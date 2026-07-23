"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой - 23.07.2026 Украина.ру
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"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой
"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой - 23.07.2026 Украина.ру
"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой
Китай уже практически установил экономическое господство над Европой, и Запад спохватился слишком поздно — Евросоюз с его 450 миллионами покупателей стал лакомым куском для Пекина. Однако у КНР серьёзные конкуренты в Азии, где дешевле рабочая сила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-23T05:00
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Отвечая на вопрос о стремлении Китая к господству над Европой, Вайнер заявил, что это уже практически произошло. "Господство над Европой Китай уже практически установил — они поздно спохватились", — констатировал Вайнер.По мнению американиста, экономика Китая находится в депрессии, внутреннего потребления не хватает, поэтому КНР агрессивно идёт на внешние рынки, а Евросоюз с его 450 миллионами жителей и высокой покупательной способностью — лакомый кусок для Пекина, учитывая, что половина китайского экспорта идёт в США и ЕС.Эксперт подчеркнул, что у Китая серьёзные конкуренты. "У Китая тут тоже серьезные конкуренты. Это Вьетнам, Индия и особенно Бангладеш", — отметил он.Вайнер добавил, что в Бангладеше средняя зарплата около 120 долларов, а в Китае — 1200, поэтому себестоимость производства в Бангладеше в 10 раз ниже. "В крупных западных магазинах бирки "Made in China" всё чаще сменяются на "Made in Bangladesh"", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, европа, пекин, грег вайнер, ес, украина.ру, главные новости, главное, индия, бангладеш, экономика, мир без границ, сша, рынки, аналитики, аналитика
Новости, Китай, Европа, Пекин, Грег Вайнер, ЕС, Украина.ру, Главные новости, главное, Индия, Бангладеш, экономика, Мир без границ, США, рынки, аналитики, Аналитика

"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой

05:00 23.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Китай уже практически установил экономическое господство над Европой, и Запад спохватился слишком поздно — Евросоюз с его 450 миллионами покупателей стал лакомым куском для Пекина. Однако у КНР серьёзные конкуренты в Азии, где дешевле рабочая сила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о стремлении Китая к господству над Европой, Вайнер заявил, что это уже практически произошло. "Господство над Европой Китай уже практически установил — они поздно спохватились", — констатировал Вайнер.
По мнению американиста, экономика Китая находится в депрессии, внутреннего потребления не хватает, поэтому КНР агрессивно идёт на внешние рынки, а Евросоюз с его 450 миллионами жителей и высокой покупательной способностью — лакомый кусок для Пекина, учитывая, что половина китайского экспорта идёт в США и ЕС.
Эксперт подчеркнул, что у Китая серьёзные конкуренты. "У Китая тут тоже серьезные конкуренты. Это Вьетнам, Индия и особенно Бангладеш", — отметил он.
Вайнер добавил, что в Бангладеше средняя зарплата около 120 долларов, а в Китае — 1200, поэтому себестоимость производства в Бангладеше в 10 раз ниже. "В крупных западных магазинах бирки "Made in China" всё чаще сменяются на "Made in Bangladesh"", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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