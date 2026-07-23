Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые - 23.07.2026 Украина.ру
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Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые - 23.07.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые
В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины по Белгородской области 23 июля пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, один из них госпитализирован, сообщает оперативный штаб Белгородской области
2026-07-23T17:24
2026-07-23T17:33
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В оперштабе проинформировали, что в Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2.В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский дрон нанёс удар по парковке предприятия. Второй пострадавший мужчина получил помощь от медиков скорой на месте, от госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно.На месте происшествия в Белгороде от взрыва загорелось оборудование, повреждены два автомобиля. В посёлке Пролетарский также зафиксированы разрушения в результате атаки БПЛА.Ранее 23 июля региональный оперштаб сообщал о других пострадавших в результате атак беспилотников на область, в том числе о трёх раненых в Белгороде и ещё двух мужчинах в Белгородском и Шебекинском округах.Больше новостей в публикации "Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля" на сайте Украина.ру.
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новости, белгород, белгородская область, украина, украина.ру, обстрелы россии сегодня, обстрелы, главные новости, главное, шебекино, шебекинский район, сво, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Белгород, Белгородская область, Украина, Украина.ру, обстрелы России сегодня, обстрелы, Главные новости, главное, Шебекино, Шебекинский район, СВО, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация

Беспилотники ВСУ атаковали Белгород и посёлок Пролетарский: есть раненые

17:24 23.07.2026 (обновлено: 17:33 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины по Белгородской области 23 июля пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, один из них госпитализирован, сообщает оперативный штаб Белгородской области
В оперштабе проинформировали, что в Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2.
В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский дрон нанёс удар по парковке предприятия. Второй пострадавший мужчина получил помощь от медиков скорой на месте, от госпитализации он отказался, лечение продолжит амбулаторно.
На месте происшествия в Белгороде от взрыва загорелось оборудование, повреждены два автомобиля. В посёлке Пролетарский также зафиксированы разрушения в результате атаки БПЛА.
Ранее 23 июля региональный оперштаб сообщал о других пострадавших в результате атак беспилотников на область, в том числе о трёх раненых в Белгороде и ещё двух мужчинах в Белгородском и Шебекинском округах.
Больше новостей в публикации "Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля" на сайте Украина.ру.
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