СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске - 22.07.2026 Украина.ру
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СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске - 22.07.2026 Украина.ру
СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
Следственный комитет России квалифицировал ночные удары украинских беспилотников по логистическим центрам как террористический акт. Об этом 22 июля сообщили в ведомстве
2026-07-22T09:20
2026-07-22T09:57
новости
краснодар
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вооруженные силы украины
скр
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СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.Дело расследуется по статье 205 УК РФ. По данным следствия, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье. В Невинномысске пострадали пять сотрудников, в Краснодаре — 10. Один человек погиб в Армавире в результате удара по складскому помещению.Ранее, в ночь на 18 июля, украинские дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Тогда погибли восемь человек, десятки получили ранения. В ООН заявили, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут считаться военным преступлением. Об этом – в материале склады Wildberries не используются для нужд армии, Киев продолжает бить по мирным целямВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, краснодар, невинномысск, россия, вооруженные силы украины, скр, следственный комитет
Новости, Краснодар, Невинномысск, Россия, Вооруженные силы Украины, СКР, Следственный комитет

СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

09:20 22.07.2026 (обновлено: 09:57 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следственный комитет России квалифицировал ночные удары украинских беспилотников по логистическим центрам как террористический акт. Об этом 22 июля сообщили в ведомстве
СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.
Дело расследуется по статье 205 УК РФ. По данным следствия, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье. В Невинномысске пострадали пять сотрудников, в Краснодаре — 10. Один человек погиб в Армавире в результате удара по складскому помещению.
Ранее, в ночь на 18 июля, украинские дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
Тогда погибли восемь человек, десятки получили ранения. В ООН заявили, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут считаться военным преступлением. Об этом – в материале склады Wildberries не используются для нужд армии, Киев продолжает бить по мирным целям
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