Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера - 23.07.2026 Украина.ру
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Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера
Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера - 23.07.2026 Украина.ру
Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера
Греция обеспокоена возможными санкциями на российский СПГ — огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти. Если конфликт в Ормузском проливе расширится, нефть может взлететь до 100 долларов за баррель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-23T04:45
2026-07-23T04:45
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Греция в панике из-за возможных санкций на российский СПГ и проблем с перевозками. Все это происходит на фоне попыток Еврокомиссии изо всех сил спасти ключевую часть 21-го пакета санкций против России, сообщало издание Politico.Рассуждая о ситуации с антироссийскими санкциями и энергоносителями, Вайнер заявил, что Грецию беспокоит не только СПГ. "Огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти", — пояснил эксперт.По мнению американиста, если конфликт в Ормузском проливе расширится, нефть взлетит до 100 долларов за баррель. "Это сильно пугает Евросоюз, особенно страны с менее "жирной" экономикой: Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию", — отметил Вайнер.Эксперт подчеркнул, что у ЕС просто не хватит денег, чтобы компенсировать всем рост цен. "Я не знаю, хватит ли у ЕС денег компенсировать им всем рост цен на энергоносители — финансы Еврокомиссии не бесконечны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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новости, греция, россия, грег вайнер, болгария, украина.ру, ес, еврокомиссия, румыния, танкер, флот, венгрия, словакия, цены, цены на нефть, нефть, мир без границ, главные новости, главное, аналитики, аналитика
Новости, Греция, Россия, Грег Вайнер, Болгария, Украина.ру, ЕС, Еврокомиссия, Румыния, танкер, флот, Венгрия, Словакия, цены, цены на нефть, нефть, Мир без границ, Главные новости, главное, аналитики, Аналитика

Ситуация в Ормузе накаляется: выдержат ли "нежирные" страны ЕС рост цен на нефть — мнение Вайнера

04:45 23.07.2026
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
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Греция обеспокоена возможными санкциями на российский СПГ — огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти. Если конфликт в Ормузском проливе расширится, нефть может взлететь до 100 долларов за баррель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Греция в панике из-за возможных санкций на российский СПГ и проблем с перевозками. Все это происходит на фоне попыток Еврокомиссии изо всех сил спасти ключевую часть 21-го пакета санкций против России, сообщало издание Politico.
Рассуждая о ситуации с антироссийскими санкциями и энергоносителями, Вайнер заявил, что Грецию беспокоит не только СПГ. "Огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти", — пояснил эксперт.
По мнению американиста, если конфликт в Ормузском проливе расширится, нефть взлетит до 100 долларов за баррель. "Это сильно пугает Евросоюз, особенно страны с менее "жирной" экономикой: Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию", — отметил Вайнер.
Эксперт подчеркнул, что у ЕС просто не хватит денег, чтобы компенсировать всем рост цен. "Я не знаю, хватит ли у ЕС денег компенсировать им всем рост цен на энергоносители — финансы Еврокомиссии не бесконечны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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