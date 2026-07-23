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"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера - 23.07.2026 Украина.ру
"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
Внешняя политика Британии в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежней, но новый премьер может пересмотреть финансовую составляющую. Часть средств, которые сейчас идут на Украину, могут перенаправить на внутренние нужды страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-23T04:15
2026-07-23T04:15
2026-07-23T04:15
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20 июля король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Стармер покинул пост на фоне внутрипартийного кризиса и падения рейтингов лейбористов.Отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике Лондона после прихода Бернема, Вайнер заявил, что курс в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежним. "По моему мнению, здесь будет просматриваться преемственность премьеров", — пояснил американист.Однако, по словам Вайнера, новый премьер может пересмотреть финансовую помощь Киеву. "Единственное — если Бернем решит пересмотреть финансовую составляющую ради укрепления социальных программ внутри страны. Я считаю, он может перенаправить часть средств, которые сейчас идут на Украину, на нужды внутренней политики Великобритании", — отметил он.Вайнер подчеркнул, что это вполне вероятно, учитывая глубокий внутренний кризис в Британии, который вынудил уйти в отставку его предшественника.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.
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"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
Внешняя политика Британии в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежней, но новый премьер может пересмотреть финансовую составляющую. Часть средств, которые сейчас идут на Украину, могут перенаправить на внутренние нужды страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
20 июля король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Стармер покинул пост на фоне внутрипартийного кризиса и падения рейтингов лейбористов.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике Лондона после прихода Бернема, Вайнер заявил, что курс в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежним. "По моему мнению, здесь будет просматриваться преемственность премьеров", — пояснил американист.
Однако, по словам Вайнера, новый премьер может пересмотреть финансовую помощь Киеву. "Единственное — если Бернем решит пересмотреть финансовую составляющую ради укрепления социальных программ внутри страны. Я считаю, он может перенаправить часть средств, которые сейчас идут на Украину, на нужды внутренней политики Великобритании", — отметил он.
Вайнер подчеркнул, что это вполне вероятно, учитывая глубокий внутренний кризис в Британии, который вынудил уйти в отставку его предшественника.
Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.