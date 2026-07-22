ПВО за сутки сбила 808 украинских беспилотников
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 808 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 22 июля сообщило Минобороны России
Кроме того, сбиты девять управляемых авиационных бомб.
Всего с начала спецоперации уничтожено почти 187 тысяч беспилотников, 673 самолёта, 284 вертолёта, 667 зенитных ракетных комплексов и десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии.
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