4,5 метров. Зачем нужно было в этой глухомани столь крупное сооружение осталось непонятным – "Фюрербункер" в находящемся под англо-американскими бомбёжками Берлине был гораздо скромнее.Архивные документы, дающие представление о количестве завезённых строительных материалов, заставляют сомневаться в наличии масштабного подземного сооружения. Правда никто и говорит, что его строили из только из бетона – там скальная порода, но обнаруженные учёными пустоты действительно могут иметь естественное происхождение. Рейхсминистр вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер и вовсе писал в воспоминаниях:"Русские были довольно пассивны в воздухе, а Запад был, даже для опасливого Гитлера, слишком далёк, так что на этот раз он не потребовал строительства особых бункерных сооружений. Вместо бетонных укреплений возник очень симпатичный поселок домиков, рассеянных в лесу".Шпеер, правда, то ли ошибся, то ли забыл – капитальные бетонные сооружения в ставке были, территория и сейчас завалена их обломками.В СМИ утверждается, что, поскольку бункер находился в гранитной толще, в нём скапливался радиоактивный радон, что негативно повлияло на физическое и психическое здоровье фюрера. Утверждение представляется бредовым – Гитлер в бункере не жил. Более того – сотрудники музея рассказывают, что бункеры вообще ни разу не использовались по назначению (советское командование знало о ставке примерно с весны 19342 года, но бомбить её не пытались, видимо по недостаточности информации), нет и ни единой фотографии Гитлера в нём, хотя его фото на территории ставки довольно много. Что до радона, то в малых концентрациях он оказывает стимулирующее воздействие на организм и используется в бальнеологии.

https://ukraina.ru/20260622/uroki-proshlogo-fyurerbunker-ne-spasshiy-fyurera-1080235026.html

https://ukraina.ru/20260629/uroki-proshlogo-mittelverke--glavnyy-podzemnyy-zavod-iii-reykha-1080441712.html

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