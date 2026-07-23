https://ukraina.ru/20260723/situatsiya-v-ormuze-nakalyaetsya-vyderzhat-li-nezhirnye-strany-es-rost-tsen-na-neft--mnenie-vaynera-1081753858.html

Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера

Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера - 23.07.2026 Украина.ру

Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера

Греция обеспокоена возможными санкциями на российский СПГ — огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти. Если конфликт в Ормузском проливе расширится, нефть может взлететь до 100 долларов за баррель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-23T04:45

2026-07-23T04:45

2026-07-23T04:45

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Греция в панике из-за возможных санкций на российский СПГ и проблем с перевозками. Все это происходит на фоне попыток Еврокомиссии изо всех сил спасти ключевую часть 21-го пакета санкций против России, сообщало издание Politico.Рассуждая о ситуации с антироссийскими санкциями и энергоносителями, Вайнер заявил, что Грецию беспокоит не только СПГ. "Огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти", — пояснил эксперт.По мнению американиста, если конфликт в Ормузском проливе расширится, нефть взлетит до 100 долларов за баррель. "Это сильно пугает Евросоюз, особенно страны с менее "жирной" экономикой: Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию", — отметил Вайнер.Эксперт подчеркнул, что у ЕС просто не хватит денег, чтобы компенсировать всем рост цен. "Я не знаю, хватит ли у ЕС денег компенсировать им всем рост цен на энергоносители — финансы Еврокомиссии не бесконечны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.

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