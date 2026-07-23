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Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые - 23.07.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые
В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины по Белгородской области 23 июля пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, один из них госпитализирован, сообщает оперативный штаб Белгородской области
2026-07-23T17:24
2026-07-23T17:24
2026-07-23T17:33
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В оперштабе проинформировали, что в Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2.В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский дрон нанёс удар по парковке предприятия. Второй пострадавший мужчина получил помощь от медиков скорой на месте, от госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно.На месте происшествия в Белгороде от взрыва загорелось оборудование, повреждены два автомобиля. В посёлке Пролетарский также зафиксированы разрушения в результате атаки БПЛА.Ранее 23 июля региональный оперштаб сообщал о других пострадавших в результате атак беспилотников на область, в том числе о трёх раненых в Белгороде и ещё двух мужчинах в Белгородском и Шебекинском округах.Больше новостей в публикации "Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля" на сайте Украина.ру.
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Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые
17:24 23.07.2026 (обновлено: 17:33 23.07.2026)
В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины по Белгородской области 23 июля пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, один из них госпитализирован, сообщает оперативный штаб Белгородской области
В оперштабе проинформировали, что в Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2.
В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский дрон нанёс удар по парковке предприятия. Второй пострадавший мужчина получил помощь от медиков скорой на месте, от госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно.
На месте происшествия в Белгороде от взрыва загорелось оборудование, повреждены два автомобиля. В посёлке Пролетарский также зафиксированы разрушения в результате атаки БПЛА.
Ранее 23 июля региональный оперштаб сообщал о других пострадавших в результате атак беспилотников на область, в том числе о трёх раненых в Белгороде и ещё двух мужчинах в Белгородском и Шебекинском округах.