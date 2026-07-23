"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера - 23.07.2026 Украина.ру
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"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера - 23.07.2026 Украина.ру
"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
Внешняя политика Британии в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежней, но новый премьер может пересмотреть финансовую составляющую. Часть средств, которые сейчас идут на Украину, могут перенаправить на внутренние нужды страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-23T04:15
2026-07-23T04:15
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20 июля король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Стармер покинул пост на фоне внутрипартийного кризиса и падения рейтингов лейбористов.Отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике Лондона после прихода Бернема, Вайнер заявил, что курс в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежним. "По моему мнению, здесь будет просматриваться преемственность премьеров", — пояснил американист.Однако, по словам Вайнера, новый премьер может пересмотреть финансовую помощь Киеву. "Единственное — если Бернем решит пересмотреть финансовую составляющую ради укрепления социальных программ внутри страны. Я считаю, он может перенаправить часть средств, которые сейчас идут на Украину, на нужды внутренней политики Великобритании", — отметил он.Вайнер подчеркнул, что это вполне вероятно, учитывая глубокий внутренний кризис в Британии, который вынудил уйти в отставку его предшественника.Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Британия, Грег Вайнер, Украина.ру, Кир Стармер, Карл III, премьер, Главные новости, Великобритания, Мир без границ, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру, военная помощь, международные отношения

"Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера

04:15 23.07.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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Внешняя политика Британии в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежней, но новый премьер может пересмотреть финансовую составляющую. Часть средств, которые сейчас идут на Украину, могут перенаправить на внутренние нужды страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
20 июля король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Его преемником стал бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Стармер покинул пост на фоне внутрипартийного кризиса и падения рейтингов лейбористов.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике Лондона после прихода Бернема, Вайнер заявил, что курс в отношении России и Украины, скорее всего, останется прежним. "По моему мнению, здесь будет просматриваться преемственность премьеров", — пояснил американист.
Однако, по словам Вайнера, новый премьер может пересмотреть финансовую помощь Киеву. "Единственное — если Бернем решит пересмотреть финансовую составляющую ради укрепления социальных программ внутри страны. Я считаю, он может перенаправить часть средств, которые сейчас идут на Украину, на нужды внутренней политики Великобритании", — отметил он.
Вайнер подчеркнул, что это вполне вероятно, учитывая глубокий внутренний кризис в Британии, который вынудил уйти в отставку его предшественника.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
Запад объявил России войну на истощение и проигрывает её. Многие западные политики до сих пор не верят, что такое возможно. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "Роль мультикультурализма в поражении Запада" на сайте Украина.ру.
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