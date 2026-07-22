"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани - 22.07.2026 Украина.ру
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"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани
"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани - 22.07.2026 Украина.ру
"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани
На Харьковском направлении российские штурмовики продавили оборону ВСУ в Казачьей Лопани и пробиваются к трассе Харьков — Белгород. Противник попытался контратаковать силами 425-го полка "Скала", но был вовремя обнаружен и уничтожен. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-22T13:18
2026-07-22T13:29
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Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Север" продавливают оборону ВСУ в Казачьей Лопани. "Одновременно проводят тщательную зачистку мелких населенных пунктов на западе и востоке от поселка. Наши штурмовики пробиваются к бывшей федеральной трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги", — уточнил эксперт.По словам Алёхина, на этом участке оборона ВСУ заметно просела. Пытаясь выровнять и наладить устойчивость и взаимодействие в обороне, штурмовые группы 425-го полка ВСУ "Скала" скрытно выдвинулись из лесного массива в районе поселка Бугаевка вдоль железнодорожной ветки по направлению к Казачьей Лопани, добавил обозреватель.Он сообщил, что противник был своевременно обнаружен. "Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.
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"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани

13:18 22.07.2026 (обновлено: 13:29 22.07.2026)
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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На Харьковском направлении российские штурмовики продавили оборону ВСУ в Казачьей Лопани и пробиваются к трассе Харьков — Белгород. Противник попытался контратаковать силами 425-го полка "Скала", но был вовремя обнаружен и уничтожен. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Север" продавливают оборону ВСУ в Казачьей Лопани.
"Одновременно проводят тщательную зачистку мелких населенных пунктов на западе и востоке от поселка. Наши штурмовики пробиваются к бывшей федеральной трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги", — уточнил эксперт.
По словам Алёхина, на этом участке оборона ВСУ заметно просела. Пытаясь выровнять и наладить устойчивость и взаимодействие в обороне, штурмовые группы 425-го полка ВСУ "Скала" скрытно выдвинулись из лесного массива в районе поселка Бугаевка вдоль железнодорожной ветки по направлению к Казачьей Лопани, добавил обозреватель.
Он сообщил, что противник был своевременно обнаружен. "Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.
Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.
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