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Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые

Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые - 23.07.2026 Украина.ру

Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые

В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины по Белгородской области 23 июля пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, один из них госпитализирован, сообщает оперативный штаб Белгородской области

2026-07-23T17:24

2026-07-23T17:24

2026-07-23T17:33

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В оперштабе проинформировали, что в Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2.В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский дрон нанёс удар по парковке предприятия. Второй пострадавший мужчина получил помощь от медиков скорой на месте, от госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно.На месте происшествия в Белгороде от взрыва загорелось оборудование, повреждены два автомобиля. В посёлке Пролетарский также зафиксированы разрушения в результате атаки БПЛА.Ранее 23 июля региональный оперштаб сообщал о других пострадавших в результате атак беспилотников на область, в том числе о трёх раненых в Белгороде и ещё двух мужчинах в Белгородском и Шебекинском округах.Больше новостей в публикации "Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля" на сайте Украина.ру.

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