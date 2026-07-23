https://ukraina.ru/20260723/kak-v-skazke-pro-zolushku-vayner-o-tom-zachem-iz-fedorova-lepyat-natsionalnogo-lidera-1081753126.html

"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера"

"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера" - 23.07.2026 Украина.ру

"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера"

Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова — это не британский след, а результат борьбы за власть в Киеве. За внезапной популярностью Федорова стоит кто-то из украинского олигархата, возможно Пётр Порошенко*. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-23T05:30

2026-07-23T05:30

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Отвечая на вопрос о возможном британском следе в митингах за Федорова, Вайнер заявил, что след может идти от кого угодно, но скорее это борьба за власть в Киеве. "Федоров, достаточно молодой политик, был министром обороны, а ранее вице-премьер-министром цифровой трансформации, и вдруг из него делают национального лидера. Выглядит, как сказка о Золушке: проснулся, а вместо тыквы карета", — пояснил эксперт.По словам Вайнера, протесты приняли такой размах, что Владимиру Зеленскому пришлось проводить с Федоровым многочасовые разговоры.Эксперт предположил, что за Федоровым стоит кто-то из украинского олигархата. "Я лично думаю, что кто-то из киевского олигархата решил сделать ставку на него — возможно Петр Порошенко, чьи надежды на [Валерия] Залужного не оправдались в полной мере", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

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