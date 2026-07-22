https://ukraina.ru/20260722/skr-vozbudil-delo-o-terakte-posle-novoy-ataki-bpla-na-sklady-wildberries-v-krasnodare-i-1081714441.html

СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске - 22.07.2026 Украина.ру

СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Следственный комитет России квалифицировал ночные удары украинских беспилотников по логистическим центрам как террористический акт. Об этом 22 июля сообщили в ведомстве

2026-07-22T09:20

2026-07-22T09:20

2026-07-22T09:57

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СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.Дело расследуется по статье 205 УК РФ. По данным следствия, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье. В Невинномысске пострадали пять сотрудников, в Краснодаре — 10. Один человек погиб в Армавире в результате удара по складскому помещению.Ранее, в ночь на 18 июля, украинские дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Тогда погибли восемь человек, десятки получили ранения. В ООН заявили, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут считаться военным преступлением. Об этом – в материале склады Wildberries не используются для нужд армии, Киев продолжает бить по мирным целямВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, краснодар, невинномысск, россия, вооруженные силы украины, скр, следственный комитет