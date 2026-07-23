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В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ

В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ - 23.07.2026 Украина.ру

В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ

В Сумах полицейские и сотрудники территориального центра комплектования избили заведующего стоматологическим отделением областной больницы, кандидата медицинских наук Анатолия Чередниченко. Инцидент произошёл у подъезда его дома, медик был госпитализирован с травмами, сообщают украинские СМИ

2026-07-23T17:59

2026-07-23T17:59

2026-07-23T17:59

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мобилизация

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Как сообщают украинские СМИ и очевидцы в соцсетях, инцидент произошёл у подъезда дома врача. По словам свидетелей, Чередниченко задержали сотрудники ТЦК и полиции, применив физическую силу. На опубликованных кадрах видно, как медика хватают за одежду, заламывают руки, после чего он хватает служебную камеру. Позже в сети появились фото Чередниченко с окровавленной головой, однако момент получения раны на видео не зафиксирован.Сам врач пояснил, что имеет бронь от мобилизации, однако в момент задержания документов при нём не было. Он просил отпустить его, чтобы закончить телефонный разговор.В ТЦК и полиции утверждают, что якобы медик сам напал на правоохранителей. По версии военкомов, мужчина якобы ударил полицейского в лицо, повредил бодикамеру и попытался скрыться. По факту открыто уголовное производство, назначена служебная проверка.Народный депутат Александр Качура заявил, что инициирует депутатское обращение к министру внутренних дел Украины с требованием провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.Ранее в новостях: "Жителя Макеевки приговорили к 23 годам за подготовку теракта" на сайте Украина.ру.

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