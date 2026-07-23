В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ - 23.07.2026 Украина.ру
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В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ
В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ - 23.07.2026 Украина.ру
В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ
В Сумах полицейские и сотрудники территориального центра комплектования избили заведующего стоматологическим отделением областной больницы, кандидата медицинских наук Анатолия Чередниченко. Инцидент произошёл у подъезда его дома, медик был госпитализирован с травмами, сообщают украинские СМИ
2026-07-23T17:59
2026-07-23T17:59
новости
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тцк
александр качура
украина.ру
врач
мобилизация на украине
задержание
мобилизация
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Как сообщают украинские СМИ и очевидцы в соцсетях, инцидент произошёл у подъезда дома врача. По словам свидетелей, Чередниченко задержали сотрудники ТЦК и полиции, применив физическую силу. На опубликованных кадрах видно, как медика хватают за одежду, заламывают руки, после чего он хватает служебную камеру. Позже в сети появились фото Чередниченко с окровавленной головой, однако момент получения раны на видео не зафиксирован.Сам врач пояснил, что имеет бронь от мобилизации, однако в момент задержания документов при нём не было. Он просил отпустить его, чтобы закончить телефонный разговор.В ТЦК и полиции утверждают, что якобы медик сам напал на правоохранителей. По версии военкомов, мужчина якобы ударил полицейского в лицо, повредил бодикамеру и попытался скрыться. По факту открыто уголовное производство, назначена служебная проверка.Народный депутат Александр Качура заявил, что инициирует депутатское обращение к министру внутренних дел Украины с требованием провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.Ранее в новостях: "Жителя Макеевки приговорили к 23 годам за подготовку теракта" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, макеевка, тцк, александр качура, украина.ру, врач, мобилизация на украине, задержание, мобилизация, новости украины, новости украина ру, военком, военкомат, главные новости, главное
Новости, Украина, Макеевка, ТЦК, Александр Качура, Украина.ру, врач, мобилизация на Украине, задержание, мобилизация, Новости Украины, новости Украина ру, военком, военкомат, Главные новости, главное

В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ

17:59 23.07.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : dumatv.ru
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В Сумах полицейские и сотрудники территориального центра комплектования избили заведующего стоматологическим отделением областной больницы, кандидата медицинских наук Анатолия Чередниченко. Инцидент произошёл у подъезда его дома, медик был госпитализирован с травмами, сообщают украинские СМИ
Как сообщают украинские СМИ и очевидцы в соцсетях, инцидент произошёл у подъезда дома врача. По словам свидетелей, Чередниченко задержали сотрудники ТЦК и полиции, применив физическую силу.
На опубликованных кадрах видно, как медика хватают за одежду, заламывают руки, после чего он хватает служебную камеру. Позже в сети появились фото Чередниченко с окровавленной головой, однако момент получения раны на видео не зафиксирован.
Сам врач пояснил, что имеет бронь от мобилизации, однако в момент задержания документов при нём не было. Он просил отпустить его, чтобы закончить телефонный разговор.
В ТЦК и полиции утверждают, что якобы медик сам напал на правоохранителей. По версии военкомов, мужчина якобы ударил полицейского в лицо, повредил бодикамеру и попытался скрыться. По факту открыто уголовное производство, назначена служебная проверка.
Народный депутат Александр Качура заявил, что инициирует депутатское обращение к министру внутренних дел Украины с требованием провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в новостях: "Жителя Макеевки приговорили к 23 годам за подготовку теракта" на сайте Украина.ру.
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