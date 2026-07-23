https://ukraina.ru/20260723/evrosoyuz--lakomyy-kusok-dlya-pekina-vayner-o-stremlenii-kitaya-k-gospodstvu-nad-evropoy-1081755174.html

"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой

"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой - 23.07.2026 Украина.ру

"Евросоюз — лакомый кусок для Пекина": Вайнер о стремлении Китая к господству над Европой

Китай уже практически установил экономическое господство над Европой, и Запад спохватился слишком поздно — Евросоюз с его 450 миллионами покупателей стал лакомым куском для Пекина. Однако у КНР серьёзные конкуренты в Азии, где дешевле рабочая сила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-23T05:00

2026-07-23T05:00

2026-07-23T05:00

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Отвечая на вопрос о стремлении Китая к господству над Европой, Вайнер заявил, что это уже практически произошло. "Господство над Европой Китай уже практически установил — они поздно спохватились", — констатировал Вайнер.По мнению американиста, экономика Китая находится в депрессии, внутреннего потребления не хватает, поэтому КНР агрессивно идёт на внешние рынки, а Евросоюз с его 450 миллионами жителей и высокой покупательной способностью — лакомый кусок для Пекина, учитывая, что половина китайского экспорта идёт в США и ЕС.Эксперт подчеркнул, что у Китая серьёзные конкуренты. "У Китая тут тоже серьезные конкуренты. Это Вьетнам, Индия и особенно Бангладеш", — отметил он.Вайнер добавил, что в Бангладеше средняя зарплата около 120 долларов, а в Китае — 1200, поэтому себестоимость производства в Бангладеше в 10 раз ниже. "В крупных западных магазинах бирки "Made in China" всё чаще сменяются на "Made in Bangladesh"", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.

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