Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир - 21.07.2026 Украина.ру
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Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир
Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир - 21.07.2026 Украина.ру
Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 21.07.2026
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2026-07-21T13:44
новороссия
мариуполь
донецкая народная республика
рамиль замдыханов
сергей полетаев
украина.ру
вооруженные силы украины
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. В Мариуполе снимают документальный фильм о героях СВО. Гость: Александр Мельников – исполнительный продюсер кинокомпании "Менуа Продакшн". * Важный разговор. патриотическом воспитании молодёжи и адаптации бойцов СВО. Гость: Артём Бобровский – руководитель отдела по воспитательной работе филиала Центра "ВОИН" в ДНР. Ведущий: журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов.*Время Новороссии. "Точка опоры" для героев: как ветеранам СВО и их семьям помогают найти новую профессию, душевное равновесие и веру в будущее. Гость: Наталия Палагута – руководитель центра "Точка опоры", психолог, гештальт-терапевт. *Нам есть, чем гордиться! Город из прошлого: как макет Юзовки 1896 года оживает в Донецке спустя 110 лет. Гость: Любовь Овичнникова – старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела истории Донецкого республиканского краеведческого музея.*Большое интервью. О том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также об обрушении фронта ВСУ. Гость: Сергей Полетаев – сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор". Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссия, мариуполь, донецкая народная республика, рамиль замдыханов, сергей полетаев , украина.ру, вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Рамиль Замдыханов, Сергей Полетаев , Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Новороссия сегодня

Вера в будущее для бойцов, Юзовка прошлого. 21 июля, утренний эфир

13:44 21.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. В Мариуполе снимают документальный фильм о героях СВО. Гость: Александр Мельников – исполнительный продюсер кинокомпании "Менуа Продакшн".

* Важный разговор. патриотическом воспитании молодёжи и адаптации бойцов СВО. Гость: Артём Бобровский – руководитель отдела по воспитательной работе филиала Центра "ВОИН" в ДНР. Ведущий: журналист, редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов.

*Время Новороссии. "Точка опоры" для героев: как ветеранам СВО и их семьям помогают найти новую профессию, душевное равновесие и веру в будущее. Гость: Наталия Палагута – руководитель центра "Точка опоры", психолог, гештальт-терапевт.

*Нам есть, чем гордиться! Город из прошлого: как макет Юзовки 1896 года оживает в Донецке спустя 110 лет. Гость: Любовь Овичнникова – старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела истории Донецкого республиканского краеведческого музея.

*Большое интервью. О том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также об обрушении фронта ВСУ. Гость: Сергей Полетаев – сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор". Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов
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НовороссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаРамиль ЗамдыхановСергей ПолетаевУкраина.руВооруженные силы УкраиныНовороссия сегодня
 
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