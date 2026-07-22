https://ukraina.ru/20260722/pvo-za-sutki-sbila-808-ukrainskikh-bespilotnikov-1081735567.html

ПВО за сутки сбила 808 украинских беспилотников

ПВО за сутки сбила 808 украинских беспилотников - 22.07.2026 Украина.ру

ПВО за сутки сбила 808 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 808 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 22 июля сообщило Минобороны России

2026-07-22T14:55

2026-07-22T14:55

2026-07-22T14:55

россия

вооруженные силы украины

александр сырский

спецоперация

сво

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Кроме того, сбиты девять управляемых авиационных бомб. Всего с начала спецоперации уничтожено почти 187 тысяч беспилотников, 673 самолёта, 284 вертолёта, 667 зенитных ракетных комплексов и десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии.Об успехах российской армии – в материале Военкоры раскрыли новые успехи российской армии на Запорожском направленииОтметим, что уже экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на прощание рассказал об "успехах" ВСУ на фоне отступлений по всем фронтам. Подробности в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, александр сырский, спецоперация, сво