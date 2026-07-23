"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера" - 23.07.2026 Украина.ру
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"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера"
"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера" - 23.07.2026 Украина.ру
"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера"
Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова — это не британский след, а результат борьбы за власть в Киеве. За внезапной популярностью Федорова стоит кто-то из украинского олигархата, возможно Пётр Порошенко*. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-23T05:30
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Отвечая на вопрос о возможном британском следе в митингах за Федорова, Вайнер заявил, что след может идти от кого угодно, но скорее это борьба за власть в Киеве. "Федоров, достаточно молодой политик, был министром обороны, а ранее вице-премьер-министром цифровой трансформации, и вдруг из него делают национального лидера. Выглядит, как сказка о Золушке: проснулся, а вместо тыквы карета", — пояснил эксперт.По словам Вайнера, протесты приняли такой размах, что Владимиру Зеленскому пришлось проводить с Федоровым многочасовые разговоры.Эксперт предположил, что за Федоровым стоит кто-то из украинского олигархата. "Я лично думаю, что кто-то из киевского олигархата решил сделать ставку на него — возможно Петр Порошенко, чьи надежды на [Валерия] Залужного не оправдались в полной мере", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
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новости, украина, киев, запад, украина.ру, грег вайнер, украина аналитика, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, митинг, всу, михаил федоров, олигарх, владимир зеленский, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво
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"Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера"

05:30 23.07.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова — это не британский след, а результат борьбы за власть в Киеве. За внезапной популярностью Федорова стоит кто-то из украинского олигархата, возможно Пётр Порошенко*. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о возможном британском следе в митингах за Федорова, Вайнер заявил, что след может идти от кого угодно, но скорее это борьба за власть в Киеве.
"Федоров, достаточно молодой политик, был министром обороны, а ранее вице-премьер-министром цифровой трансформации, и вдруг из него делают национального лидера. Выглядит, как сказка о Золушке: проснулся, а вместо тыквы карета", — пояснил эксперт.
По словам Вайнера, протесты приняли такой размах, что Владимиру Зеленскому пришлось проводить с Федоровым многочасовые разговоры.
Эксперт предположил, что за Федоровым стоит кто-то из украинского олигархата. "Я лично думаю, что кто-то из киевского олигархата решил сделать ставку на него — возможно Петр Порошенко, чьи надежды на [Валерия] Залужного не оправдались в полной мере", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
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