https://ukraina.ru/20260721/vera-v-buduschee-dlya-boytsov-yuzovka-proshlogo-21-iyulya-utrenniy-efir-1081693222.html

Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир

Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир - 21.07.2026 Украина.ру

Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 21.07.2026

2026-07-21T13:44

2026-07-21T13:44

2026-07-21T13:44

новороссия

мариуполь

донецкая народная республика

рамиль замдыханов

сергей полетаев

украина.ру

вооруженные силы украины

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. В Мариуполе снимают документальный фильм о героях СВО. Гость: Александр Мельников – исполнительный продюсер кинокомпании "Менуа Продакшн". * Важный разговор. патриотическом воспитании молодёжи и адаптации бойцов СВО. Гость: Артём Бобровский – руководитель отдела по воспитательной работе филиала Центра "ВОИН" в ДНР. Ведущий: журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов.*Время Новороссии. "Точка опоры" для героев: как ветеранам СВО и их семьям помогают найти новую профессию, душевное равновесие и веру в будущее. Гость: Наталия Палагута – руководитель центра "Точка опоры", психолог, гештальт-терапевт. *Нам есть, чем гордиться! Город из прошлого: как макет Юзовки 1896 года оживает в Донецке спустя 110 лет. Гость: Любовь Овичнникова – старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела истории Донецкого республиканского краеведческого музея.*Большое интервью. О том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также об обрушении фронта ВСУ. Гость: Сергей Полетаев – сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор". Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов

новороссия

мариуполь

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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