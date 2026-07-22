https://ukraina.ru/20260722/oborona-vsu-zametno-prosela-voennyy-ekspert-rasskazal-pro-obstanovku-v-kazachey-lopani-1081728235.html

"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани

"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани - 22.07.2026 Украина.ру

"Оборона ВСУ заметно просела": Алехин рассказал про обстановку в Казачьей Лопани

На Харьковском направлении российские штурмовики продавили оборону ВСУ в Казачьей Лопани и пробиваются к трассе Харьков — Белгород. Противник попытался контратаковать силами 425-го полка "Скала", но был вовремя обнаружен и уничтожен. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-22T13:18

2026-07-22T13:18

2026-07-22T13:29

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Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Север" продавливают оборону ВСУ в Казачьей Лопани. "Одновременно проводят тщательную зачистку мелких населенных пунктов на западе и востоке от поселка. Наши штурмовики пробиваются к бывшей федеральной трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги", — уточнил эксперт.По словам Алёхина, на этом участке оборона ВСУ заметно просела. Пытаясь выровнять и наладить устойчивость и взаимодействие в обороне, штурмовые группы 425-го полка ВСУ "Скала" скрытно выдвинулись из лесного массива в районе поселка Бугаевка вдоль железнодорожной ветки по направлению к Казачьей Лопани, добавил обозреватель.Он сообщил, что противник был своевременно обнаружен. "Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.

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